Sinh viên chọn làm thêm ngày Tết để nhân ba thu nhập

Nhiều bạn trẻ chọn đi làm thêm vào dịp Tết.

Tết đến xuân về là dịp người người, nhà nhà hân hoan chuẩn bị và chào đón năm mới. Nhưng đối với nhiều sinh viên, thời điểm này là cơ hội để kiếm thêm thu nhập nhân ba. Một số công việc được các bạn trẻ lựa chọn như: Bán hàng, phục vụ quán ăn, phục vụ quán cà phê, trông coi cửa hàng... Đa số, đây các các công việc có mức lương hấp dẫn nhân hai, nhân ba lần so với ngày thường. Trong dịp Tết, nhiều người lao động về quê ăn Tết, nguồn nhân lực khan hiếm trong khi khối lượng công việc lại tăng. Vì vậy, đây là cơ hội phù hợp để sinh viên có thể tranh thủ kiếm thêm nguồn thu nhập.

Mức lương nhân hai, nhân ba của ngày Tết so với ngày thường đã khiến các bạn trẻ cảm thấy hào hứng.

Trần Thị Hoàng Oanh - Sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế là một bạn trẻ sống tại Huế, tranh thủ dịp nghỉ Tết, Oanh đã chọn đi làm Tết với vị trí pha chế tại một quán cà phê trên địa bàn để kiếm thêm thu nhập, cô bạn chia sẻ: "Mình quyết định đi làm Tết vì muốn kiếm thêm thu nhập để trang trải cho việc học. Mức lương ngày Tết khá cao so với ngày thường, nên đây là cơ hội tốt để mình kiếm được nhiều hơn".

Việc ở lại làm thêm không chỉ giúp sinh viên có thêm khoảng thu nhập cao hơn ngày thường mà còn là dịp để họ trải nghiệm không khí nhộn nhịp của thành phố trong những ngày Tết.

Tuy nhiên, công việc trong những ngày Tết thường bận rộn hơn, yêu cầu làm việc nhiều giờ và đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao hơn. Nhiều bạn trẻ cho rằng, chính sự tất bật trong ngày Tết cũng mang lại những trải nghiệm thú vị, sinh viên được tiếp xúc với nhiều người và cảm nhận không khí Tết rộn ràng qua công việc đang làm.

Thúy Nga làm nhân viên phục vụ tại một quán cà phê trên địa bàn thành phố Huế.

Cũng như Oanh, sinh viên Hồ Thị Thúy Nga đang học tại Trường Đại học Phú Xuân cũng lựa chọn làm phục vụ tại một quán cà phê trên địa bàn thành phố Huế. Với mong muốn có thêm một khoảng tiền để giúp đỡ ba mẹ, Nga đã chọn lên trung tâm thành phố để làm việc. "Thật ra, mình cũng buồn khi không được đón Tết trọn vẹn bên gia đình. Tuy nhiên, mình nghĩ chơi thì lúc nào cũng chơi được, còn làm Tết thì chỉ có một lần trong năm. Mình muốn kiếm thêm thu nhập giúp đỡ ba mẹ và trang trải chi phí sinh hoạt", cô bạn tâm sự.

Nga cho biết, gia đình ban đầu không đồng tình, nhưng khi hiểu được lý do và quyết tâm của Nga, mọi người đã thông cảm và ủng hộ.

Việc làm thêm dịp Tết không chỉ mang thu nhập mà còn giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng mềm và tích lũy kinh nghiệm thực tế. Lê Ngọc Phi Long - Sinh viên Trường Du lịch, Đại học Huế chia sẻ: "Làm thêm ngày Tết là cơ hội đối với những bạn muốn kiếm thêm thu nhập, tìm kiếm niềm vui trong công việc và có thêm nhiều kỹ năng mềm khác. Tuy nhiên, đây cũng là sự đánh đổi với những ai mong muốn quây quần bên gia đình mà không bị áp lực tài chính."

Các bạn trẻ làm việc tất bật nhưng vẫn thể hiện tinh thần vui vẻ.

Là sinh viên năm nhất, Đỗ Khánh An - Sinh viên khoa Quốc tế, Đại học Huế hào hứng với công việc làm thêm vào những ngày Tết. Bởi lẽ, thu nhập của An sẽ được nhân ba so với những ngày thường. “Mình muốn đi làm trong đợt Tết vì muốn có thêm thu nhập để mua một chiếc laptop và máy ảnh để phục vụ cho ngành học mà mình đang theo đuổi”, Khánh An bày tỏ.

Cô nàng năm nhất của khoa Quốc tế, Đại học Huế dự định sẽ mua laptop và máy ảnh sau khi có lương.

Hiện nay, có rất nhiều công việc làm thêm hấp dẫn dịp Tết mà sinh viên có thể lựa chọn như: Phục vụ quán cà phê, bán hàng tại các trung tâm thương mại, làm nhân viên giao hàng, bảo vệ cửa hàng… Những công việc này không chỉ giúp sinh viên kiếm thêm thu nhập mà còn là cơ hội để phát triển kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống và làm việc nhóm. Bên cạnh đó, sinh viên còn được trải nghiệm không khí sôi động, nhộn nhịp của thành phố trong những ngày Tết, được gặp gỡ, giao lưu với nhiều người và học hỏi thêm kinh nghiệm thực tế cho bản thân.

Tuy nhiên, sinh viên cũng cần lưu ý sắp xếp thời gian hợp lý, đảm bảo sức khỏe và tránh để công việc ảnh hưởng đến học tập. Ngoài ra, sinh viên cần chọn những công việc phù hợp với khả năng bản thân và tránh các công việc có tính rủi ro cao. Có nhiều cách để chúng ta có một cái Tết hạnh phúc và nhiều niềm vui. Với một số người trẻ, làm việc để có thêm khoảng thu nhập nhiều hơn so với ngày thường cũng là một cách khiến họ cảm thấy vui và hạnh phúc.