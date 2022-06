Nữ sinh trường Báo và hành trình "Áp lực tạo kim cương"

Đào Thị Hồng Ngọc (sinh năm 2000) vừa tốt nghiệp loại Giỏi chuyên ngành Biên tập Xuất bản, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Trong suốt quãng đời sinh viên, cô nàng không chỉ có thành tích học tập xuất sắc mà còn luôn hết mình với những hoạt động xã hội vì cộng đồng. Là một người đi lên từ khó khăn, thiếu thốn, hành trình khẳng định bản thân của Ngọc đã truyền cảm hứng cho rất nhiều bạn trẻ về sự nỗ lực, cố gắng đồng thời là minh chứng rõ ràng cho câu nói “Áp lực tạo kim cương”.

Hồng Ngọc rạng rỡ trong bộ ảnh áo dài kỷ yếu thời sinh viên.

Ngay từ những năm đầu học tập tại trường Báo, nữ sinh quê Thái Bình đã thể hiện sự cố gắng, quyết tâm rõ ràng. Các bạn, các em khoá dưới hay gọi Ngọc với biệt danh “chiến thần học bổng” khi hầu như kỳ nào cô cũng giành được học bổng của trường và nhận được nhiều giấy khen của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Là một người ham học hỏi, cô nàng tham gia nhiều câu lạc bộ về nghiệp vụ chuyên môn trong trường.

Hồng Ngọc trở thành phóng viên của trang tin Sóng trẻ ngay từ năm thứ 3 và đã có tác phẩm phóng sự đoạt giải nhì Giải Báo chí Sóng trẻ lần thứ 6. Không chỉ thử sức mình với vai trò phóng viên, cô nàng còn thử thách bản thân khi trở thành MC, biên tập viên của Truyền hình Thanh niên C500 – Học viện An ninh nhân dân.

Ngọc chia sẻ rằng: “Mình lựa chọn tham gia các hoạt động đoàn thể, tình nguyện, câu lạc bộ nhiều hơn là đi làm thêm vì mình nghĩ bây giờ còn trẻ, khả năng tiếp thu tốt hơn, còn nhiều thời gian để tích lũy kiến thức, trau dồi bản thân. Mình mong muốn là một phiên bản tốt nhất để bước ra thế giới, khám phá thế giới và tạo ra những giá trị mới”.

Với chùm tác phẩm “Tết người lính”, Ngọc đạt giải nhì Giải Báo chí Sóng trẻ lần thứ 6 thể loại Báo điện tử.

Trong phong trào Đoàn – Hội, thanh niên tình nguyện, cô nàng cũng khá năng nổ, tâm huyết. Ngọc tuy nhỏ bé nhưng không bao giờ ngại gian khổ, luôn hết mình vì cộng đồng. Cô tham gia nhiều chiến dịch tình nguyện của trường và cả ở địa phương.

“Điều làm mình nhớ nhất đó là những buổi giảng dạy hàng tuần cho Hội người mù và Làng trẻ em SOS tỉnh Thái Bình, tiếp xúc với những người có hoàn cảnh khó khăn, các em nhỏ bất hạnh làm mình có thêm nhiều sự yêu thương, mình biết trân quý cuộc sống của mình hiện tại và có nhiều động lực để phấn đấu” – Ngọc chia sẻ.

Năm 2021, cô nàng trở thành Bí thư Liên chi Đoàn của khoa và rồi trở thành Đảng viên khi vừa tròn 22 tuổi. Ngọc đã xuất sắc nhận được Giấy khen của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào sinh viên năm 2018 – 2019.

Hồng Ngọc tham gia tình nguyện và tác nghiệp tại Lễ tôn vinh "Tuổi trẻ vì cộng đồng" do Cộng đồng tình nguyện Việt Nam tổ chức ở Cửa Lò, Nghệ An.

Nhìn vào hình ảnh cô nữ sinh luôn nở nụ cười trên môi, ít ai biết rằng đằng sau những thành tích xuất sắc là một hành trình phấn đấu mạnh mẽ vô cùng. Bố mất khi Ngọc mới học lớp 1, mẹ cô đi thêm bước nữa. Ngọc ở với bà ngoại từ nhỏ còn em trai sống cùng ông bà nội. Có lẽ, bà ngoại là người ảnh hưởng nhiều nhất trong cuộc đời của cô.

Ngọc tâm sự: “Bà và các bác, các dì, các cậu bên ngoại nuôi mình ăn học. Tuy điều kiện không có nhưng mình cũng được hưởng đầy đủ sự giáo dục tốt, không thiếu thứ gì. Có 2 bà cháu ở với nhau, bà rất nghiêm khắc, dạy mình phải làm người như này, đối nhân xử thế như kia. Nhưng bà luôn tin tưởng và cho mình tự quyết định cuộc sống, ngành học, công việc,… Bà tin là mình có đủ khả năng để lựa chọn đúng và ủng hộ những quyết định của mình.”

Mỗi lúc bế tắc, nản lòng, bà ngoại là động lực vô cùng to lớn giúp cô vượt qua. Chưa bao giờ cô gái này than vãn hay đổ lỗi cho hoàn cảnh vì Ngọc cho rằng cuộc sống phụ thuộc vào chính bản thân mình, do mình quyết định.

Cô Đảng viên trẻ trong Lễ Kết nạp Đảng cho những sinh viên xuất sắc của Học viện Báo chí và Tuyên Truyền.

Dù hoàn cảnh còn nhiều khó khăn nhưng ở cô gái ấy luôn phát ra một nguồn năng lượng tích cực. Ngọc cho rằng hành trình mà mình đang đi không phải là con đường tìm kiếm danh lợi mà là học cách làm một người tử tế. Cô cho rằng bất kỳ ai cũng có thể đóng góp cho xã hội, lan toả việc tốt đến cộng đồng.

Khi được hỏi về cách mà những người trẻ cống hiến, Ngọc nói: “Nhiều khi mọi người suy nghĩ về những việc có ích cho xã hội phải là cái gì đó lớn lao lắm nhưng mình nghĩ, mỗi việc mình làm dù là nhỏ nhất đều góp phần tạo lên xã hội lớn. Mình cũng chẳng làm gì to tát đâu. Từ hồi đủ tuổi đến giờ, cứ định kì vài tháng mình lại đi hiến máu nhân đạo, đến giờ cũng gần chục lần rồi, nhóm máu của mình lại là nhóm O+ nên có thể cho được tất cả mọi người nữa. Mình cũng đăng ký hiến mô, tạng phòng trường hợp mình gặp bất trắc, mình vẫn có thể giúp đỡ những người khác. Hiện nay, ở Việt Nam, mọi người vẫn chưa biết nhiều đến hoặc chưa thực sự quan tâm đến vấn đề này. Hy vọng là trong tương lai càng ngày càng có nhiều người đăng ký hiến mô, tạng hơn. Vì biết đâu, dù bạn gặp rủi, bạn vẫn có thể cứu sống rất nhiều người khác và để lại cho đời những giá trị sâu sắc.”

Đúng là “Áp lực tạo kim cương”, những mất mát, gian nan trong cuộc sống đã tạo lên một cô sinh viên năng động, tài giỏi và mạnh mẽ. Câu chuyện của Đào Thị Hồng Ngọc - tân cử nhân trường Báo có lẽ là viên thuốc truyền cảm hứng cho rất nhiều các bạn trẻ về sự vươn lên, vượt qua nghịch cảnh để khẳng định mình. Hy vọng rằng Ngọc luôn giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ, chúc Ngọc may mắn và thành công với những dự định trong tương lai.

