Thầy giáo 9x vẽ tranh trên trứng đà điểu

Thứ Năm, ngày 02/06/2022 14:03 PM (GMT+7) Chia sẻ

Hơn một năm qua, thầy giáo mỹ thuật Trần Minh Luân (Long An) đã cho ra đời hàng chục tác phẩm nghệ thuật bằng phương pháp vẽ tranh lên vỏ trứng đà điểu độc đáo.

Vốn có niềm đam mê nghệ thuật từ nhỏ, lớn lên anh Trần Minh Luân (30 tuổi, quê Long An) thi vào ngành Sư phạm Mỹ thuật, trường Cao đẳng Sư phạm Long An và sau đó trở thành thầy giáo dạy Mỹ thuật tại Trường Tiểu học Tân Lập 1, huyện Cần Giuộc (Long An).

Năm 2021, tình cờ được một người bạn nhờ vẽ tranh trên trứng đà điểu, từ đó thầy giáo 9x Trần Minh Luân cảm thấy công việc này rất thú vị và quyết định gắn bó đến tận bây giờ.

Từng học chuyên ngành Sư phạm Mỹ thuật tại Trường CĐ Sư phạm Long An, có kiến thức nền tảng về nghệ thuật, nên anh Luân dễ dàng tạo hình những bức vẽ trên chất liệu vỏ trứng.

Tuy nhiên, cũng theo anh Luân, việc vẽ trên chất liệu vỏ trứng đòi hỏi người vẽ phải tỉ mỉ, tập trung cao độ, cần phải kiên nhẫn hơn so với vẽ trên bề mặt tường hay giấy, vải. Trước kia anh thường nhận vẽ chân dung, phong cảnh trên bề mặt của tường.

Thời gian hoàn thành một tác phẩm nghệ thuật từ trứng đà điểu mất từ 1 đến 3 ngày. Mỗi tác phẩm đều được làm theo yêu cầu khách hàng, đòi hỏi sự cẩn thận, chăm chút trong từng công đoạn.

Trứng đà điểu sau khi lấy từ một trang trại ở Cần Giuộc sẽ được anh Luân vệ sinh sạch sẽ trong và ngoài, sau đó bên ngoài sẽ được quét một lớp sơn. Công đoạn tiếp theo là dựng hình, lên màu và vẽ chi tiết. Cuối cùng dùng keo bóng quét lên để giữ màu cho tác phẩm được lâu hơn. Giá của một tác phẩm khi hoàn thiện dao động từ 300.000 đồng - 3.000.000 đồng.

"Ban đầu chỉ có một vài người biết đến và đặt tôi vẽ, nhưng sau này, khi được nhiều người biết hơn, vẽ tranh lên trứng đà điểu trở thành nguồn thu nhập khá ổn định và giúp mình trang trải cuộc sống", anh Minh Luân cho biết.

Không chỉ vậy, những tác phẩm nghệ thuật trên trứng này còn được anh Luân đưa vào bài dạy trong tiết Mỹ thuật của mình, được nhà trường cũng như các em học sinh ủng hộ bởi làm tiết học thêm sinh động về cả nội dung lẫn hình thức.

"Khi lên lớp, tôi chia sẻ với học sinh tất cả những gì học được ở trường lớp cũng như bên ngoài. Cố gắng dùng nhiều cách truyền tải hết cho học sinh, từ đó giúp các em nắm bắt được kiến thức một cách dễ dàng hơn. Mình muốn đem những sản phẩm này đến với học sinh để các em tiếp cận gần hơn với nghệ thuật. Từ đó, cũng muốn giới thiệu những sản phẩm mới lạ này đến với mọi người", thầy giáo 9x Minh Luân tâm sự.

Nhận xét về những tiết dạy của thầy Minh Luân, thầy Ngô Trần Nghĩa, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Lập 1 cho biết: “Tranh vẽ trên trứng đà điểu làm các tiết học phong phú hơn, các em học sinh thích thú, tích cực hơn trong mỗi giờ học”.

Vẽ trên trứng là một một hình thức còn mới lạ vì thế thầy giáo 9x Minh Luân luôn mong muốn được giới thiệu các tác phẩm của mình tới mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ, các em học sinh của mình. Đối với thầy Luân, mỹ thuật không chỉ là một môn học ở trường lớp mà còn áp dụng được rất nhiều vào thực tế.

Nguồn: https://tienphong.vn/thay-giao-9x-ve-tranh-tren-trung-da-dieu-post1442661.tpoNguồn: https://tienphong.vn/thay-giao-9x-ve-tranh-tren-trung-da-dieu-post1442661.tpo