Quán quân Olympia 2019: Giành vòng nguyệt quế danh giá để tặng người chị đã mất

Chủ Nhật, ngày 15/09/2019 14:51 PM (GMT+7)

Những chia sẻ của Thế Trung trước thời khắc vô địch Olympia khiến khán giả nghẹn ngào xúc động.

Thế Trung - quán quân của "Đường lên đỉnh Olympia 2019"

Quyết tâm, nhanh nhạy và cả một chút may mắn đã đưa Trần Thế Trung (THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) đến với ngôi vô địch “Đường lên đỉnh Olympia 2019”. Anh chàng là người đầu tiên đưa cầu truyền hình Olympia về “đất học” Nghệ An và cũng là học sinh đầu tiên của tỉnh giành vòng nguyệt quế mạ vàng danh giá.

Sự xuất sắc của Thế Trung được thể hiện rõ ở cuộc thi chung kết năm vừa diễn ra (15/7) và ở cả hành trình chinh phục đỉnh núi Olympia trong suốt 1 năm qua. Nhưng ở chàng trai này còn có nhiều điều thú vị khác mà khi trải lòng, anh khiến nhiều người phải xúc động.

Chàng trai Nghệ An đã có hành trình leo núi xuất sắc

Trước thời khắc vô địch Olympia 2019, khi vừa trả lời đúng câu hỏi cuối cùng của phần thi Về đích cam go, Thế Trung chia sẻ rằng, anh muốn tặng chiếc vòng nguyệt quế danh giá cho một người đặc biệt. Đó là người chị đã khuất.

Thế Trung và chị gái cùng xem “Đường lên đỉnh Olympia” từ nhỏ. Chị gái chính là người truyền cảm hứng, ước mơ được đứng trên sân chơi trí tuệ này cho anh. Trở thành nhà vô địch của Olympia 2019, người đầu tiên Thế Trung nhớ đến chính là chị gái và muốn tặng món quà quý giá này cho chị.

Trần Thế Trung luôn giữ tâm thế bình tĩnh trước mỗi phần thi

Chị gái Thế Trung qua đời vào năm anh học lớp 9. Đó là cú sốc lớn tưởng như khó vượt qua của Trung nhưng vì lời hứa với mẹ và chị, anh đã không ngừng nỗ lực, thi đỗ thủ khoa đầu vào lớp chuyên Vật lý – trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Thế Trung cũng viết tiếp ước mơ của hai chị em là bằng mọi giá phải đến với Olympia – nơi không ít học sinh phổ thông mong được tranh tài.

Anh chàng viết tiếp ước mơ chinh phục đỉnh núi Olympia của mình và chị gái

Chàng trai Nghệ An đã có một chặng đường gian nan và phải từ bỏ nhiều dự định khác để có thể đi đến trận đấu cuối cùng của Olympia 2019.

Là thủ khoa lớp chuyên Vật lý, Thế Trung được nhà trường lựa chọn, tạo nguồn cho đội tuyển quốc gia. Thế nhưng, anh chàng đã từ chối vì muốn dành thời gian cho cuộc thi Olympia mà mình mơ ước. Trung cùng một vài người bạn khác đã viết đơn lên nhà trường, đề nghị được tổ chức cuộc thi Olympia ở cấp trường.

Thành tích có được hôm nay xứng đáng với những nỗ lực của Thế Trung

Lá đơn đầu tiên bị từ chối, Trung tiếp tục viết một bức “tâm thư” trên diễn đàn của trường với lời lẽ chân thành: “Em nghĩ học sinh trường Phan đâu cứ cần phải học chuyên? Học đều thì cũng là giỏi và nếu học sinh ấy có thể làm rạng danh nhà trường bằng cách này hay cách khác thì cũng là niềm tự hào rồi phải không? Em mong các anh chị và các thầy cô nếu đọc được confessinons này thì hãy hiểu cho tâm sự của em và tạo điều kiện cho học sinh nhà trường tham gia sân chơi trí tuệ đầy bổ ích này”.

Thế Trung là chàng trai có nhiều tài lẻ

Cuối cùng, ban giám hiệu nhà trường đồng ý và con đường đến với “Đường lên đỉnh Olympia” của Thế Trung đã gần hơn.

Chàng trai Nghệ An từng bước một chinh phục đỉnh cao của Olympia. Nhất tuần, nhất tháng, nhất quý và giờ đây là vô địch năm, anh chàng khiến gia đình, thầy cô và bạn bè vỡ òa hạnh phúc.