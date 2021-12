Sóng Trẻ Festival 2021: “Vượt Sóng” thành công nhờ tinh thần năng động, thích ứng linh hoạt

Với tinh thần năng động, sáng tạo cùng khả năng thích ứng nhanh chóng với hoàn cảnh, hơn 200 thành viên BTC Sóng Trẻ Festival 2021 “vượt sóng” thành công.

2021 đánh dấu chuỗi sự kiện chào tân sinh viên Sóng Trẻ Festival 2021 tròn 18 tuổi. Với mỗi người, tuổi 18 được xem là một cột mốc đáng nhớ, mở cánh cửa tương lai, tự lập trong một thế giới mới. Sóng Trẻ cũng không ngoại lệ. Tuổi 18 là một hành trình đặc biệt khi được tổ chức hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến trong tình hình dịch bệnh COVID-19 phức tạp, khó lường.

Thích ứng nhanh chóng

Khởi động muộn hơn so mọi năm, thực hiện Sóng Trẻ Festival 2021 là một quyết định khó khăn và đầy mạo hiểm của BTC. Nhiều câu hỏi và những nỗi băn khoăn được đặt ra. Song với sự quyết tâm và mong muốn được dành tặng một món quà tới các bạn tân sinh viên, Sóng Trẻ Festival 2021 với chủ đề In The Zone đã chính thức lên sóng vào cuối tháng 9.

Đào Ngọc Tiến, Trưởng Ban tổ chức Sóng Trẻ Festival 2021 cho biết: “Sóng Trẻ Festival năm nay là một hành trình khó khăn của toàn BTC. Chúng mình đã rất băn khoăn trong việc quyết định có nên thực hiện chương trình hay không và phải tổ chức như thế nào để tạo được dấu ấn đối với các bạn tân sinh viên, an toàn trong mùa dịch. Tuy nhiên, càng sợ thì càng phải đối diện. Hơn 200 thành viên đã dốc hết sức để có thể mang đến món quà thật ý nghĩa dành tặng K41”.

Trưởng BTC Sóng Trẻ Festival 2021 gửi lời cảm ơn tại đêm đại nhạc hội.

Mang trong mình năng lượng gen Z, đặc biệt là sinh viên trường Báo linh hoạt và nhanh nhẹn, BTC được củng cố tinh thần, thích ứng nhanh chóng trước mọi hoàn cảnh. Chuỗi sự kiện đồng hành được giữ nguyên về nội dung, chỉ thay đổi về cách thức tổ chức. Mặc dù không có những lần gặp gỡ hay những buổi trao đổi trực tiếp song các sự kiện đồng hành luôn thu hút sự quan tâm từ đông đảo các bạn sinh viên.

Trưởng ban Văn nghệ Nguyễn Minh Đức cháy hết mình trên sân khấu Sóng Trẻ Festival.

Hay là một đội đặc thù như Văn nghệ, đòi hỏi phải gặp gỡ để cùng biên đạo và tập luyện cũng đã có những phương án thay thế phù hợp. Theo chia sẻ của trưởng ban Văn nghệ Nguyễn Minh Đức, đội đã đưa ra yêu cầu khi tuyển thành viên là các bạn bắt buộc phải ở Hà Nội. Các đội tập luyện ở nhiều phòng tập khác nhau để đảm bảo an toàn, tuân thủ quy định không tụ tập đông người. Tuy nhiên, càng thử thách càng muốn được làm: “Dù nhiều khó khăn như vậy nhưng Văn nghệ vẫn rất nhiệt tình, tâm huyết, chăm chỉ để có những tiết mục tuyệt vời, xuất sắc tới những khán giả của Sóng Trẻ Festival”, Minh Đức nói thêm.

Năng động và sáng tạo

Trải qua 18 mùa Sóng, tinh thần năng động và sáng tạo đã làm nên thương hiệu sinh viên khoa Phát thanh - Truyền hình cũng như BTC Sóng Trẻ Festival. Tinh thần đó được lan tỏa thông qua các sự kiện, chương trình đồng hành trong mùa Sóng năm nay.

