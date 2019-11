Những con giáp nào chuẩn bị đón tiền bạc rủng rỉnh, tình cảm thăng hoa trong tháng 11 âm lịch?

Thứ Ba, ngày 26/11/2019 08:47 AM (GMT+7)

Tháng 11 âm lịch này, người độc thân tuổi Mão dễ gặp được đối tượng trong mộng, nói chuyện tâm đầu ý hợp, tình cảm tiến triển rất nhanh. Trong khi đó thì tiền bạc chảy về tới tấp, ví tiền rủng rỉnh.

Tháng 11 âm bắt đầu vào ngày 26/11 tới ngày 25/12 dương lịch và sẽ kéo theo một số thay đổi về chuyện tài vận, công việc cho 12 con giáp.

Dưới đây là một số lưu ý chính về đường tài vận, sức khỏe và tình duyên của 12 con giáp trong giai đoạn nói trên.

Tuổi Tý

Tháng 11 âm tuổi Tý nên tranh thủ tiến hành giao dịch quan trọng vào đầu tháng. Ngoài khoản thu nhập chính, bạn còn có thêm một vài nguồn thu phụ. Nhìn chung tiền bạc không phải nghĩ ngợi nhiều, tiền hết lại có, miễn là chăm chỉ. Với sự hỗ trợ và dẫn dắt của quý nhân, công việc của bạn trở nên rất suôn sẻ và nhẹ nhàng.

Chuyện tình cảm của tuổi Tý cũng xuôi chèo mát mái, không làm họ phải thất vọng. Tuy nhiên, bản mệnh có Thái Tuế ảnh hưởng, dễ coi mình là nhất, không chịu lắng nghe lời khuyên, ý kiến của đối phương, từ đó phát sinh mâu thuẫn, xung đột.

Điều cần lưu ý duy nhất với họ là sức khỏe: Nên chăm sóc sức khỏe thật tốt, đừng vì bận rộn mà lơ là, và cẩn thận hơn khi đi lại.

Tuổi Sửu

Sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ phát triển rực rỡ trong tháng này, với nhiều chuyến công tác. Tài lộc duy trì ổn định, Chính Tài lạc quan, nên tập trung vào công việc chính, hạn chế ôm đồm nhiều việc.

Chuyện tình cảm cũng sẽ có tiến triển tốt và hãy biết nắm bắt thời cơ của mình.

Tuy nhiên, về mặt tài chính, tuổi Sửu lại cần cẩn trọng hơn, tuyệt đối không đầu tư rủi ro hay cho người khác vay tiền để tránh rơi vào những tình huống không mong muốn. Hãy chọn một chế độ ăn uống nhẹ nhàng và đừng để mất ngủ quá dài khiến cơ thể suy nhược nghiêm trọng.

Tuổi Dần

Chúc mừng người tuổi Dần với một tháng tuyệt vời, khi được Thần tài ủng hộ. Mọi khó khăn trong công việc đều được gỡ bỏ, tuổi Dần có được năng suất làm việc cao nhất, với khả năng thăng tiến rất lớn.

Tháng 11 âm cũng là thời điểm rất thích hợp để tuổi Dần đầu tư hoặc mua nhà vì sẽ có nhiều lộc. Đặc biệt mọi điều suôn sẻ nhất sẽ diễn ra vào đầu tháng nên họ cần tận dụng cơ hội tốt này, đừng để đến cuối tháng.

Tuy nhiên về mặt tình cảm, đào hoa dữ hoành hành, tuổi Dần khó mãn nguyện trong chuyện yêu đương, thậm chí có chia ly, tan vỡ.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão sẽ có một tháng 11 âm vô cùng bận rộn với những bước phát triển vững chắc trong sự nghiệp. Công việc tiến hành suôn sẻ, ký kết hợp đồng thuận lợi, có nhiều cơ hội tiếp xúc và làm việc trực tiếp với lãnh đạo, con đường thăng tiến rộng mở.

Mặc dù có thu nhập tốt, nhưng tuổi Mão cần cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, đồng thời điều chỉnh lại thái độ của mình để tránh xung đột.

Tháng 11 âm lịch này, người độc thân tuổi Mão dễ gặp được đối tượng trong mộng, nói chuyện tâm đầu ý hợp, tình cảm tiến triển rất nhanh.

Tuổi Thìn

Tài vận của người tuổi Thìn sẽ ngày càng được cải thiện. Đầu tháng sẽ có một vài trở ngại mà họ cần phải vượt qua, nhưng đến giữa tháng, những chuyện xui xẻo này sẽ chấm dứt, và thay vào đó là những may mắn trong công việc và cuộc sống.

Tuy nhiên, mối quan hệ xã giao trong tháng không hài hòa, có thể nảy sinh mâu thuẫn, xung đột với cấp trên, ảnh hưởng đến sự tin cậy của họ dành cho bạn. Cần tiết chế cảm xúc nhiều nhất có thể, “nhẫn” để tiến lên phía trước chứ không phải lùi lại phía sau.

Tuổi Tỵ

Trong tháng 11 âm, tuổi Tỵ gặp được quý nhân ở chỗ làm, do đó có thể đối mặt với khó khăn một cách bình tĩnh và dễ dàng vượt qua. Với những người tuổi Tỵ sinh năm 1977 sẽ dễ phát sinh tranh cãi với gia đình nên cần bình tĩnh, lắng nghe vấn đề từ nhiều người và không nên có thái độ cực đoan.

