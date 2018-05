Viện lý do trên trời để từ chối lời tỏ tình, cô gái "hết hồn" vì cái kết

Chủ Nhật, ngày 27/05/2018 00:10 AM (GMT+7)

Lấy một lý do chẳng ai ngờ để từ chối lời tỏ tình, cô gái không ngờ điều đó xảy ra thật.

Mới đây, tại Trung Quốc đã xảy ra màn tỏ tình hy hữu, khiến dư luận chú ý. Toàn bộ sự việc được ghi lại bằng một video và được đăng tải trên mạng xã hội với dòng trạng thái: "Làm người yêu của anh đi!... Trừ khi có miếng bánh từ trên trời rơi xuống! Người anh em... tôi chỉ có thể giúp được thế này!"

Trong đoạn video, một đôi nam nữ to tiếng với nhau tại bãi đỗ xe khiến những người xung quanh chú ý. Sau một hồi dây dưa, người con trai nói với vẻ thành khẩn: "Em làm người yêu của anh đi!".

Không hiểu do giận dỗi hay thật lòng không yêu, cô gái viện một lý do không tưởng để từ chối chàng trai. Cô hét to: "Muốn tôi làm người yêu anh, trừ khi bây giờ có miếng bánh trên trời rơi xuống!".

Lúc này, người quay video lén lại trùng hợp đang cầm một chiếc bánh nướng trên tay. Không nghĩ ngợi nhiều, người này ném thẳng chiếc bánh xuống trước mặt cô gái rồi lánh đi, khiến cặp đôi vô cùng kinh ngạc.

Sau phút giây bất ngờ, chàng trai nhặt chiếc bánh lên với vẻ hưng phấn và ngẩng lên trời hét lo lời cảm ơn người lạ rồi tiếp tục tỏ tình.

Video không quay rõ cô gái có chấp nhận lời tỏ tình của chàng trai hay không nhưng có lẽ, đây là kỷ niệm nhớ đời với cặp đôi này.

Đoạn video đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút đông đảo người xem. Rất nhiều người thích thú, cho rằng sự trùng hợp này là duyên phận và tò mò không biết cô gái có chấp nhận lời tỏ tình hay không. Tuy nhiên, cũng có người tỏ ra nghi ngờ video có sự dàn dựng.