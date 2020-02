"Hot girl tạp hóa Thanh Hóa" bị la ó vì mốt không nội y phòng hộ

Thứ Năm, ngày 27/02/2020 19:33 PM (GMT+7)

Hot girl Hàn Hằng nhiều lần bị cư dân mạng lên án vì lối ăn mặc phóng khoáng, không hợp tuổi.

Hàn Hằng của tuổi 21 với phong cách nổi loạn.

Trước khi có được thân hình phổng phao như hiện tại, Hàn Hằng (sinh năm 1999, đến từ Thanh Hoá) từng có thời gian sở hữu body gầy và thiếu sức sống so với chiều cao 1,65 m khiêm tốn. So với nhiều hot girl cùng độ tuổi, Hàn Hằng được coi có thời gian chuyển đổi phong cách sang gợi cảm khá nhanh. Bởi vậy, nhiều người hoài nghi về body với đường cong như sóng biển của nàng "hot girl tạp hóa" có được do can thiệp tới các phương pháp thẩm mỹ thay vì tập luyện mà có được.

Với thân hình phồn thực, Hàn Hằng chọn lên đồ tôn dáng. Cô trở thành đề tài nhận lại sự bàn tán của cư dân mạng vì áo quần nhức mắt, phản cảm không hợp tuổi. Nếu theo dõi trang cá nhân của Hàn Hằng, những shoot hình gợi dục được đăng tải khá nhiều. 21 tuổi, cô chuộng phong cách "bỏ quên áo lót" không phòng hộ, quần short 5cm khoe nửa vòng 3 ... vẫn tự tin tung tăng phố.

Bức hình gây tranh cãi của Hàn Hằng vì dùng icon che vòng 3, gây cảm giác hiểu lầm cho người nhìn và không tạo được thiện cảm dù cô sở hữu nhan sắc ngọt ngào.

Chiếc quần ngắn tũn khoe nửa vòng 3 của người đẹp. Món đồ từng gây nhiều tai tiếng và phá hỏng mỹ quan nơi công cộng, bị xã hội lên án nhưng dường như điều đó cũng không ảnh hưởng tới những nàng hot girl thích gây chú ý.

Hàn Hằng từng được rất nhiều người yêu mến bởi vẻ đẹp vượt trội về nhan sắc. Thế nhưng, ở giai đoạn trưởng thành, cô chưa biết cách tiết chế sự gợi cảm trong cách lựa chọn trang phục. Vậy nên, người yêu cũng lắm mà người ghét cũng nhiều là những điều khi nói về "hot girl tạp hóa".

Hàn Hằng từng tiết lộ thu nhập mỗi tháng của cô khoảng 40 triệu đồng. Công việc chính là chụp hình mẫu thời trang và nhận quảng cáo trên trang cá nhân vì có lượng theo dõi lớn. Vậy nên, nhiều người nhận định, Hàn Hằng mặc gợi cảm quá tuổi cũng là một cách "hành nghề", pr áo quần cô mặc tới khách hàng.

Với thời đại công nghệ phát triển như hiện tại, chỉ cần ở nhà trang điểm xinh đẹp, lên đồ thu hút, chụp ảnh ảo cũng giúp các nàng hot girl kiếm bội tiền. Ngược lại, họ cũng chịu sức ép nhiều từ dư luận, công kích của những "anh hùng bàn phím", Hàn Hằng không ngoại lệ.

Hàn Hằng thường xuyên mặc áo nói không với nội y, lộ điểm nhạy cảm. So với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam thì việc làm này vẫn là điều khó mà chấp nhận. Nhất là khi nàng hot girl mới 21 tuổi.

Những bức hình giường chiếu khoe cả vòng 3 ngồn ngộn của Hàn Hằng với mục đích pr cho đồ lót. Nhưng với một người chưa được đào tạo bài bản về công việc của người mẫu, thì cách làm của Hàn Hằng xuất phát từ bản năng, kinh nghiệm cô tự đúc kết được. Vậy nên, vẻ đẹp gợi cảm mà cô đang thể hiện trong mắt người nhìn là phản cảm, thiếu tinh tế.

"Thích như Hàn Hằng, sáng dậy chụp vài tấm sương sương trên giường post instagram cũng kiếm bội tiền" một người bình luận. Dù thế nào, Hàn Hằng cũng là hình tượng lý tưởng cho nhiều bạn trẻ thời nay, mặc đẹp, dáng xinh và tự chủ kinh tế dù còn rất trẻ.

