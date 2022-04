Nữ sinh Học viện Tài chính: 'Guitar - nhạc cụ chữa lành vết thương tâm hồn'

Khúc Thanh Vân (sinh năm 2001) sinh ra và lớn lên tại mảnh đất vải thiều Thanh Hà, Hải Dương. Sở hữu gương mặt khả ái, giọng hát hay cùng niềm yêu thích đặc biệt với nhạc cụ Guitar, cô nàng tích cực phát triển thế mạnh âm nhạc bằng việc tham gia các cuộc thi trong và ngoài nhà trường tổ chức. Với Thanh Vân “Điều bình yên chỉ đến khi bản thân biết chơi Guitar”, nhạc cụ này giúp người chơi toát lên được nét giản dị, mộc mạc nhưng cũng không kém nét quyến rũ, cá tính.

Bén duyên với cây đàn từ khi còn là học sinh THPT Thanh Vân luôn cố gắng học đàn qua các kênh Yotube, nhờ các anh chị tiền bối dạy bảo thêm.

Ngay từ khi còn học cấp 3, Thanh Vân đã nhận thức được tầm quan trọng của Kinh tế trong việc xây dựng và phát triển đất nước. Bên cạnh đó, Kinh tế là một lĩnh vực rất linh hoạt rộng mở và có nhiều cơ hội việc làm sau khi ra trường, bởi vậy cô gái ở tuổi 18 đã quyết định lựa chọn học chuyên ngành Kinh tế quản lý nguồn lực tài chính, Khoa Kinh tế, Học viện Tài chính. Nhận được quan tâm động viên cũng như sự tôn trọng trước quyết định lựa chọn ngành học của bố mẹ, Thanh Vân cảm nhận được niềm hạnh phúc và tiếp thêm vô vàn động lực để ngày một cố gắng, hoàn thiện bản thân.

Tích cực tham gia hoạt động Đoàn - Hội do Khoa, Trường tổ chức góp phần giúp Thanh Vân có thêm được kỷ niệm cũng như kỹ năng mầm cần thiết.

Sau 3 năm học tập, rèn luyện trong môi trường chủ động sáng tạo, với đội ngũ giảng viên giàu nhiệt huyết, các khóa sinh viên năng động, tiên phong Thanh Vân đã nhận được sự chỉ dạy từ phương pháp học tập sao cho đạt hiệu quả tối đa. Cô chia sẻ: “Có lẽ, lựa chọn học tại Học viện Tài chính là một quyết định sáng suốt và đúng đắn của bản thân. Điều đầu tiên mình nhận được ở đây là những kiến thức đại cương, chuyên môn về Kinh tế. Không chỉ học được lý thuyết mà mình cũng như bao sinh viên trong nhà trường được tiếp nhận những bài học kinh nghiệm từ thực tế mà trong giáo trình không đề cập đến. Trong mỗi giờ học sinh viên được tạo cơ hội thảo luận, hùng biện để chứng minh cho quan điểm bản thân là đúng và phù hợp.” Bên cạnh đó, Thanh Vân cũng được trau dồi thêm kỹ năng thuyết trình trước đám đông, kỹ năng giao tiếp và cũng như kỹ năng giải quyết vấn đề,...

Tuy nhiên đôi khi việc học, và công việc khác không diễn ra thuận theo được những gì Thanh Vân đang thực hiện và hướng đến, thậm chí xảy ra việc đổ vỡ và thất bại. Khoảng thời gian đó khiến cô suy nghĩ rất nhiều và mọi thứ có đôi lúc tiêu cực. Nhưng sau tất cả khó khăn đó Thanh Vân dần trưởng thành, cứng cỏi, học cách chấp nhận và nỗ lực nhiều tìm ra những điều thiếu sót bản thân đang mắc phải để cải thiện. Cuối cùng điều khiến cô vui và may mắn hơn tất cả khi bên cạnh luôn có lời khuyên, cổ vũ động viên nhiệt tình từ phía những người yêu thương giúp niềm tin và hy vọng trong cô như được hồi sinh, phát triển mạnh mẽ.

Thanh Vân dành nhiệt huyết đặc biệt với nhạc cụ Guitar. “Guitar đến với mình một cách rất ngẫu nhiên. Từ hồi còn học cấp 3 mình rất hâm mộ những bạn biết chơi Guitar, và may mắn hơn cả bố đã ủng hộ sở thích này của mình. Được bố tặng đàn vào hè năm lớp 10, từ đó mình tập chơi bằng cách xem các video hướng dẫn trên Youtube. Trải qua quãng thời gian học sinh cấp 3 và lên tới đại học khi đã dần thành thạo mình thường xuyên giao lưu âm nhạc trong Câu lạc bộ và các cuộc thi hưởng ứng tại nhà trường như: Econogame, Econohi, Bigshow DreamCoustic do Câu lạc bộ Guitar và cuộc thi Aof got talent do Học viện Tài Chính tổ chức” - Thanh Vân nói.

Thanh Vân đạt chứng nhận tham gia Art Show: Econohi.

Các câu lạc bộ trong trường chính là nơi để Thanh Vân cùng những người có chung đam mê, sở thích có cơ hội giao lưu kết nối tâm hồn. Âm nhạc giúp ranh giới, khoảng cách của người với người xích lại gần hơn xoa dịu những tổn thương, áp lực trong cuộc sống. Không chỉ vậy, âm nhạc giúp bản thân có nguồn năng lượng vui vẻ, hạnh phúc sau những giờ học tập căng thẳng. Tham gia Ban văn thể của Liên chi Đoàn và Câu lạc bộ Guitar của Học viện Tài Chính nên Thanh Vân luôn chú trọng cân đối quỹ thời gian giữa việc học tập và sinh hoạt Câu lạc bộ để có kết quả tốt nhất.

Phát huy tính tiên phong, tích cực của thanh niên Việt Nam với khẩu hiệu “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên” Thanh Vân luôn nỗ lực nguyện đóng góp sức mình vào hoạt động xã hội như: Ngày hội hiến máu Xuân 2022, Tình nguyện viên hỗ trợ khai báo y tế tại chốt kiểm soát dịch COVID - 19 tại địa phương, Kêu gọi quyên góp ủng hộ người dân bị lũ lụt, cùng các hoạt động dọn dẹp vệ sinh môi trường vì một trái đất xanh,... Mỗi việc làm dù có nhỏ nhưng đó là cả tấm lòng và năng lượng tích cực của cô sinh viên năm 3.

Tham gia Ban văn thể của Liên chi Đoàn và Câu lạc bộ Guitar của Học viện Tài chính nên Thanh Vân luôn chú trọng cân đối quỹ thời gian giữa việc học tập và sinh hoạt Câu lạc bộ để có kết quả tốt nhất.

Trong năm học 2022 - 2023 tới, Thanh Vân tiếp tục đề ra phương hướng đích tập trung hoàn thiện việc thực tập, hoàn thiện chứng chỉ cần thiết để phục vụ tốt nghiệp. Cô nàng luôn mong muốn bản thân trở thành một người tự tin, độc lập về tài chính, một người năng động và nhiệt huyết, truyền tải được những năng lượng tích cực của bản thân tới mọi người xung quanh. Thanh Vân rất tâm đắc với câu nói của Dore Rosevelt: “Hãy tự tin rằng bạn có thể làm được, như vậy là bạn đã vượt qua một nửa con đường rồi đấy!” với hy vọng không chỉ riêng bản thân cô mà tất cả mọi người đặc biệt là người trẻ hãy sống có hoài bão, ước mơ và dám biến suy nghĩ ước mơ của bản thân thành hiện thực.