Có thể kể đến như cuộc thi sáng tạo podcast - cập nhật nhanh chóng xu thế đang phát triển mạnh mẽ trong cộng đồng. Hay talk show “TO INFINITY AND BEYOND” chia sẻ về hành trình làm báo trong bối cảnh chuyển đổi số. Dự án “Thanh niên giải quyết định kiến giới, góp phần thúc đẩy bình đẳng giới” cũng được triển khai, là cơ hội để sinh viên bày tỏ quan điểm về những vấn đề nóng trong xã hội.

Nhiều tiết mục văn nghệ được dàn dựng công phu, sáng tạo.

Sự năng động và sáng tạo được thể hiện một cách sâu đậm, rõ nét trong đêm đại nhạc hội Sóng Trẻ Festival 2021: In The Zone được công chiếu tối 27/11 trên fanpage chương trình. Khán giả được chiêu đãi một bữa tiệc âm thanh, ánh sáng hoàn hảo, được dàn dựng công phu và hoành tráng.

Các tiết mục văn nghệ có sự hòa hợp giữa vũ đạo sôi động, uyển chuyển, các giọng ca ngọt ngào, lắng đọng cùng diễn xuất đỉnh cao trong đặc sản “kịch Báo chí”. Mãn nhãn nhất phải kể đến nhạc kịch “Viên đạn cuối cùng”. Vở nhạc kịch như đưa người xem ngao du trên một chuyến xe cảm xúc. Gây cười bởi những màn đối đáp hài hước, hóm hỉnh; cảm nhận được sự ngây thơ, trong trẻo của tuổi 18 và lắng đọng trong khoảnh khắc éo le nhận người thân thất lạc. Sau cùng, nhiều ý nghĩa nhân văn được chuyển tải, nổi bật tinh thần đoàn kết, yêu thương nhau giữa tình cảm bạn bè và gia đình trong lúc khó khăn hoạn nạn.

Vở kịch “Viên đạn cuối cùng” đưa người xem ngao du trên chuyến xe cảm xúc.

Sóng Trẻ Festival luôn có những cách truyền tải thông điệp thông minh và sáng tạo, gây ấn tượng mạnh và tạo dấu ấn đậm nét đối với người xem.

“Vượt sóng” thành công

Hành trình 2 tháng của Sóng Trẻ Festival 2021 đã khép lại sau đêm đại nhạc hội được công chiếu trên fanpage tối 27/11. Một hành trình đầy khó khăn, thách thức song cũng thật đáng nhớ, là một kỷ niệm khó quên đối với hơn 200 thành viên BTC.

Phạm Loan Anh, thành viên Ban Truyền thông lần đầu tham gia Sóng Trẻ hào hứng chia sẻ: “Năm nay, được gia nhập gia đình Sóng Trẻ trên một cương vị mới, mình rất háo hức và mong chờ có được những trải nghiệm mới. Tuy chưa được gặp mặt trực tiếp, phải tổ chức online tuy nhiên cũng đủ để mình cảm nhận tinh thần Sóng Trẻ. Yêu thương và đoàn kết”.

Vượt mọi thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao là tạo nên một món quà ý nghĩa dành tặng thế hệ tân sinh viên, BTC Sóng Trẻ Festival 2021 đã “vượt sóng” thành công. Thành tích mà họ nhận được là hơn 7000 lượt theo dõi trên fanpage chương trình, 5 sự kiện đồng hành, 2 cuộc thi thu hút sự chú ý từ nhiều bạn trẻ. Đặc biệt, buổi công chiếu đêm đại nhạc hội có sự đồng hành của hơn 2000 khán giả theo dõi trực tuyến xuyên suốt chương trình.

Sóng Trẻ Festival 2021: In The Zone khép lại với nhiều dấu ấn, tình yêu và sự tự hào.

Những dấu ấn đặc biệt về hành trình năm thứ 18 của Sóng Trẻ Festival chắc chắn sẽ còn mãi đối với khán giả, đặc biệt là K41 Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Chia sẻ về động lực để các thành viên trong BTC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình trong bối cảnh dịch bệnh, trưởng BTC Đào Ngọc Tiến tự hào: “Tình yêu với Sóng Trẻ là điều tuyệt vời nhất, là sức mạnh lớn nhất. Vì tất cả các thành viên đều mang trong mình sự trách nhiệm cùng tinh thần sáng tạo, năng động của sinh viên Phát thanh - Truyền hình”.

