Nữ sinh vùng sâu đưa bạn khuyết tật đến trường bất kể nắng mưa

Chíu Thị Thắm bế Trà My vào lớp học

Gần một năm nay, người dân, giáo viên và học sinh trường THCS Ngô Mây, xã Ea M'droh đã quen với hình ảnh cô học trò khuyết tật Chìu Thị Trà My (lớp 6A) được bạn Chíu Thị Thắm (lớp 9A) đưa đón đến trường mỗi ngày.

Trà My chia sẻ: "Bản thân bị khuyết tật vận động không thể tự đi lại, sinh hoạt khó khăn. Quãng đường từ nhà đến trường quá xa gần 7km. Hàng ngày, em được chị Thắm giúp đỡ chở đến trường, cõng vào lớp và đón về gần 1 năm qua bất kể trời nắng mưa".

Gia đình My thuộc diện hộ nghèo, không có đất sản xuất, bố mẹ thường xuyên đi làm thuê xa nhà để có tiền trang trải cuộc sống. Thương bố mẹ và cảm động hành động của chị Thắm nên My luôn cố gắng để đạt thành tích xuất sắc trong học tập.

Mỗi ngày Thắm ân cần chở My đến trường

Gia đình Thắm cũng rất hoàn cảnh, thuộc diện hộ nghèo. Thương hoàn cảnh của My, mỗi khi bố mẹ My vắng nhà, Thắm đến nhà giúp My và em của My tắm rửa, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa.

“Em thương bạn My và cảm phục vì bạn là một người hiếu học dù gặp phải khiếm khuyết. Chính việc này, giúp em học được nhiều điều hơn trong cuộc sống, rèn luyện cho mình tính tự giác và trách nhiệm cao hơn”, Thắm chia sẻ.

Thầy Mai Văn Chuyền, Tổng phụ trách đội trường THCS Ngô Mây cho biết, gia đình Chíu Thị Thắm thuộc diện hộ nghèo, nhưng em luôn nỗ lực vươn lên trong học tập khá, có tinh thần đoàn kết, giúp đỡ bạn bè; tích cực rèn luyện, phong trào Đội năng nổ.

Mới đây, liên đội trường THCS Ngô Mây đã tặng My một chiếc xe đạp điện để hai bạn thuận lợi đến trường

Theo thầy Chuyền, Thắm còn là tấm gương sáng trong việc giúp đỡ bạn đến trường. Mới đây Liên đội trường THCS Ngô Mây tìm hiểu hoàn cảnh hai em và đã hỗ trợ gia đình Trà My một xe đạp điện để hai bạn đi học hàng ngày.

Tại chương trình kỷ niệm 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt” do Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức tại tỉnh Bắc Ninh vào ngày 23-24/3 tới đây, Chíu Thị Thắm là một trong ba học sinh của tỉnh Đắk Lắk vinh dự được tham dự chương trình và được tuyên dương.