Những người tuổi Tỵ sinh năm 1977 cũng sẽ dễ có rủi ro về chuyện tài chính nên cần cẩn trọng hơn trong việc đầu tư vào các dự án, cũng như việc cho vay tiền.

Về chuyện tình cảm, trong tháng 11 âm lịch, người tuổi Tỵ có thăng có trầm, nhiều cung bậc cảm xúc đan xen. Về mặt sức khỏe, chú ý đề phòng các chứng bệnh liên quan đến cột sống, xương khớp. Hạn chế vận động quá mạnh kẻo lợi bất cập hại.

Tuổi Ngọ

Trong tháng 11 âm này, thu nhập của người tuổi Ngọ không có nhiều biến động. Lời khuyên được đưa ra là trong lúc sao tốt chưa chiếu đến họ, cần án binh bất động, kiên trì làm tốt những công việc hiện tại, không đầu tư rủi ro hoặc đặt lợi ích lên hàng đầu mà quên mất sự cẩn trọng cần có.

Vận đào hoa phơi phới mang đến nhiều trải nghiệm thú vị trong chuyện tình cảm cho tuổi Ngọ. Dù là người độc thân hay đã kết hôn đều hài lòng với đời sống tình cảm hiện tại. Bạn nên biết nắm bắt thời cơ tốt.

Tuổi Mùi

Trong tháng 11 âm này, những may mắn đến với tuổi Mùi sẽ ít dần đi nên họ cần phải cẩn trọng hơn trong mọi chuyện, nhất là về chuyện tài chính. Công việc cũng sẽ không có nhiều bước tiến lớn, do đó tuổi Mùi cần kiên nhẫn, nỗ lực làm tốt nhất trong khả năng của mình, không nên có sự chán nản mà từ bỏ. Những khó khăn của hiện tại chỉ là tạm thời, may mắn sẽ đến với họ trong thời gian tới.

Trong chuyện tình cảm, họ cũng cần quan tâm hơn đến nửa kia của mình để duy trì một mối quan hệ thật tốt.

Tuổi Thân

Trong tháng 11 âm, tuổi Thân có thu nhập khá hơn tháng trước nhiều. Các nguồn thu chính phụ đều tăng, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu pha không phải nghĩ.

Bên cạnh đó, sau Rằm tháng 11 âm, họ lại cần cẩn trọng hơn, đặc biệt không đầu tư rủi ro dù bên ngoài những dự án đó trông có hấp dẫn đến thế nào đi chăng nữa để tránh gặp phải những tình huống không mong muốn.

Ngoài ra, trong chuyện tình cảm, họ cũng sẽ chứng kiến những bước ngoặt tuyệt vời, cần phải biết chớp lấy thời cơ.

Tuổi Dậu

Trong tháng 11 âm này, tài vận của tuổi Dậu ở mức trung bình, cần cố gắng làm tốt những công việc của mình mà không trông đợi quá nhiều thì sẽ tốt hơn.

Ngoài ra, người tuổi Dậu sẽ phải đưa ra một số lựa chọn về chuyện công việc và cần phải suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định, nhất là chuyện nhảy việc hoặc từ chức.

Vì quá bận rộn với công việc mà chuyện tình cảm của tuổi Dậu xuất hiện nhiều vấn đề. Các cặp đôi có cảm giác lạnh nhạt, thiếu sự cảm thông, từ đó phát sinh nhiều xung đột. Người độc thân cần đề cao cảnh giác trước những lời tán tỉnh đường mật, tránh bị lừa gạt tình và tiền.

Tuổi Tuất

Tháng 11 âm là thời điểm tình yêu nở hoa với những người tuổi Tuất độc thân, nhất là nữ giới, do đó bạn nên nắm bắt cơ hội, biết đâu nó sẽ dẫn đến một cái kết hạnh phúc cho các bạn.

Được sao tốt chiếu mệnh, tuổi Tuất không những gặp may trong chuyện tình duyên, mà công việc và tài vận cũng sẽ được như ý, có những bước phát triển vững chãi.

Điều cần lưu ý duy nhất là về mặt sức khỏe. Tuổi Tuất cần phải chú ý hơn vì có thể một căn bệnh cũ của họ sẽ tái phát.

Tuổi Hợi

Trong tháng 11 âm, tuổi Hợi thấy nhiều áp lực trong chuyện tình cảm. Có thể xảy ra một vài xung đột, mâu thuẫn lớn trong gia đình. Cần tiết chế tốt cảm xúc, như thế chuyện to hóa nhỏ, nhỏ thành không có.

Tuy nhiên, về đường tài lộc, tuổi Hợi vẫn cần chờ một thời gian nữa mới bước vào giai đoạn tuyệt vời của họ, do đó phải thật cẩn trọng với chuyện tiền nong hoặc chi tiêu.

Về chuyện sức khỏe, tuổi Hợi cũng sẽ gặp vài vấn đề nhỏ nên cần chú ý chế độ dinh dưỡng và luyện tập để giảm thiểu khả năng bị đau ốm, ảnh hưởng tới cả cuộc sống và công việc.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

