Những ngành miễn học phí 100% năm 2025: Có ngành nhận thêm 3,63 triệu đồng/tháng, được sắp xếp việc làm

Năm 2025, nhiều chính sách ưu đãi về học phí tiếp tục được triển khai, nhằm thu hút sinh viên theo học các ngành nghề thiết yếu, góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực trong một số lĩnh vực quan trọng. Đặc biệt, một số ngành không chỉ được miễn 100% học phí mà còn nhận thêm hỗ trợ sinh hoạt phí hàng tháng.

Ngành Sư phạm - Miễn học phí và hỗ trợ 3,63 triệu đồng/tháng

Sinh viên theo học các ngành đào tạo giáo viên tại các trường đại học, cao đẳng công lập được miễn 100% học phí và hỗ trợ sinh hoạt phí 3,63 triệu đồng/tháng trong thời gian học tập tại trường (tối đa 10 tháng/năm học).

Đại học Sư phạm Hà Nội là ngôi trường mơ ước của nhiều thí sinh

Các ngành Sư phạm được áp dụng chính sách này bao gồm: Sư phạm Mầm non; Sư phạm Tiểu học; Sư phạm các môn học ở Trung học cơ sở (Toán, Lý, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Giáo dục công dân, Tin học, Công nghệ, Tiếng Anh,...); Giáo dục Trung học phổ thông; Giáo dục Đặc biệt; Giáo dục Thể chất; Giáo dục Quốc phòng - An ninh.

Sinh viên ngành Sư phạm sau khi tốt nghiệp phải công tác trong ngành giáo dục ít nhất bằng thời gian được hưởng chính sách. Nếu không thực hiện cam kết, sinh viên sẽ phải bồi hoàn toàn bộ kinh phí đã được hỗ trợ.

Ngành Y tế - Miễn học phí cho các chuyên ngành đặc thù

Theo quy định hiện hành, một số chuyên ngành Y tế được miễn 100% học phí, bao gồm: Chuyên ngành Mác-Lê Nin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Chuyên ngành Lao; Phong; Tâm thần; Giám định pháp y; Pháp y tâm thần; Giải phẫu bệnh.

Sinh viên nhóm ngành Y tế được miễn học phí ở nhiều chuyên ngành

Ngoài ra, Luật Khám chữa bệnh có hiệu lực từ ngày 1/1/2024 quy định thêm 2 chuyên ngành được Nhà nước hỗ trợ toàn bộ học phí và chi phí sinh hoạt trong toàn khóa học là Truyền nhiễm và Hồi sức cấp cứu .

Sinh viên chọn khối ngành Y tế cần lưu ý, phải đạt kết quả học tập, rèn luyện đủ điều kiện để cấp học bổng tại cơ sở đào tạo thuộc khối ngành sức khỏe của Nhà nước.

Ngành Công an, Quân đội - Miễn học phí và hỗ trợ sinh hoạt

Sinh viên theo học tại các trường Công an, Quân đội được miễn 100% học phí và hưởng các chế độ phụ cấp sinh hoạt, ăn ở theo quy định của Nhà nước. Tuy nhiên, chính sách này chỉ áp dụng cho hệ quân sự của các cơ sở giáo dục. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ được phân công nhiệm vụ, bổ nhiệm công tác.

Hệ quân sự ở các trường thuộc khối ngành Quân đội, Công an được miễn học phí

Đối với hệ dân sự, tùy vào mỗi trường mà mức học phí quy định khác nhau, nhưng sinh viên đều phải tự túc về chi phí ăn ở và học phí trong quá trình học tập, cũng như chủ động xin việc sau khi tốt nghiệp.

Các trường thuộc khối Quân đội và Công an có nhiều chuyên ngành khác nhau mà thí sinh có thể đăng ký như: Quân đội có Học viện Kỹ thuật Quân sự, Học viện Quân y, Học viện Hậu cần, Học viện Phòng không - Không quân, Học viện Hải quân, Trường Sĩ quan Chính trị,.... Công an có Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân,...

Các ngành, nghề khó tuyển sinh nhưng có nhu cầu cao

Người học các trình độ trung cấp, cao đẳng đối với những ngành, nghề khó tuyển sinh nhưng có nhu cầu theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định cũng được miễn 100% học phí.

Đó là các ngành thuộc khối nghệ thuật như nghệ thuật biểu diễn, ca kịch Huế, dân ca, chèo, tuồng, cải lương, múa dân gian dân tộc, nhạc công kịch hát dân tộc, dân ca quan họ, diễn viên múa, biên đạo múa, đờn ca nhạc tài tử Nam bộ... Một số ngành đang được đào tạo tại các đơn vị như Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, Nhạc viện TP.HCM, Trường ĐH Sân khấu điện ảnh Hà Nội...

Ngành công nghệ kỹ thuật đóng mới thân tàu biển đang có xu hướng phát triển

Các ngành khối kỹ thuật - công nghệ như kỹ thuật điêu khắc gỗ, điêu khắc, kỹ thuật sơn mài và khảm trai, công nghệ kỹ thuật đóng mới thân tàu biển, công nghệ sản xuất sản phẩm từ cao su, chế biến mủ cao su, kiểm lâm, kiểm ngư, xử lý rác thải,….

Như vậy, năm học 2025-2026 này có nhiều ngành được ưu tiên miễn học phí 100% nhằm khuyến khích sinh viên theo học và phục vụ trong các lĩnh vực thiết yếu của xã hội. Thí sinh và phụ huynh nên cập nhật thông tin từ các cơ sở đào tạo và cơ quan quản lý giáo dục để nắm rõ các chính sách ưu tiên và lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực cũng như nguyện vọng của bản thân.