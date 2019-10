5 chi tiết giúp bộ trang phục sang lên tức thì

Thứ Bảy, ngày 19/10/2019 00:37 AM (GMT+7)

Những chiêu thức giúp bạn thăng hạng phong cách, vừa không tốn tiền, vừa đơn giản dễ áp dụng.

Hàng hiệu là một trong những phương thức nhanh nhất giúp các quý cô sở hữu vẻ ngoài sang trọng, thời thượng. Nhưng nếu không có điều kiện đầu tư hàng hiệu cũng đừng lo, vì vẫn có những chiêu thức giúp bạn thăng hạng phong cách, vừa không tốn tiền, vừa đơn giản dễ áp dụng:

1. Mặc một màu từ đầu tới chân

Những bộ cánh tiệp màu từ đầu tới chân luôn xuất sắc trong việc tạo ra hiệu ứng thẩm mỹ cho người mặc. Nhưng quan trọng hơn cả yếu tố đẹp, trang phục một màu còn mang tới cảm giác sang trọng, biến những cô gái bình thường thành quý cô thanh lịch trong tích tắc. Ngoài ra, những set đồ tiệp màu còn được yêu thích bởi chúng gần như không bao giờ lỗi mốt, đặc biệt khi bạn chọn các gam nền nã như trắng, beige, pastel…

2. Áo khoác dáng dài

Giữ ấm tốt, tôn dáng hiệu quả, lại tạo ra vẻ sang xịn, thời thượng cho phái đẹp, chẳng có lý do nào để bạn từ chối những thiết kế áo khoác dáng dài, nhất là trong thời điểm mùa đông sắp ghé qua. Để khiến chiếc áo khoác yêu thích trông đúng chất “con nhà giàu” hơn nữa, phái đẹp nên chọn kiểu áo dáng oversize thay vì ôm vừa vặn cơ thể, tiếp đó mix cùng đai thắt hoặc để mở khuy đều đẹp.

3. Chất liệu lụa, satin

Xưa kia, chỉ có tầng lớp quý tộc mới được tiếp cận với trang phục từ vải lụa, satin, vì thế chất liệu này nghiễm nhiên trở thành công cụ tạo ra cảm giác “lắm tiền”. Ngày nay, dù không cần đầu tư quá nhiều chi phí, bạn vẫn có thể sở hữu những thiết kế váy áo lụa hoặc satin, vừa mềm mại, mướt mịn, lại vừa bóng bẩy và mang đến vẻ ngoài sang chảnh chẳng kém gì hàng hiệu.

4. Thắt lưng bản to

Không chỉ là món phụ kiện thời trang đơn thuần, thắt lưng, đặc biệt là loại bản to còn giúp định hình dáng vóc, giúp người mặc trông sành điệu, ấn tượng hơn. Nếu có ý định chọn thắt lưng bản to làm item thời trang bất ly thân trong thời điểm này thì thật may cho bạn, bởi đây cũng đang là một trong những xu hướng phụ kiện dẫn đầu mùa mốt năm nay.

5. Trang phục da

Trang phục, phụ kiện bằng da đang chiếm được nhiều cảm tình của các tín đồ tại thời điểm này. Nhưng từ trước khi tạo nên trào lưu khiến nhà nhà chạy theo, da đã là một chất liệu dẫn đầu về yếu tố sang trọng. Bạn không nhất thiết phải xài quần áo, phụ kiện từ da thật 100% đắt đỏ bởi với công nghệ ngày càng hiện đại, rất nhiều item giả da vẫn đảm bảo yếu tố bóng bẩy, bền đẹp chẳng kém gì da thật.