Tán đổ con trai thầy giáo luyện thi, gái xinh Sài thành có cuộc hôn nhân bất ngờ

Như Lan tán đổ Quang Khải từ khi còn là học sinh cấp 3

Trong hành trình kiếm tìm hạnh phúc, có những người gặp mối duyên bất ngờ mà sau này khi nhìn lại, họ cũng thấy khó tin. Nguyễn Thị Như Lan (28 tuổi) có một mối duyên như thế. Cô biết đến người chồng hơn 9 tuổi của mình trong lớp học của một thầy giáo luyện thi trường chuyên.

Năm đó, Như Lan 14 tuổi, cô tham gia lớp luyện thi trường chuyên của một thầy giáo trung niên (giờ là bố chồng của cô). Thấy thầy giáo luôn miệng nhắc về cậu con trai chăm ngoan, học giỏi, Như Lan nảy sinh sự tò mò, rồi sau một vài lần vô tình gặp gỡ ở lớp luyện thi nhà thầy, cô “cảm nắng” con trai thầy giáo lúc nào không hay.

“Sau đó mình thi đậu vào trường chuyên, cùng bạn bè về thăm và tri ân thầy cô, gặp lại con trai thầy, mình làm liều xin nick Yahoo và nhắn tin làm quen. Mỗi tội, mình dở tiếng Anh quá nên thay vì nói “You are my idol”, mình lại nhắn là “I am your idol”. Cũng vì lẽ đó mà chồng mình trả lời tin nhắn. Chuyện tình cảm cứ thế phát triển, hai đứa yêu nhau, cùng đồng hành với nhau qua từng cột mốc quan trọng của cuộc đời”, Như Lan chia sẻ.

Cặp đôi đã có 14 năm bên nhau

Chọn người đàn ông hơn mình 9 tuổi làm chồng không phải quyết định đơn giản. Như Lan thấy ở Quang Khải (chồng của cô) sự đồng điệu về tâm hồn, quan điểm sống nên tự tin đồng hành cùng anh. Với cô, Quang Khải vừa là bạn trai/chồng lại vừa là tri kỷ, vừa là tình yêu lại vừa là tình thân. Bởi vậy, cô chọn anh là người đi với mình đến hết cuộc đời.

“Chồng mình luôn tự tin nói rằng, anh là người hiểu mình nhất, phù hợp với mình nhất. Anh bảo: “Không ai chịu đựng được em như anh đâu”, đó cũng là lúc mình nhận ra, bản thân đã chọn đúng người”, Như Lan nói.

Cả thời gian yêu và cưới, Như Lan và Quang Khải đã có 14 năm chính thức bên nhau - quãng thời gian đủ dài để họ tin tưởng đối phương là người phù hợp nhất với mình. Như Lan chia sẻ, cô và chồng kết hôn khi đã có đủ trải nghiệm, niềm tin và sự hiểu nhau nên hôn nhân khá suôn sẻ. Không có giai đoạn nào được gọi là giai đoạn “vỡ mộng” của họ trong hôn nhân, có chăng chỉ là sự khó khăn lúc ban đầu, khi họ vừa khởi nghiệp vừa lên chức bố mẹ.

“Khi mình mang thai bé đầu tiên cũng là lúc vợ chồng mình quyết tâm khởi nghiệp. Thời điểm đó, tụi mình khá “khủng hoảng” bởi chưa có kinh nghiệm làm cha, làm mẹ, công việc thì quá tải. Sự gắn kết giữa hai vợ chồng trong sự nghiệp ngày càng nhiều nhưng trong hôn nhân gia đình lại vơi đi. Tụi mình quá bận khiến sợi dây gắn kết với con rất lỏng lẻo. Cho đến khi con mình nói “không cần cha mẹ nữa”, vợ chồng mình chợt nhận ra cuộc sống đang mất cân bằng trầm trọng giữa công việc và con cái. Chúng mình phải nghiêm túc sửa chữa điều này”, Như Lan kể.

Như Lan và Quang Khải có cuộc hôn hân viên mãn

Luôn nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, không đổ lỗi, cố gắng lắng nghe và thấu hiểu nhau, Như Lan và Quang Khải đã xây dựng được một tổ ấm viên mãn và một sự nghiệp rạng rỡ. Nói về cuộc hôn nhân của mình, Như Lan chỉ dùng một từ ngắn gọn: “Hạnh phúc viên mãn”.

Cô gọi chồng là “người chồng quốc dân” khi anh chỉ quan tâm đến gia đình và công việc, không chơi bời, nhậu nhẹt. Quỹ thời gian rảnh anh dành hết cho con, sẵn sàng làm mọi việc như tắm rửa, cho con ăn, ru con ngủ… Nhờ có chồng chia sẻ việc nhà, phụ chăm con nên hành trình làm mẹ của Như Lan trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Cô luôn thấy bản thân hạnh phúc và may mắn khi có một người chồng tâm lý, biết vợ cần gì và muốn gì. “Đáng quý nhất là nhà mình có một bác sĩ trực 24/24, không bao giờ phải lo lắng về vấn đề sức khỏe”, Như Lan cười.

Nhan sắc xinh đẹp của Như Lan sau 3 lần sinh con

Để có được cuộc hôn nhân viên mãn, Như Lan đặt ra những quy tắc cố định như: Vợ chồng giữ liên lạc với nhau trong ngày, luôn duy trì thời gian cho các kỳ nghỉ cùng nhau, vợ chồng chia sẻ với nhau việc nhà, việc chăm con…

“Việc nhắn tin hỏi han nhau trong ngày giúp tinh thần của nhau phấn chấn, vợ chồng có sự đồng cảm và đồng hành. Các kỳ nghỉ là khoảng thời gian quý báu gia đình được bên nhau, tránh xa những mối bận tâm hàng ngày và những xung đột có thể xảy ra, môi trường mới mẻ cũng giúp các thành viên gắn kết với nhau hơn. Việc vợ chồng hỗ trợ nhau làm việc nhà và chăm con sẽ tạo nên sự gắn kết. Với mình, hôn nhân không chỉ được duy trì bằng tình yêu mà còn bằng sự gắn kết bền chặt về con cái”, Như Lan chia sẻ.

