Nhóm hot girl đình đám Hà thành hội ngộ kỷ niệm tình bạn 11 năm, nhan sắc gây chú ý

"Bộ ba sát thủ" từng gây thương nhớ một thời. Ảnh: FBNV

Thời điểm năm 2010-2011, ba nữ sinh Hà thành - Quỳnh Anh Shyn, An Japan và Mẫn Tiên (cùng sinh năm 1996) - nổi tiếng với biệt danh "bộ ba sát thủ" sau khi gây chú ý với loạt ảnh chụp chung với ngoại hình xinh xắn, phong cách thời trang đáng yêu.

Bức ảnh hiện tại cũng được tạo dáng chụp giống hệt 11 năm trước. Ảnh: FBNV

Hiện tại, sau 11 năm nổi tiếng, mỗi cô gái đều chọn cho mình một con đường riêng nên không thường xuyên gặp mặt. Dịp Tết năm nay, họ có dịp hội ngộ và cùng lưu lại khoảnh khắc đẹp bên nhau. Ngay sau khi Quỳnh Anh Shyn chia sẻ bức ảnh chụp chung 11 năm trước và hiện tại đã nhận được sự chú ý và tương tác của đông đảo bạn trẻ. Đa số netizen đều dành lời khen về nhan sắc không thay đổi của ba cô gái.

Phí Quỳnh Anh (Quỳnh Anh Shyn) từng là một học sinh giỏi 12 năm liền có điểm số tốt nghiệp THPT năm 2014 tương đối cao bao gồm: Văn 7 điểm, Toán 8,5 điểm, Lý 9,5 điểm, Tiếng Anh 10 điểm. Với tổng điểm 35, hot girl Hà thành đã thi đỗ chương trình Cử nhân quốc tế ĐH FPT - B2G, ngành Quản lý sự kiện.

Sau khi ghi dấu ấn trong bộ phim 5S Online tới giới trẻ, từ năm 2016- 2019, Quỳnh Anh Shyn trải qua rất nhiều giai đoạn của phong cách thời trang, từ một teen girl nhí nhảnh thành quý cô nổi loạn…

Để thu hút sự chú ý, cô luôn tạo dựng cho mình gu thời trang riêng và được nhiều bạn trẻ hâm mộ. Bởi vậy, mỗi hình ảnh check-in của Quỳnh Anh đều giống như một bức ảnh trong tạp chí thời trang, đồng thời giúp cô khai thác triệt để lợi thế ngoại hình là gương mặt xinh xắn và chiều cao trên 1m65.

Trong hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, cô không "gò bó" mình mà trải nghiệm, thử sức với nhiều vai trò: người mẫu ảnh, diễn viên, gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng lớn…

Hiện tại, Mẫn Tiên đã lập gia đình và đang chuẩn bị chào đón con đầu lòng; An Japan làm chủ thương hiệu thời trang riêng; Quỳnh Anh Shyn là fashionista đình đám giới trẻ với lượng fan đông đảo.

An Japan tên thật là Lê Ngọc Hoài An (23 tuổi). Ghi điểm bởi vẻ ngoài xinh xắn, có nét lai Tây, hot girl nhận được nhiều lời mời làm người mẫu ảnh, tham gia các MV ca nhạc, diễn xuất trong phim ngắn... An Japan từng là cựu sinh viên khoa Tây Ban Nha, Đại học Hà Nội - tốt nghiệp từ cuối năm 2018. Sau nhiều năm, An Japan tập trung cho công việc học tập và kinh doanh riêng, cô bất ngờ tái xuất với dung mạo cực mới lạ cùng Quỳnh Anh Shyn và Mẫn Tiên.

Mẫn Tiên (tên đầy đủ là Nguyễn Mẫn Thủy Tiên) được biết tới là một trong những gương mặt đẹp, có hàng trăm ngàn fan và không vướng vào scandal. Cô tốt nghiệp trường THPT Trần Phú, Hà Nội và nhận học bổng du học tại Nhật Bản năm 2015 ngành Văn hóa - Xã hội - Truyền thông của ĐH Ritsumeikan Asia Pacific (Oita, Nhật Bản).

Suốt thời gian du học, dù có ít hoạt động tại Việt Nam, Mẫn Tiên vẫn là hot girl nhận được nhiều sự quan tâm trong cộng đồng mạng. Mọi thông tin về cuộc sống, tình yêu của cô nàng đều khiến người theo dõi tò mò, chú ý.

Nguồn: https://tienphong.vn/nhom-hot-girl-dinh-dam-ha-thanh-hoi-ngo-ky-niem-tinh-ban-11-nam-nhan-sac-gay-chu-y-post1505449.tpo