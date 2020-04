Vợ thông minh dùng “đòn hiểm” giữ lửa hôn nhân thay vì tự giết chết mọi cảm xúc

Thứ Tư, ngày 08/04/2020 08:03 AM (GMT+7)

“Vũ khí” lợi hại để giữ chồng và hất “người thứ 3” ra khỏi ngôi nhà đang hạnh phúc không phải là đánh ghen, đay nghiến chồng mỗi ngày mà là một trái tim yêu thương, ngọt ngào. Phụ nữ hãy nhớ điều này nhé!

Chị không hiểu hết về người chồng hàng ngày vẫn chung chăn chung gối (Ảnh minh họa)

Đánh ghen có phải là một giải pháp?

Đã từng tư vấn cho rất nhiều người phụ nữ đang chênh vênh giữa cuộc hôn nhân của chính mình, nhưng có lẽ, đến giờ chuyên gia tâm lý Vera Tuệ An nhớ nhất đó là của chị Minh Lợi (36 tuổi).

Người phụ nữ ấy có một đôi mắt sắc, gương lạnh nhưng giọng nói và thái độ hoàn toàn ngược lại. Chị tìm đến chuyên gia tâm lý với mong muốn được tư vấn để cứu vớt cuộc hôn nhân của chính mình. Bởi, với chị Minh Lợi “gia đình là nơi không ai bỏ rơi ai và yêu những ai đó vô điều kiện”. Chị không muốn 2 đứa con mình bị bỏ rơi, thiếu vắng đi tình yêu thương của cả bố và mẹ.

Chuyên gia tâm lý Vera Tuệ An kể, khi nói về cuộc đời mình, người phụ nữ ấy không khóc, nhưng cũng chẳng dám nhìn thẳng mặt người đối diện. Vì, từ lúc mới yêu chị đã cuồng si, đã chấp nhận mọi chuyện. Trước khi mặc chiếc váy cưới lộng lẫy bước vào lễ đường thì chị phát hiện chồng mình có quan hệ bất chính với một cô gái. Chồng chị thú nhận mọi chuyện và cầu xin chị tha thứ. Đôi tay chị run run khi chạm vào đôi nhẫn cưới chưa kịp trao tay.

Và rồi, chị quyết định bỏ qua mọi chuyện, chị nghĩ đến gia đình hai bên, thời gian gắn bó và yêu thương nồng thắm. Chỉ cần chị bỏ qua, khi về chung sống anh sẽ thay đổi và thường “những người mắc lỗi sẽ yêu đối phương sâu đậm hơn”.

Nhưng có lẽ, chị không hiểu hết về người chồng hàng ngày vẫn chung chăn chung gối. Chồng chị lại tiếp tục đưa vợ vào vòng xoáy ấy. Anh ngoại tình! Lý do vì vợ không chiều được “chuyện ấy” của chồng. Thậm chí, có lần chị còn bắt được những tin nhắn anh gửi cho nhân tình với lời lẽ ong bướm, hình ảnh phản cảm.

Chị không thể chịu đựng hơn, trong lòng chị trào lên một cơn sóng dữ, chị quyết định đánh ghen, cách thức như những người phụ nữ khác. Thậm chí, vì quá giận chị lấy cả mũ bảo hiểm đánh vào đầu chồng và “người thứ ba”.

Sau đó, chị thỏa mãn với hành động của mình khi thấy chồng vì sợ hãi mà quay về. Thế nhưng, cũng chỉ được một thời gian chồng chị lại quen đường cũ, vẫn lén lút qua lại với nhân tình và nhắn tin cho nhau những lời mật ngọt. Lúc này, chị có thể làm được gì? Đánh ghen? Có còn tác dụng hay không? Chị bắt đầu loay hoay trong mớ câu hỏi đó và tìm ra giải pháp để níu kéo cuộc hôn nhân của chính mình. Giờ đây, sự hơn thua của chị với chồng, với nhân tình của chồng không còn nữa mà thay vào đó chị muốn 2 đứa con mình được sống trong hạnh phúc, có cả bố và mẹ.

Thay đổi chính mình

Chuyên gia tâm lý Vera Tuệ An

“Lúc này chị mới khóc và nói “em ơi, cho chị một giải pháp”. Nghe đến đây, tôi mới hiểu, phía sau gương mặt lạnh lùng kia là một trái tim đang cần yêu thương, vỗ về. Tôi nói với chị, chị phải tìm ra được mấu chốt của vấn đề, muốn chồng thay đổi thì chính chị cũng phải thay đổi từ việc giao tiếp, chuyện phòng the. Nhưng chị co mình lại, chị bảo chị sợ nhất là chuyện phòng the với chồng vì chị không đáp ứng lại. Thế nhưng, sau khi nghe một hồi phân tích chị đã quyết định thử”, chuyên gia tâm lý Vera Tuệ An chia sẻ.

3 tháng sau, chuyên gia tâm lý Vera Tuệ An bất ngờ nhận được điện thoại của chị Minh Lợi, giọng chị không còn đầy những u uất và hận thù như trước nữa. Chị bảo, lúc rời khỏi phòng tư vấn tâm lý, chị hoang mang, lo lắng. Thế nhưng, cứ nghĩ đến cảnh gia đình chia lìa chị không thể kiềm chế.

Về đến nhà, chị bắt đầu học nói những câu ngọt ngào với chồng. Ban đầu còn ngượng ngùng, nói không thành lời. Nhưng, mãi cũng thành quen. Chị không nhắc đến chuyện “người thứ ba” trước mặt chồng mà mặt khác, chị quan tâm chồng hơn, nấu cho chồng những món ăn ngon và đặc biệt chị đã xem xét lại chuyện giao tiếp phòng the với chồng.

“Mưa dần thấm lâu”, chính chồng chị đã nhận ra sự thay đổi của vợ, nhưng chị thản nhiên như không. Hàng ngày, chị đều đặn gửi cho chồng những tin nhắn tràn đầy yêu thương, hứa hẹn một buổi tối lãng mạn bên vợ con cùng những món ăn ngon. Lúc đầu, chồng chị còn tò mò, về để xem vợ sẽ làm những gì, nhưng sau dần anh thành “nghiện” và tách dần nhân tình ra.

Khi chị thỏa mãn cho chồng cả tinh thần và cảm xúc thì chồng chị cũng bớt đòi hỏi những điều “dị” như trước đây. Hàng đêm chồng chị không còn cầm điện thoại để nhắn tin với ai đó, chồng chị không đi sớm về muộn như ba tháng trước và đã biết mua quà tặng vợ.

“Chị Minh Lợi bảo, ngày hôm nay với chị vẫn chỉ trong quá trình hàn gắn chứ chưa thực sự thành công. Tôi thì nghĩ rằng chị đã thành công, vì chị thay đổi được chính bản thân mình. Hãy thay đổi để làm mới mình và làm mới tổ ấm của chính mình”, chuyên gia tâm lý Vera Tuệ An bày tỏ.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/vo-thong-minh-dung-don-hiem-giu-lua-hon-nhan-thay-vi-tu-giet-chet-moi...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/vo-thong-minh-dung-don-hiem-giu-lua-hon-nhan-thay-vi-tu-giet-chet-moi-cam-xuc-a471594.html