Quang Hải và hai cầu thủ nữ ghi tên vào danh sách Forbes 30 Under 30 Việt Nam

Thứ Ba, ngày 04/02/2020 16:41 PM (GMT+7)

Tạp chí Forbes Việt Nam mới đây đã công bố danh sách 30 gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật của Việt Nam (30 Under 30) năm 2020, trong đó có một số cầu thủ ấn tượng như Quang Hải, Chương Thị Kiều, Huỳnh Như…

Forbes Việt Nam vừa công bố danh sách 30 gương mặt dưới 30 tuổi (30 under 30) nổi bật năm 2020 trong 6 lĩnh vực: Kinh doanh và Startup, Hoạt động xã hội và Doanh nghiệp xã hội, Nghệ thuật – Sáng tạo, Giải trí, Thể thao và Giáo dục – Khoa học. Đây là lần thứ 4 Forbes Việt Nam thực hiện danh sách này.

Quang Hải là cái tên đầu tiên góp mặt vào danh sách Forbes 30 Under 30 Việt Nam.

Những cái tên được vào danh sách đều là những người ở độ tuổi dưới 30, đang làm việc, cống hiến và bước đầu tạo được nhiều ảnh hưởng tích cực trong ngành nghề, lĩnh vực hoạt động của họ.

Đặc biệt trong lĩnh vực Thể thao, Nguyễn Quang Hải (đội tuyển bóng đá nam Quốc gia), Huỳnh Như, Chương Thị Kiều (đội tuyển bóng đá nữ Quốc gia), VĐV bơi lội Nguyễn Huy Hoàng và Team Flash của bộ môn E-sports là những cái tên có vinh dự góp mặt trong danh sách Forbes 30 Under 30 Việt Nam.

Quang Hải sinh năm 1997 là cầu thủ bóng đá hiện đang chơi ở vị trí tiền vệ cho CLB Hà Nội và Đội tuyển bóng đá Quốc gia Việt Nam. Từng là đương kim “Quả bóng vàng Việt Nam” năm 2018 và cũng là cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á năm 2019, Quang Hải là cái tên đầu tiên trong lĩnh vực Thể thao mà Forbes Việt Nam lựa chọn.

Quang Hải đóng góp 5 bàn thắng, cùng đội tuyển Việt Nam giành ngôi Á quân giải vô địch bóng đá U23 châu Á. Anh có mặt trong đội tuyển Olympic Việt Nam lọt vào bán kết Asiad 2018. Ngoài ra, Quang Hải cùng đội tuyển giành chức vô địch AFF Suzuki Cup 2018 sau 10 năm chờ đợi.

Quang Hải là cầu thủ nam duy nhất lọt vào danh sách của Forbes.

Chương Thị Kiều chơi ở vị trí trung vệ thuộc CLB TP.HCM. Tại giải vô địch Quốc gia, tuyển thủ quê Kiên Giang được bình chọn là cầu thủ nữ trẻ chơi hay nhất năm 2012, 2015 và nhận danh hiệu quả bóng bạc (2016), quả bóng đồng (2018). Hình ảnh trung vệ băng đầu gối cùng đồng đội vắt kiệt sức để giành ngôi vô địch SEA Games 30 đi vào lòng người hâm mộ về tinh thần chiến đấu quả cảm.

Hình ảnh Chương Thị Kiều dù bị thương nhưng vẫn cùng đồng đội giành chiến thắng tại SEA Games 30.

Đội trưởng tuyển bóng đá nữ Việt Nam Huỳnh Như là nữ cầu thủ thứ 2 lọt vào danh sách của Forbes Việt Nam. Cô gái quê Trà Vinh được nhận danh hiệu “Quả bóng vàng nữ” năm 2016, “Quả bóng bạc nữ” năm 2018.

Đội trưởng tuyển nữ Việt Nam Huỳnh Như cũng góp mặt vào danh sách của Forbes.

VĐV bơi lội Nguyễn Huy Hoàng, quê ở Quảng Bình đã đạt được loạt thành tích ấn tượng. Tại SEA Games 29, năm 2017, chàng trai sinh năm 2000 giành HCV nội dung 1.500m. Năm 2018, anh giành HCB 1.500m tự do nam tại Asiad 2018. Ở thế vận hội trẻ 2018, anh đoạt HCV 800m tự do đồng thời giành quyền thi đấu tại Olympic 2020. Tại SEA Game 30, Huy Hoàng giành HCV và phá kỷ lục nội dung 400m tự do.

Huy Hoàng đã đem lại niềm tự hào cho Việt Nam ở bộ môn bơi lội.

Năm 2019 là một năm thành công vang dội với tập thể Team Flash ở bộ môn thể thao điện tử. Họ lập nên thành tích 2 chức vô địch quốc gia và 2 chức vô địch quốc tế, góp phần truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ ở bộ môn này.

Với nỗ lực không ngừng nghỉ, đây là một thành quả xứng đáng dành cho cả tập thể Team Flash.

Phương pháp đánh giá của Forbes Việt Nam sẽ thống kê từ các đề cử của công chúng và điều tra của đội ngũ phóng viên, để tìm ra các gương mặt trẻ nổi bật trong độ tuổi dưới 30 rồi lập hồ sơ với từng cá nhân.

Hai hội đồng giám khảo với sự tham gia của nhiều chuyên gia và doanh nhân có uy tín trong các lĩnh vực, cùng với các biên tập viên và phóng viên của Forbes Việt Nam sẽ đánh giá và lựa chọn 30 gương mặt nổi bật nhất để đưa vào danh sách.

Nguồn: http://danviet.vn/song-tre/quang-hai-va-hai-cau-thu-nu-ghi-ten-vao-danh-sach-forbes-30-under-30-...Nguồn: http://danviet.vn/song-tre/quang-hai-va-hai-cau-thu-nu-ghi-ten-vao-danh-sach-forbes-30-under-30-viet-nam-1055604.html