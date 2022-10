Á hậu Huyền My hóa nữ thần Hy Lạp với váy cưới kiêu sa

Thứ Năm, ngày 13/10/2022 12:21 PM (GMT+7) Chia sẻ

Trong những mẫu váy cưới cảm hứng từ Hy Lạp, Huyền My khoe trọn vẻ đẹp yêu kiều.

Bộ sưu tập mới nhất cho xuân - hè 2023 của NTK Lek Chi mang tên "Thanh âm của các vị thần" được lấy cảm hứng từ vẻ đẹp của các vị thần trong thần thoại Hy Lạp.

"Sau chuyến du lịch trở lại Athens, thành phố của các vị thần trong chuyện cổ vào tháng 5/2022, tôi được đắm mình trong kiến trúc, nghệ thuật của miền đất Hy Lạp. Nhiều cảm xúc trước sự tráng lệ, kỳ diệu của vùng đất thánh, tôi đã đem cảm xúc ấy vào từng chi tiết trong bộ sưu tập lần này", NTK cho hay.

Lý giải về việc chọn Huyền My làm nàng thơ mới cho bộ sưu tập, NTK cho hay: "Huyền My có khuôn mặt thanh tao, sắc nét, sống mũi cao và đôi mắt to ẩn chứa sức hút mạnh mẽ, hoàn toàn phù hợp với hình ảnh mà tôi tìm kiếm. Huyền My đã thể hiện thành công một vẻ đẹp khác biệt, rất thơ, dịu dàng, mong manh nhưng vô cùng gợi cảm, cuốn hút như có một mị lực vô hình".

/upload/4-2022/images/2022-10-13/untitled-7-1665634577-171-width600height400.jpg

Chị cho biết bộ sưu tập là sự phối trộn chi tiết ren quyến rũ, đầy chất thơ cùng các chất liệu lụa, voan, tuyn, mềm mại, bay bổng.

Vải váy có độ xuyên thấu, làm làn da cô dâu như ẩn như hiện, tôn lên nét gợi cảm đầy nữ tính lẫn dấu ấn cá tính trong thiết kế váy cưới.

Váy có sự kết hợp tinh tế giữa họa tiết những nhánh hoa nhỏ cùng hạt pha lê lấp lánh li ti, giúp làm nên những chi tiết đắt giá, điểm nhấn hút mắt.

Tất cả giúp cô dâu có vẻ ngoài rực rỡ, sang trọng mà không hề làm quá.

Nữ thiết kế váy cưới nổi tiếng thể hiện điểm mạnh ở kỹ thuật làm phom váy dựng gọng corset siêu mềm nhẹ, giúp siết eo từ 7-10 cm, tạo đường cong chữ S tôn dáng cho cô dâu.

Những thiết kế màu trắng thanh tao được xem là sắc màu "kinh điển" của màu váy cưới nhưng vẫn có nét đặc biệt riêng.

Thiết kế corset ôm trọn cơ thể, tôn vẻ đẹp của các cô dâu.

Dù váy cưới không nên phá cách quá đà có thể làm hỏng vẻ đẹp tinh khôi của cô dâu, thì những chút điểm nhân như xẻ thân cao là vừa đủ.

Chưa một lần lên xe hoa nhưng Á hậu Việt Nam Huyền My vẫn hóa thân thành cô dâu "tròn vai", đẹp và quyến rũ.

