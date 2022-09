Những người ly hôn thường sống không thọ

Ảnh minh họa

Trong vòng 15 năm qua, một nhóm nhà nghiên cứu từ Trung tâm Ung thư quốc gia Nhật Bản đã theo dõi hồ sơ sức khỏe của hơn nửa triệu người dân, cả nam và nữ, ở độ tuổi 50 tại các quốc gia thuộc châu Á.

Họ phát hiện ra rằng kết hôn có liên quan đến việc giảm 15% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân nói chung so với những người độc thân.

Những người có cuộc hôn nhân lâu dài cũng có nguy cơ tử vong do tai nạn, thương tích và bệnh tim thấp hơn những người sống độc thân, không kết hôn tới 20%.

Các chuyên gia thuộc Đại học Arizona (Mỹ) cũng ghi nhận ly dị có liên quan đến một loạt hậu quả sức khỏe tồi tệ, bao gồm rủi ro chết sớm tăng cao.

Nhằm tìm hiểu vấn đề, chuyên gia Kyle Bourassa và các cộng sự đã xem xét dữ liệu của cuộc Nghiên cứu dài hạn về lão hóa ở Anh, vốn tập trung vào những người trên 50 tuổi. Cuộc nghiên cứu bao gồm 7 loạt dữ liệu được thu thập từ các đối tượng mỗi 2 năm một lần bắt đầu vào năm 2002, theo hãng tin ANI.

Nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu của 5.786 đối tượng, trong đó có 926 người đã ly dị hoặc ly thân và không tái hôn, và phần còn lại đã kết hôn. Họ xem xét thông tin tự kê khai của các đối tượng này về sự hài lòng với cuộc sống, tần suất tập thể dục và hiện trạng hút thuốc, cũng như các số đo về chức năng phổi và mức độ viêm của các đối tượng.

Họ cũng theo dõi những người đã qua đời trong thời gian nghiên cứu và nhận thấy những đối tượng ly dị hoặc ly thân có rủi ro tử vong trong quá trình nghiên cứu cao hơn 46% so với những người vẫn ở trong hôn nhân.

David Sbarra, Rita Law, và Robert Portley thuộc trường Đại học Arizona cũng đã công bố một nghiên cứu nhằm tổng kết bằng chứng về mối quan hệ giữa ly hôn và chết sớm. Họ thu thập dữ liệu từ 32 nghiên cứu liên quan tới hơn 6,5 triệu người ở 11 quốc gia, bao gồm 755.000 vụ li dị và 160.000 cái chết.

Nhìn chung, các nhà nghiên cứu thấy rằng, những người ly dị có khả năng chết sớm cao hơn 23% so với những người vẫn chung sống trong hôn nhân. Đàn ông có nguy cơ chết sớm cao gấp 2 lần so với phụ nữ. Sau khi ly dị, những người dưới 65 tuổi có nguy cơ cao hơn so với những ai già hơn. Thực tế này là nhất quán ở tất cả các nước.

Câu hỏi tiếp theo mà các nhà nghiên cứu đưa ra là: liệu ly dị có "gây" tử vong.

Một lý do quan trọng là một tác động chọn lọc giải thích nguyên nhân của cả ly dị và tử vong. Các tác giả cho biết: "Chọn lọc xã hội nêu ra rằng một số người có các đặc điểm làm tăng nguy cơ của cả ly dị và sức khỏe kém. Thù địch, phiền muộn và lạm dụng vật chất chỉ là một vài ví dụ trong nhiều loại quá trình làm tăng khả năng ly dị trong tương lai... và là các chỉ dấu báo hiệu về một cái chết sớm".

Nói cách khác, có một số đặc điểm chung dẫn tới cả ly dị và chết sớm.

Lý giải nguyên do, các chuyên gia nhận thấy những đối tượng ly dị hoặc ly thân, đặc biệt là phụ nữ, có sự hài lòng với cuộc sống thấp hơn so với những người kết hôn. Đến lượt mình, sự hài lòng với cuộc sống tụt giảm dẫn đến mức độ hoạt động thể chất thấp hơn, vốn có liên quan đến sự gia tăng rủi ro chết sớm, theo hãng tin ANI.

Những đối tượng đã ly dị cũng dễ sa vào hút thuốc hơn những người kết hôn, và hậu quả là có chức năng phổi kém hơn, vốn cũng dự báo chết sớm. Các nhà nghiên cứu cũng đã xem xét những tác nhân như giới tính, sức khỏe tự kê khai, tuổi tác và tình trạng kinh tế - xã hội.

Ly dị thường làm giảm vị thế tài chính của cả chồng và vợ, nó có thể tác động đến sức khỏe. Nói chung, chúng ta biết rằng, các cá nhân với tiềm lực tài chính thấp hơn có nghĩa là đối mặt với nguy cơ cao về các vấn đề sức khỏe.

Một hệ quả nữa của ly dị là các mối quan hệ xã hội của cả nam và nữ đều bị phá vỡ. Họ ít có khả năng duy trì quan hệ với hàng xóm, câu lạc bộ... Trên thực tế, các mối quan hệ xã hội chặt chẽ có lợi cho sức khỏe và hạnh phúc.

Theo kinh nghiệm của chuyên gia về mối quan hệ, tình dục và hẹn hò Jessica O'Reilly thì phụ nữ thường dễ phục hồi hơn nam giới sau ly hôn, do họ có mạng lưới xã hội mạnh và dễ tìm kiếm người tư vấn, điều trị. Đàn ông bị ảnh hưởng bởi các tiêu chuẩn giới và tránh nói về mình, cũng như bỏ lỡ việc được giúp đỡ.

Chuyên gia Chantal Heide khuyên, vượt qua cú sốc ly hôn bằng việc không cô lập bản thân. Kết bạn với những người có thói quen sức khoẻ, tinh thần tốt, vui vẻ trong cuộc sống sẽ giúp bạn sớm cân bằng cuộc sống trở lại. Tìm một nhóm xã hội cũng rất tốt, như đến phòng tập, học khiêu vũ...

