Sự thật về bức ảnh vợ chồng cùng con nhỏ khóc trong 'biển' nước lũ tại Hà Giang

Trên các trang mạng xã hội đang lan truyền hình ảnh người chồng cố gắng đẩy vợ con trong chậu, di chuyển trong khu vực ngập nước được cho là tại xã Ngọc Linh, huyện Vị Xuyên (tỉnh Hà Giang).

Bức ảnh trên còn được chia sẻ kèm theo dòng tiêu đề: "Nghẹn lòng hình ảnh sơ tán của một gia đình ở xã Ngọc Linh, Vị Xuyên, Hà Giang... Bão số 3, mưa lũ và những đau thương mất mát không bao giờ nguôi ngoai".

Bức ảnh thu hút nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội.

Ngay sau khi bức ảnh trên được lan truyền, chính quyền địa phương đã lên tiếng.

Theo UBND xã Ngọc Linh, đây là hình ảnh của vợ chồng anh Phạm Xuân Dư (trú tại thôn Tân Lập, xã Ngọc Linh). Trong thời gian qua vợ chồng anh Dư là Youtuber tại địa phương. Hình ảnh này là một trong những nội dung anh Dư thực hiện vào thời điểm mưa lũ để đăng lên mạng.

Trước đó, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 3, từ sáng 9/9, trên địa bàn xã Ngọc Linh có nhiều điểm bị ngập úng cục bộ. Lực lượng chức năng địa phương đã tích cực khắc phục hậu quả và đảm bảo an toàn cho các phương tiện di chuyển tại các khu vực xảy ra ngập úng; sơ tán người và tài sản của nhân dân đến nơi an toàn.

Ngoài ra, UBND xã Ngọc Linh cho biết, gần đây có trường hợp lợi dụng sự quan tâm của nhân dân với tình hình mưa lũ để ''câu'' like, view trên mạng xã hội với nội dung sai sự thật, đã bị cơ quan chức năng xử lý nghiêm.

