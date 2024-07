Tăm tia đàn ông giàu có, tôi bị "dạy dỗ" ngượng chín mặt

Ảnh minh họa.

Tôi vốn là cô gái ở một thị trấn nhỏ, may mắn thi đỗ đại học và ở lại làm việc tại thành phố. Sau khi đi làm một thời gian, cố gắng mãi vẫn cảm thấy khó lòng sống tốt ở thành phố, tôi dần rơi vào tình trạng tiêu cực. Trong những ngày sống thuê nhà, tôi thực sự cảm nhận được việc "kiếm tiền khó khăn" là như thế nào. Đồng thời, quan điểm về hôn nhân của tôi cũng đã thay đổi đáng kể.

Trước khi đi làm, tôi nghĩ rằng sẽ tìm một người đàn ông có điều kiện tương đương để kết hôn và cùng nhau làm giàu. Nhưng sau khi đi làm, biết rõ năng lực của mình đến đâu và cũng hiểu rằng, bố mẹ không thể giúp đỡ nhiều trong việc mua nhà tại thành phố, tôi chỉ muốn tìm một người đàn ông có nhà, có xe, thu nhập cao làm đối tượng kết hôn.

Tôi và C quen nhau ở phòng tập gym. Anh ấy là người thành phố, có thân hình rất đẹp, ngoại hình ưa nhìn, phong cách thời trang sành điệu, lại rất có điều kiện kinh tế nên tôi có ý muốn làm quen với anh ấy. Đáng tiếc là sau khi hiểu thêm về C, tôi phát hiện anh ấy hơn tôi 11 tuổi, quan trọng hơn là C đã kết hôn và có con.

Thật lòng mà nói, sau khi biết về gia đình của C, tôi đã muốn từ bỏ mục tiêu là anh ấy nhưng tình cảm đôi khi thực sự khó kiểm soát. Tôi hiểu mình đã yêu người đàn ông này.

Sau nhiều ngày mơ mộng người đàn ông đẹp trai, giàu có, tôi mạnh dạn tỏ tình với C. Vốn nghĩ rằng với khuôn mặt bắt mắt, ngoại hình ưa nhìn, tôi sẽ không bị từ chối. Hơn nữa, "đàn ông giàu có thường khó chung thủy, chỉ muốn thêm chứ không thể bớt", ý nghĩ đó khiến tôi càng tự tin hơn.

Không ngờ, sau khi nghe tôi liều lĩnh thổ lộ, C đã lập tức từ chối tình cảm của tôi. Không chỉ thế, anh còn dạy dỗ tôi, trong đó có một câu khiến tôi vừa đau đớn, tủi nhục: "Hãy tìm một người đồng trang lứa để kết hôn và cùng nhau làm giàu, gió tầng nào gặp mây tầng đó, đừng mơ mộng nữa cô gái".

Kể từ đó, tôi không dám đến phòng tập gym nữa, tôi muốn nhanh chóng quên đi trải nghiệm tình cảm này.

Sau đó, tôi cũng tiếp xúc với một số chàng trai, đều là người ngoại tỉnh làm việc ở thành phố. Trong quá trình này, tôi đặc biệt quan tâm đến việc họ có khả năng mua nhà và xe hay không. Cho đến nay, tôi vẫn chưa gặp được người đàn ông nào có khả năng tài chính như tôi mong muốn. Vì vậy, dù được nhiều người khen tôi xinh đẹp và theo đuổi, tôi lại tiếp tục lựa chọn độc thân.

Dạo gần đây, tôi thường không ngủ được, tôi cứ nghĩ rằng gặp được một người đàn ông giàu có là chuyện dễ dàng. Nhưng qua thực tế mới thấy đó thực sự là điều khó khăn vì quan điểm hôn nhân của đàn ông thời nay cũng trở nên thực tế hơn rất nhiều.

Thật lòng mà nói, đối mặt với số tiền tích lũy ít ỏi mỗi tháng sau khi trả tiền thuê nhà và chi tiêu hằng ngày, tôi cảm thấy rất mơ hồ, lo lắng, thậm chí cảm thấy bản thân mình vô dụng. Tôi không biết tương lai sẽ ra sao, chỉ thấy mình bất lực trước cuộc sống này.

Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên!

