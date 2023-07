Hôm đó, cũng như mọi lần, bà chủ trọ lên gặp tôi đòi tiền phòng trọ. Lúc đó là 10h30p khuya, bạn trai tôi sang chơi chưa về. Bà thấy thế liền to tiếng: “Quá giờ giới nghiêm rồi mà bạn trai còn chưa về? Không coi quy định xóm trọ ra gì hả?”. Tôi biết mình thất lý nên nhỏ giọng giải thích, do hai đứa mải xem nốt tập phim nên không để ý thời gian. Bà chủ trọ được nước lấn tới, bắt tôi đóng tiền trọ tháng sau, trong khi tôi vừa đóng tiền trọ tháng này được 10 ngày.

Tôi quyết không nhân nhượng, một lần nữa nhắc lại thỏa thuận thuê trọ ban đầu. Thấy bạn trai tôi ngồi đó, bà quyết không nể mặt, nói tôi là đồ hỗn láo, chỉ biết ở chứ không chịu trả tiền. Tôi cãi lại, cũng lôi hết những điều vô lý của bà khiến xóm trọ bức xúc trước giờ.

Có vẻ như bị nói trúng tim đen, bà ta bắt đầu chuyển hướng đổi trắng thay đen, bù lu bù loa lên rằng, tôi dẫn bạn trai về xóm trọ qua đêm, bị bà bắt gặp nên muốn tống cổ tôi ra khỏi xóm trọ. Bà lấy lý do, tôi cho người lạ vào đây gây mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến an toàn của mọi người nên yêu cầu tôi phải chuyển đi ngay trong đêm nay.