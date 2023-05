Thích thầm bạn gái cùng lớp mẫu giáo, cậu nhóc làm điều khiến mẹ dở khóc dở cười

Câu chuyện của cậu bé sống tại khu tự trị Nội Mông, phía bắc Trung Quốc. Theo đó cậu đã lấy vòng vàng của mẹ để tặng cho bạn nữ cùng lớp.

Được biết, sự việc đã được giáo viên phát hiện và gọi điện cảnh báo mẹ bé trai.

Red Star News đưa tin, mẹ của cậu bé cho biết giáo viên cảnh báo “coi chừng” đồ trang sức sau khi con trai cô bị bắt quả tang mang theo chiếc vòng giá trị đến lớp.

Nghe con trai trả lời người mẹ không biết nên khóc hay nên cười. Ảnh: Douyin

Khi được cô giáo thông báo, người mẹ cho biết, cô cảm thấy choáng váng và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chiếc vòng vàng trị giá 10.000 nhân dân tệ (1.500 USD) là món quà cô được chồng tặng.

Dù khá bất ngờ nhưng người mẹ vẫn giữ bình tĩnh hỏi rõ ngọn ngành việc cậu bé lén lấy vòng của mẹ. Bé trai sau đó cho biết, cậu muốn tặng quà cho cô bạn học cùng trường mẫu giáo.

“Vậy nếu cô giáo không bắt gặp, con lén lút đưa cho bạn luôn? Con không biết đây là đồ của mẹ à? Bố con mua cho mẹ đấy”, cô nói thêm.

Tuy nhiên cậu bé đã đáp lại rằng: “Con không biết đâu. Con chỉ muốn dành cho bạn ấy điều tốt nhất thôi”, câu trả lời của cậu bé khiến cho người mẹ bật cười và thốt lên: “Ôi, Chúa ơi!” một cách đầy bất lực.

Câu chuyện sau khi được đăng tải đã thu hút nhiều tranh luận trên mạng xã hội. Nhiều người đã để lại bình luận vui khi chỉ người mẹ hỏi con trai sẽ chọn ai khi mẹ và bé gái rơi xuống nước. Hay những bình luận thán phục về tính cách ga lăng của cậu nhóc: “Tôi có thể đoán rằng cậu bé này có tố chất si tình và lãng mạn”.

Được biết đây không phải là câu chuyện duy nhất xảy ra tại Trung Quốc. Trước đó, tại thành phố Tây An, thuộc tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Một bé trai được mẹ đưa tới trường mầm non nhưng thường ngày, tuy nhiên vào ngày hôm đó, cậu bé lại lấy từ trong túi một chiếc nhẫn màu vàng và tặng cho cô bạn thân thiết ở lớp. Cô bé vì quá thích thú mới món quà nên đã đem khoe khắp nơi, rất may cô giáo đã vô tình trông thấy cảnh này và thông báo với bố mẹ để vật tìm về với chủ cũ.

Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/thich-tham-ban-gai-cung-lop-mau-giao-cau-nhoc-lam-dieu-khien-me-...Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/thich-tham-ban-gai-cung-lop-mau-giao-cau-nhoc-lam-dieu-khien-me-do-khoc-do-cuoi-a575032.html