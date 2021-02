Quên photoshop cái bóng, hot girl lộ vóc dáng thật gây sốc

Thứ Ba, ngày 02/02/2021 09:15 AM (GMT+7)

Hot girl Hi Hi đã đăng bức ảnh khoe đôi chân dài trắng bóc, tiếc là một chi tiết chưa qua chỉnh sửa đã khiến tất cả công sức đổ sông đổ bể.

Với sự phát triển thần tốc của khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nhiếp ảnh, giờ đây người ta có thể thay đổi từ độ sáng cho tới độ thon gọn của vật thể, nhằm tạo ra những bức ảnh hấp dẫn, thu hút người nhìn nhất. Mới đây, một hot girl mang tên Hi Hi đã đăng một bức ảnh được chụp tại sân bóng rổ, nơi cô khoe đôi chân dài trắng bóc, cặp đùi săn chắc không tì vết, tiếc là một chi tiết chưa qua chỉnh sửa đã khiến tất cả công sức đổ sông đổ bể.

Nhan sắc của hot girl Hi Hi

Trong bộ ảnh mới được đăng tải của mình, Hi Hi xuất hiện với mái tóc xoăn nhẹ dài ngang ngực kèm phụ kiện cài tóc màu hồng nổi bật. Giữa khung cảnh sân bóng rổ, nàng hot girl trong bộ đồng phục nữ sinh thể hiện biểu cảm bĩu môi đầy đáng yêu. Nhưng thu hút nhất trong bức hình chính là đôi chân dài thẳng tắp, thon thả và trắng hồng, khiến không ít người cảm thấy xao xuyến. Tuy nhiên, càng ngắm kĩ, ngắm lâu thì cư dân mạng lại thấy có điều kì lạ, không hợp lý.

Bức ảnh gây tranh cãi của nàng hot girl

Sau một hồi săm soi, dân mạng phát hiện ra phần bóng của nàng hot girl trong bức ảnh khác hẳn vóc dáng trên ảnh. Cái bóng phản chiếu trên mặt sân cho thấy đôi chân không được dài cho lắm và 2 đùi mũm mĩm, khác một trời một vực với hình ảnh chân dài miên man mà nàng hot girl xây dựng bấy lâu nay.

Ngay lập tức, việc này đã gây tranh cãi dữ dội trên mạng xã hội, không ít người cho rằng cô nàng đã chỉnh ảnh quá đà, đến nỗi quả bóng rổ còn bị bóp méo, là đánh lừa niềm tin của họ. Ngược lại, những fan hâm mộ trung thành của Hi Hi lại cho rằng, phần bóng trông khác do góc chụp và hướng nắng phản ánh không đúng tư thế. Hiện cuộc chiến giữa các anh hùng bàn phím vẫn chưa có hồi kết thúc.

Với Hi Hi, cô nàng hot girl vốn nổi tiếng với vẻ đẹp tróng sáng và ngọt ngào đã thu hút hơn 2 triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Những hình ảnh đã qua chỉnh sửa mới đây dù gây lùm xùm nhưng cũng làm cho danh tiếng của nàng hot girl lan tỏa rộng rãi hơn.

