Người đàn ông chia sẻ công việc kích sữa cho phụ nữ sau sinh

Phụ nữ sau sinh thường rơi vào tình trạng sữa chưa về kịp cho con bú hoặc tắc tia sữa do bé bú không đúng cách. Lúc này, mọi người thường nhờ những kỹ thuật viên chuyên kích sữa, thông thường là phụ nữ. Vì thế, nếu một người đàn ông làm nghề này, họ thường rơi vào cảnh bị hiểu lầm là có ý đồ xấu, biến thái...

Tô Lôi (33 tuổi) là một chuyên viên y tế ở Trung Quốc, anh chuyên nghiên cứu hormone prolactin ở nữ giới. Ở phụ nữ, prolactin hỗ trợ điều hòa kinh nguyệt, giúp ngực phát triển và sản xuất sữa. Lúc mới nghiên cứu về prolactin, anh vô cùng căng thẳng bởi, dù chỉ nhìn mô hình ngực giả của phụ nữ cũng khiến hai má của anh đỏ bừng.

Anh không biết mình đã hối hận bao nhiêu lần khi nghiên cứu về chuyên ngành này, sau cùng anh vượt qua tâm lý ngại ngùng ban đầu để bắt đầu học tập nghiêm túc.

Thầy giáo dạy cũng thường xuyên động viên anh, nói rằng công việc liên quan tới prolactin cần có sức mạnh và kỹ thuật độc đáo. Nam giới mạnh hơn nữ giới nên theo lý thuyết là người thích hợp làm các công việc liên quan tới việc kích thích sữa cho các sản phụ sau sinh. Tuy nhiên, công việc này gặp nhiều trở ngại liên quan tới quan điểm truyền thống của mọi người.

Sau 3 tháng học tập, Tô Lôi cũng vượt qua được bài kiểm tra. Thế nhưng, khi chính thức nhận việc, anh mới phát hiện ra thực tế không đơn giản như anh nghĩ. Nhiều tháng sau đó anh không có lấy bất kỳ vị khách hàng nào. Nguyên nhân rất đơn giản, hiếm có bà mẹ nào đang cho con bú lại chấp nhận một bác sĩ nam tới kích sữa cho mình.

Nhìn số tiền tiết kiệm của mình ngày một hao hụt, Tô Lôi cảm thấy mình không thể sống như thế này được nữa, anh trực tiếp đến bệnh viện phụ sản địa phương để tìm cách quảng bá bản thân.

Chỉ cần nhìn thấy một phụ nữ có thai, anh sẽ đưa danh thiếp và tờ rơi cho họ, bằng cách này anh đã có vị khách hàng đầu tiên.

Tô Lôi cố gắng tìm cách trấn an các bà mẹ, thậm chí còn thề nói với người khác rằng mình là người có chuyên môn. Vị khách đầu tiên của anh cũng một phần do may mắn, lúc đó một trung tâm y tế đang thiếu người có chuyên môn về prolactin, dù là nam hay nữ đều đang cần gấp.

Cứ như vậy, Tô Lôi đeo găng tay cao su vào, che ngực của khách hàng bằng một tấm khăn, chi tiết nhỏ này khiến cho người mẹ cảm thấy được tôn trọng. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, danh tiếng của anh được các bà mẹ truyền tai nhau nên anh ngày càng có nhiều khách hàng hơn, thu nhập cũng từ đó tăng lên.

Hiện tại, mỗi năm anh chữa trị cho ít nhất 800 bà mẹ, ngày nào cũng bận rộn, kiếm được ít nhất 30.000 tệ (100 triệu đồng) mỗi tháng. Đây có thể là mức lương rất cao, đủ để gia đình anh có cuộc sống rất thoải mái.

Mặc dù danh tiếng về tay nghề của Tô Lôi vang xa nhưng trong công việc anh thường xuyên gặp những rắc rối đến từ chồng của khách hàng. Trong một số trường hợp chữa trị cho các sản phụ, anh bị chính chồng của họ hăm dọa nếu có bất kỳ hành vi không đứng đắn nào.

Tô Lôi hiểu rõ đặc thù công việc của mình như thế nào nên trong hầu hết các trường hợp đều bình tĩnh xử lý. Anh cho biết mình có 2 ước mơ, thứ nhất là đưa vợ con đi thưởng ngoạn cảnh đẹp của sông núi lớn, ngoài ra, anh còn muốn thay đổi nhận thức vốn có của mọi người về công việc của mình. Anh biết rằng, công việc của mình vẫn còn một chặng đường dài phía trước nên không ngừng cố gắng mỗi ngày để nâng cao tay nghề.

