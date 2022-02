Phù dâu đánh túi bụi phù rể giữa đám cưới, lý do khiến mọi người sững sờ

Không chỉ cô dâu và chú rể mà tất cả mọi người có mặt ở đó đều giật mình, vội vàng tránh đi chỗ khác.

Mới đây, đoạn clip ghi lại sự cố hy hữu tại một đám cưới khiến nhiều người không khỏi giật mình. Được biết, sự việc diễn ra vào ngày 19/1 ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Theo đó, khi chú rể quỳ xuống nói những lời yêu thương với cô dâu để được đón cô về nhà, một trong số các phù dâu bỗng ngẩng lên và thấy mặt phù rể. Gần như ngay lập tức, cô phù dâu lao đến túm cổ, giật tóc và và đánh túi bụi chàng phù rể bên nhà trai.

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến tất cả mọi người có mặt đều bàng hoàng. Thậm chí cô dâu và chú rể cũng bị dọa cho giật mình và phải vội vàng đứng tránh ra chỗ khác.

Sau khi bình tĩnh lại, một số người tìm cách can ngăn phù dâu, nhưng vì e ngại sự hung hãn của cô nên không ai dám can thiệp. Lúc này, cô gái vẫn tát liên tiếp chàng trai và luôn miệng gào lên rằng: "Tại sao lại là anh?". Về phần chàng phù rể thì không dám ho he gì mà im lặng chịu đòn từ cô gái.

Mãi sau mọi người mới vất vả tách được hai người ra. Thì ra, nguyên cớ khiến cô gái kích động như vậy là vì phù rể chính là người bạn trai cũ từng phụ bạc cô.

Theo cô gái chia sẻ, cả hai vốn có tình cảm rất sâu đậm và từng tính đến việc cưới xin. Cô gái vì yêu và tin tưởng nên đã trao tất cả mọi thứ cho hắn ta. Thế nhưng, ngay trong lúc hạnh phúc nhất, người này lại không từ mà biệt, cắt đứt mọi liên lạc và biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời bạn gái.

Hành động của anh ta khiến cô bàng hoàng đau xót đến tột cùng mà không hiểu mình đã làm sai điều gì. Do vậy, khi gặp lại bạn trai cũ tại đám cưới, cô gái không kìm được sự kích động nên mới làm ra hành động kể trên. Về phía chàng trai thì luôn giữ sự im lặng và từ chối trả lời các câu hỏi của cô gái.

