Top 5 con giáp tài vận hanh thông tháng 10 dương lịch

Thứ Bảy, ngày 02/10/2021 09:00 AM (GMT+7)

Theo quan niệm tử vi, phong thủy vào tháng 10 dương lịch 5 con giáp này được dự báo gặp nhiều may mắn, Thần Tài phù hộ tiền bạc dư dả. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà - Tổng Giám đốc tại Công Ty Phong Thuỷ VNN cho biết, theo quan niệm tử vi, phong thủy vào tháng 10 dương lịch tài vận sẽ có nhiều biến động. 5 con giáp vào tháng 10 tài vận hanh thông được Thần Tài phù hộ, tiền bạc dư dả như sau:

1. Tuổi Dần

Tuần đầu của tháng 10 dương lịch có hơi vất vả một chút còn 3 tuần tiếp theo những ai tuổi Dần sẽ tràn đầy phúc khí. Trời sinh người cầm tinh con Hổ rất mạnh mẽ, trí tuệ, nhạy bén và dễ nổi bật trong các cuộc cạnh tranh trên thương trường. Họ cũng để lại ấn tượng tốt cho người xung quanh, điều này rất có lợi cho sự phát triển của bản thân.

Ngay khi bước sang tuần thứ 2 của tháng 10 dương lịch, tuổi Dần sẽ dứt khỏi chuỗi ngày khó khăn, công việc bước lên tầm cao mới. Nhìn chung, vận thế của tuổi Dần được cải thiện rất nhiều, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc. Chỉ cần cẩn trọng và không kiêu ngạo, tuổi Dần sẽ làm ăn khấm khá, kiếm được nhiều tiền, không còn quá áp lực nên cuộc sống hạnh phúc.

2. Tuổi Tị

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tị sẽ phất lên trong tháng 10, cơ hội thăng tiến và tài lộc nối gót nhau mà tới. Trước đó, người tuổi Tị dù làm việc chăm chỉ nhưng công việc luôn trục trặc, lợi nhuận chẳng được là bao. Còn từ tháng 10, có cơ hội phát triển và thành công trong nhiều lĩnh vực.

Mặt khác, đối với một số ít người cầm tinh con giáp tuổi Tị có sức khỏe không tốt, dễ bị cảm, thiếu ngủ. Để giữ gìn sức khỏe, họ cần cân bằng giữa làm việc và nghỉ ngơi, không nên làm việc quá sức.

3. Tuổi Hợi

Một trong 5 con giáp vào tháng 10 tài vận hanh thông nữa là tuổi Hợi. Họ được quý nhân giúp đỡ, mọi việc suôn sẻ, vận thế hanh thông, xua tan đi. Tuy nhiên, rắc rối của những tháng trước nên tài lộc của cũng có nhiều biến động.

Vận may tới, tiền bạc, sự ngiệp và mối quan hệ giúp họ đạt được những kết quả tốt. Đồng thời, một số con giáp tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn hơn trong vài tháng tới. Vào tháng 10, không ít người tuổi Hợi sẽ nhận được tài lộc may mắn "từ trên trời rơi xuống" dù không phải cầu cạnh.

4. Tuổi Thân

Ngay khi bước sang tháng 10, người tuổi Thân đã vượng phát tài lộc, đào hoa nở rộ, thay đổi cục diện "có làm mà chẳng có ăn" trước đây. Con giáp tuổi Thân có thể gặp những khoản thu bất ngờ, có tiền mà không hề hay biết. Người tuổi Thân sẽ đối mặt với tương lai rộng mở, đầy lạc quan và niềm vui bất ngờ.

Ngoài ra, một số con giáp tuổi Thân không thể ngăn cản vận đào hoa nở rộ. Họ có cơ hội thoát khỏi cảnh cô đơn. Tài lộc, tình duyên đều viên mãn, người tuổi Thân gặt hái được quả ngọt từ sự chăm chỉ, nỗ lực của mình.

5. Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu rất có năng lực và cư xử đúng mực. Đến tháng 10, họ nhận được những báo hiệu về vận may đến. Nếu biết nắm bắt cơ hội thì con giáp tuổi Dậu sẽ nhận được nhiều tài lộc, cuộc sống tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Đáng chú ý là một số người tuổi Dậu không được tốt về sức khỏe, cần cẩn thận. Khuyến cáo những con Gà không nên ăn thức ăn sống, lạnh, nên ăn chín uống sôi và tập thể dục nhiều hơn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Nguồn: https://giadinh.net.vn/top-5-con-giap-tai-van-hanh-thong-thang-10-duong-lich-172210930091955473.htm