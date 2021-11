Nửa đêm chồng hét lên "thôi chết rồi" và sự cố ám ảnh của các cặp đôi khi quan hệ

Thứ Sáu, ngày 05/11/2021 00:15 AM (GMT+7)

Trước đây, bệnh viện Đại học Y Hà Nội từng thực hiện cấp cứu ngay giữa đêm cho anh Nguyễn Văn Th. (Hà Nội). Anh Th. được vợ đưa vào viện trong trạng thái đau đớn, đi không vững.

Theo anh Th. hai vợ chồng anh cưới nhau được vài tháng thì anh phải đi công tác suốt theo công trình. Sau một thời gian dài mới gặp mặt, vì quá hào hứng nên vợ anh Th. đã kích thích chồng quá mạnh tay dẫn đến hậu quả là vợ bẻ gãy "của quý" của chồng.

Anh Th. nghe rõ tiếng rắc cùng cảm giác đau đớn ở vùng kín. Anh chỉ kịp kêu “thôi chết rồi” và hai vợ chồng hiểu ngay mình đã gặp tai nạn gãy súng. Ngay lập tức, vợ chồng anh vơ vội bộ quần áo rồi lao ra gọi taxi vào bệnh viện cấp cứu.

Không chỉ ở các cặp đôi trẻ hay ở những người thiếu kinh nghiệm, "gãy súng khi yêu" là sự cố phòng the rất hay gặp ở nhiều độ tuổi

Các bác sĩ của Bệnh viện Feng-Yuan (Đài Loan) đã từng cảnh báo về dạng chấn thương khi quan hệ tình dục nguy hiểm có thể để lại di chứng vĩnh viễn, thông qua ca bệnh của một nam bệnh nhân tên Liao, 62 tuổi.

Ông Liao nhập viện trong trạng thái đau đớn, "cậu nhỏ" sưng lên như một quả cà tím và… bị gãy làm 3 đoạn, gập khúc "như cây kèn saxophone". Bác sĩ Kuo Chia-cheng, chuyên gia tiết niệu tại Bệnh viện Feng-Yuan, người trực tiếp tiếp nhận bệnh nhân, dùng một quả bóng bay được vặn xoắn nhiều khúc để mô tả lại với báo giới về tai nạn khủng khiếp này.

Tuy nhiên, theo bác sĩ Kuo Chia-cheng, nhiều người lại không may mắn như ông Liao. Ước tính khoảng 3-5% bệnh nhân bị gãy dương vật phải chịu các di chứng như rối loạn cương dương, biến dạng dương vật. Nguy cơ biến chứng tăng thêm nếu họ ngại ngùng, không đến bệnh viện sớm hoặc không chịu sơ cứu.

Theo BS Nguyễn Thành Như, nguyên Trưởng khoa Nam Học BV Bình Dân, TP.HCM trả lời trên VietnamNet, gãy dương vật như một "đặc sản" của y học Việt Nam, hầu như tháng nào cũng có trường hợp phải cấp cứu. Trong khi trên y văn thế giới đến 2004 mới ghi nhận 1.600 ca.

Gãy "cậu nhỏ" có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng gặp nhiều ở người trẻ, phổ biến nhất là gãy dương vật khi quan hệ tình dục trong tư thế bạn tình nữ ở trên (chiếm khoảng 50%). Đáng lưu ý, chiếm một nửa các trường hợp gãy dương vật trong tư thế này là do quan hệ ngoài luồng. Kế đó là tư thế quan hệ từ sau mông, chiếm gần 30%.

Ngoài ra, dương vật cũng có thể bị gãy do nam giới tự bẻ chủ động hoặc ngủ mơ. BV Nhân dân 115, TP.HCM từng tiếp nhận nam bệnh nhân bị gãy dương vật do ngủ mơ. Một số trường hợp bị gãy do nam giới tự bẻ để nghe tiếng "rắc rắc" như khi bẻ ngón tay.

Nhưng tại sao, dương vật không có xương lại vẫn bị gãy?

PGS.TS Nguyễn Quang, Giám đốc Trung tâm Nam học, BV Việt Đức giải thích, bao quanh dương vật gồm 3 khối mô cương: Thứ nhất là thể hang ở 2 mặt bên và mặt trước; thứ hai, thể xốp ở giữa và mặt sau và thứ ba là các lớp bọc.

Mỗi thể của dương vật đều được một màng keo bao quanh gọi là màng trắng. Cả ba thể được bao bọc lại bởi cân Buck. Ngoài chức năng bó chặt các thể cương, cân Buck còn góp phần vào để duy trì hình dạng của dương vật và cố định chặt dương vật vào xương mu.

Khi "cậu nhỏ" đang cương cứng, thẳng đứng, máu dồn về cơ quan sinh dục nhiều, nếu dương vật bị uốn cong đột ngột hoặc mạnh mẽ trong khi nó căng, hay có một tác động dẫn tới vỡ vật hang, phá hỏng bao cân trắng. Khi cân trắng bị rách gọi là gãy dương vật, đây là cách gọi cho bệnh lý chứ không phải tổn thương xương.

Bệnh nhân có thể vỡ một hoặc nhiều điểm ở một hoặc hai bên vật hang, cũng có thể vừa vỡ vật hang vừa vỡ vật xốp kèm theo tổn thương niệu đạo, đây là những trường hợp khá nặng. Gãy "cậu nhỏ là một cấp cứu ngoại khoa cần phải can thiệp phẫu thuật càng sớm càng tốt.

Phải làm gì trong tình huống đó?

Cách sơ cứu tương tự các chấn thương cơ – xương – khớp khác: chườm đá và cố giữ yên vùng bị thương tổn, di chuyển đến bệnh viện. Cách chườm đá đơn giản: dùng loại túi chườm chuyên dụng hoặc lấy khăn, vải quấn quanh một bọc đựng nước đá, áp vào vùng bị chấn thương.

Trường hợp nặng hơn phải nhập viện càng sớm càng tốt. Nếu can thiệp muộn, bệnh nhân dù được khâu nối lại có nguy cơ cao bị rối loạn cương dương, cong vẹo dương vật có thể tới 90 độ, khi đó đi tiểu cũng khó và đau khi giao hợp.

