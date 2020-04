Yêu cả chục năm rồi chia tay trong vòng 3 phút vì lý do không thể ngờ tới

Thứ Ba, ngày 14/04/2020 09:00 AM (GMT+7)

Người ta thường nói khoảng cách và thời gian không bao giờ tồn tại trong tình yêu đích thực. Thế nhưng, vì sao yêu lâu mà "đứt gánh" lại không phải là chuyện hiếm gặp.

Thực tế phũ phàng vô cùng, yêu nhau càng lâu chia tay càng dễ dàng (Ảnh minh họa)

Giờ đây nhìn thấy cặp đôi nào yêu nhau 7 năm, 10 năm, ai cũng cảm thấy thán phục và ngưỡng mộ. Khi mà ở cái thời đại người yêu thay nhau như thay áo, tình cảm vợ chồng sau vài năm chung sống đã nhạt phai thì những tình yêu bền bỉ luôn khiến người khác phải ao ước.

Vậy mà, thực tế phũ phàng vô cùng, yêu nhau càng lâu chia tay càng dễ dàng. Lý do rơi vào những điều sau đây:

Lạc cảm giác

Yêu nhau càng lâu, cả hai càng quá hiểu rõ về nhau. Từ thói quen, sở thích, tính cách cho đến suy nghĩ đều nằm gọn trong lòng bàn tay của người kia. Vì vậy, cả hai không còn quá nhiều sự rung động, thích thú khi ở cạnh nhau.

Trong tình yêu, cả chàng trai lẫn cô gái luôn mong muốn được khám phá những điều mới mẻ từ thế giới của người mình yêu. Khi đã quá thân thuộc, dần dần những tình cảm ban đầu sẽ lạc mất.

Đôi khi, chúng ta lại còn ngộ nhận đó là tình thân hay chỉ là tình bạn…

Thiếu tin tưởng lẫn nhau

Lý do lớn nhất dẫn đến sự thất bại của các mối tình lâu năm là do thiếu sự tin tưởng lẫn nhau. Có thể lúc mới yêu, họ vẫn dành cho nhau niềm tin trọn vẹn. Nhưng cùng với thời gian, khi mỗi người ngày càng có nhiều mối quan hệ trong xã hội, khi đã hiểu rõ về nhau hơn, họ không còn tin tưởng 100% về nhau nữa. Vậy nên, muốn duy trì tình yêu vững bền, không có cách nào khác là bạn phải hết lòng tin tưởng vào người mình yêu thương.

Thiếu giao tiếp

Hầu như những đôi yêu nhau lâu đều thiếu giao tiếp với nhau, thiếu đi những câu nói ngọt ngào, say đắm như hồi mới yêu, đơn giản bởi các bạn nghĩ rằng, yêu nhau đã quá lâu, hiểu từng chân tơ kẽ tóc của nhau thì không cần phải nói gì nhiều thêm nữa. Và điều đó khiến các bạn càng ngày càng xa nhau do không có ai để hiểu và chia sẻ.

Không còn như xưa

Các cặp đôi yêu nhau lâu thường hay rơi vào tình cảnh vỡ mộng. So với những ngày đầu yêu nhau, dường như chàng và nàng đã thay đổi 360 độ.

Lúc mới yêu, cả hai có thể trao cho nhau những câu nói ngọt ngào, những nụ hôn nồng thắm một cách thật dễ dàng.

Nhưng khi đã quen nhau quá lâu, những hành động trên sẽ được xem là "sến" quá.

Chính vì những suy nghĩ đó mà tình yêu của các bạn sẽ trở nên nhàm chán và thiếu đi sự ngọt ngào thuở ban đầu.

Hãy nhớ giữ lửa cho tình yêu của mình như lúc mới quen nhé!

Cảm giác bất an

Xuất phát từ việc đánh mất dần sự tin tưởng lẫn nhau, nhiều cặp đôi yêu nhau lâu rơi vào trạng thái bất an trong chính mối quan hệ của mình. Và đây cũng là lý do lớn khiến tình yêu đổ vỡ. Cảm giác bất an xuất hiện khi bạn một mặt luôn nghi ngờ người mình yêu, một mặt luôn thiếu tự tin vào bản thân.

Quá yên tâm với nhau mà ngưng cố gắng

Thường thói đời luôn buồn cười. Những cặp đôi yêu nhau lâu luôn tự mãn, cảm thấy yên tâm, an toàn với mối quan hệ của mình.

"Yêu nhau lâu thế rồi, kiểu gì sau này chả cưới", rất nhiều cặp đôi mang tư tưởng như vậy.

Phút ban đầu khi mới yêu nhau thì cả hai còn cố gắng thay đổi, tu tập tính tình để hòa hợp với nhau, để được là đẹp nhất trong mắt nhau. Nhưng thời gian bên nhau và sự cố gắng dành cho nhau luôn nằm ở thế tỷ lệ nghịch.

Bên nhau lâu rồi, mối quan hệ trở nên suồng sã. Chúng ta không còn mục đích để thay đổi hay thích ứng nữa, bởi vì làm gì có gì để cố nữa đâu. Chúng ta tự mãn, chúng ta hài lòng quá nhiều về chính mình nhưng quên đi mất rằng người kia đâu đó không cảm thấy vừa ý.

Tích tiểu thành đại, sự không vừa ý lâu ngày trở thành sự chán chường. Chia tay là cái kết tất yếu khi hai còn người chẳng còn thấy nhau đẹp đẽ nữa.

Và xuất hiện người mang tên "Tuesday"

Người thứ ba là nhân vật mà hầu hết mối tình nào cũng rất lo lắng, nhất là những ai yêu nhau lâu năm.

Người yêu hiện tại vô hình tạo cho mình cảm giác quá quen, quá hiểu rõ, quá nhàm chán… thì việc lung lay trước "cảm giác mới" là điều dễ xảy ra.

Mối tình lâu năm như chiếc thuyền gặp gió, nếu người trên thuyền không ra sức giữ, việc thuyền chìm chỉ trong gang tấc.

Người thứ ba mang đến cảm giác mới lạ, sức hút đặc biệt mà người yêu "đương nhiệm" không có.

Tình dục

Đối với tình yêu lâu năm, tình dục cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến đổ vỡ. Những người yêu lâu, họ sẽ nảy sinh ham muốn tình dục với đối phương. Bất đồng quan điểm về chuyện quan hệ trước khi cưới, người thì mong muốn, người không đồng ý sẽ gây rạn nứt trong tình yêu và dần dần, nó khiến người trong cuộc muốn kết thúc mối quan hệ.

Nguồn: http://giadinh.net.vn/gia-dinh/yeu-ca-chuc-nam-roi-chia-tay-trong-vong-3-phut-vi-ly-do-khong-the-ngo-toi-20200413142656334.htm