Chi Pu mặc đồ diễn ngắn như đồ bơi

Thứ Sáu, ngày 06/12/2019 16:35 PM (GMT+7)

Chi Pu ngày càng có những lựa chọn táo bạo trong trang phục biểu diễn của mình.

Chi Pu diện váy bó sát kiểu cổ yếm cách điệu khi tham gia sự kiện tối qua.

Hôm qua, Chi Pu cùng các nghệ sĩ đã có mặt tại lễ trao giải WebTVAsia Awards. Nữ ca sĩ, diễn viên sinh năm 1993 đã nhận được giải thưởng Best Concept MV of The Year cho ca khúc "Anh ơi ở lại" đồng thời đạt danh hiệu Miss Showbiz. Sau màn trao giải, Chi Pu biểu diễn bài hát "Đóa hoa hồng" trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Trang phục ban đầu là một chiếc váy xòe với phần thân bất đối xứng tay.

Đặc biệt phải nhắc đến trang phục biểu diễn của người đẹp. Bộ đồ ban đầu được thiết kế theo kiểu váy xòe với kiểu dáng bất đối xứng được tạo điểm nhấn bằng họa tiết hoa hồng to ở vai. Khi trình diễn, Chi Pu gỡ bỏ phần thân váy biến chiếc váy cồng kềnh thành bộ bodysuit. Công chúng thể hiện sự thích thú với màn biến hóa này tuy nhiên một số lên tiếng rằng trang phục của Chi Pu quá ngắn, trông khác gì áo tắm. Mặc dù người đẹp đã khéo léo mặc thêm quần tất đen bên trong nhưng kiểu dáng ngắn của bộ đồ vẫn gây ra nhiều bàn tán.

Bộ váy được tạo điểm nhấn bằng chi tiết hoa hồng ở phần vai.

Chi Pu biến hóa trang phục, diện bodysuit để biểu diễn.

Mặc dù đã mặc quần tất nhưng trang phục ngắn của Chi Pu vẫn khiến nhiều người bàn tán.

Bodysuit có phải là đồ bơi?

Ngoài khái niệm jumpsuit (áo liền quần dáng dài), playsuit (áo liền quần dáng ngắn) thì bodysuit cũng là xu hướng thời trang được nhiều người chọn mặc. Bodysuit có kiểu dáng tương tự như áo tắm một mảnh với thiết kế liền thân, phần quần khoét cao. Tuy nhiên chất liệu để may đồ bơi và bodysuit không giống nhau nên không thể khẳng định bodysuit là áo tắm.

Bodysuit có kiểu dáng tương tự áo tắm nhưng chất liệu khác nhau.

Trang phục gợi cảm này được rất nhiều người đẹp diện khi lên sân khấu bởi kiểu dáng tôn trọn vẻ đẹp hình thể. Dần dần trở thành xu hướng thời trang mới. Tuy nhiên, cũng vì kiểu dáng có phần khiêu khích nên không ít lần các nghệ sĩ phải nhận "gạch đá" của cư dân mạng do phản cảm và bộ đồ còn nguy hiểm dẫn đến nhiều trường hợp hớ hênh.

Jennifer Lopez là một trong những ngôi sao chuộng mặc bodysuit.

Mốt trang phục này còn lan rộng sang Hàn Quốc.

Sao Việt cũng không đứng ngoài trào lưu siêu hot này.

Mặc bodysuit như thế nào?

Thực tế, bodysuit có nhiều kiểu phối đồ chứ không bó hẹp trong việc chỉ diện độc món đồ táo bạo này. Bạn hoàn toàn có thể phối bodysuit với quần jean hoặc quần short để giảm bớt sự thiếu vải của thiết kế. Ngoài ra, bạn cũng có thể mặc chúng với chân váy để tăng thêm vẻ nữ tính. Nếu bạn lo ngại, trang phục này lộ quá nhiều da thịt thì hãy mặc thêm những chiếc áo khoác để set đồ thêm phần thời thượng.

Công thức đầu tiên với bodysuit là mặc với quần jean hoặc quần short.

Bạn cũng có thể kết hợp bodysuit với chân váy duyên dáng.

Selena Gomez khoác ngoài áo vest để trang phục kín đáo hơn.

