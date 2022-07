Nữ thủ khoa khối C của tỉnh Nghệ An với profile cực xịn, là Đảng viên và được tuyển thẳng vào 3 trường top đầu cả nước

Trà Mi đạt điểm cao thứ nhì cả nước khối C00

Phạm Thị Trà Mi là Á khoa khối C toàn quốc và Thủ khoa khối C toàn tỉnh Nghệ An.

Chia sẻ với PV, Trà Mi cho biết bản thân nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ gia đình, thầy cô, bạn bè về kỳ tích này.

"Sau khi thi xong, đối chiếu kết quả em tự tin được điểm cao nhưng khi công bố kết quả em cũng bất ngờ với việc đạt điểm cao thứ nhì cả nước khối C00", Mi nói.

Chia sẻ về bí quyết học, Trà Mi cho biết bình thường Mi học đều các môn, khi đến giai đoạn sắp thi, em bắt đầu tập trung thời gian để ôn cho khối ngành mà định hướng sẵn.

"Vì em được may mắn tham gia kì thi học sinh giỏi quốc gia môn Địa lí nên em cũng có lợi thế hơn về môn Địa lí, nhờ đó em có thể giành thời gian để ôn tập thêm môn Sử vì đây là môn em khá đuối. Khi vừa bắt tay vào học môn này thì em gặp một số khó khăn, tuy nhiên nhờ sự giúp đỡ của thầy cô, bạn bè, em đã dần lấp được những lỗ hổng trong kiến thức và làm đề tự tin hơn. Em nghĩ là môn Lịch sử và Địa lí là 2 môn cần bám chắc kiến thức sách giáo khoa vì vậy em dành phần lớn thời gian để học kĩ kiến thức trong sách, sau đó mới làm các câu hỏi dạng nâng cao hơn. Thật ra đạt được điểm số này em cảm thấy mình đã có thêm một chút may mắn.

Đối với văn thì em cố gắng làm chỉn chu cho từng phần, không quá tập trung cho một phần cụ thể nào cả. Trong quá trình ôn em chú ý ôn tập tốt các dạng đề thầy cô giáo cho, luyện đi luyện lại nhiều lần, mượn các bài điểm cao của các bạn trong lớp để xem từ đó rút ra kinh nghiệm cho mình. Trong thời gian thi em đã chia thời gian cụ thể cho các phần, vạch dàn ý, và làm bài theo đúng thời gian và dàn ý mình đưa ra.", Trà Mi chia sẻ.

Trà Mi được tuyển thẳng vào 3 trường top đầu cả nước

Cũng nhờ có kinh nghiệm tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia môn Địa lý, tân á khoa khối C toàn quốc rèn được kỹ năng và tốc độ viết nhanh. Trong quá trình ôn tập, nữ sinh cũng thường tự bấm đồng hồ để luyện đề giống như đang làm bài thi thật. Phương pháp này giúp Mi tự căn giờ để viết được nhiều, đủ ý.

Với kết quả trên, Trà Mi cho biết em đã được xét tuyển thẳng vào Học viện Ngoại giao, Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Hà Nội. Tuy nhiên định hướng của Mi sẽ theo học ngành Ngôn ngữ và văn hoá Trung Quốc của Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội và đây cũng chính là NV1 của em. Bên cạnh đó, Á khoa cả nước cũng mong muốn được du học Trung Quốc theo hệ Đại học như ước mơ đang ấp ủ.

Được biết, Trà Mi sở hữu profile học tập cực kỳ đáng ngưỡng mộ với GPA 3 năm học cấp 3 trên 9.0; từng đạt giải Nhất kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa lí năm học 2021-2022; là thành viên tham dự kì thi Học sinh giỏi Quốc gia môn Địa lí. Đặc biệt cô bạn còn được bầu chọn trở thành 1 trong 10 đoàn viên tiêu biểu xuất sắc của trường THPT Chuyên Phan Bội Châu, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trà Mi là lớp trưởng nhiệt huyết và trở thành Đảng viên khi còn trên ghế nhà trường

Anh Phạm Văn Thành - Bố của Trà Mi - cho biết: " Vì chị gái của Mi cũng là học sinh chuyên Địa nên đã truyền cho Mi niềm đam mê với môn học này, do đó khi chọn khối thi đại học con cũng muốn chọn 1 khối thi có môn địa để phát huy được khả năng của mình. Khi Biết điểm thì cả gia đình rất vui và cả đêm đó không ngủ được. Rất mừng vì cả hai chị em đều mang về những thành tích vượt trội, đây là một điều đáng tự hào với bậc làm cha mẹ như chúng tôi".

Anh Thành còn chia sẻ thêm gia đình thường xuyên động viên con học tập nhưng không đặt nặng thành tích vì sợ gây áp lực cho Mi.

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/nu-thu-khoa-khoi-c-cua-tinh-nghe-an-voi-profile-cuc-xin-la-dang-vien-va-duoc-tuyen-thang-vao-3-truong-top-dau-ca-nuoc-172220726152217518.htm