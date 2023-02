Muốn may áo khoác tặng vợ yêu, người đàn ông làm một hành động khiến dân tình lụi tim

Mới đây, đoạn clip ghi lại cảnh tượng một người chồng nuôi cả đàn ngỗng chỉ để may áo khoác tặng vợ đang được cộng đồng mạng truyền tay nhau với tốc độ chóng mặt.

Theo đó, đoạn clip về quá trình nuôi ngỗng, may áo tặng vợ của anh Trần (Trung Quốc) vừa được đăng lên mạng xã hội đã thu hút 2 triệu lượt xem. Người đàn ông cho biết mọi công đoạn từ nuôi ngỗng, giết thịt, vặt lông đến may áo đều do anh làm.

Anh Trần cho biết để làm ra một chiếc áo tặng vợ, anh phải chọn lọc lông ngỗng rất kỹ sau khi thu hoạch. Chỉ những chùm lông tơ mềm mịn, chất lượng nhất người đàn ông mới nhồi vào áo.

Đàn ngỗng mang lại cho anh Trần tổng cộng 400gr lông tơ. Lông tơ này được khử trùng bằng hơi nước và phơi dưới ánh nắng để khử khuẩn trước khi nhồi vào chiếc áo khoác màu đỏ mà anh cắt may cho vợ.

Để hoàn thành món quà, anh Trần đã mất 6 tháng nuôi ngỗng, may áo và tổng chi phí là 1.100 NDT (khoảng 3,8 triệu đồng). Anh Trần tự hào khẳng định chiếc áo của mình chất lượng hơn hẳn áo ngoài thị trường vì số lượng lông ngỗng "gấp đôi" các chiếc áo đang rao bán.

Qua đoạn clip, có thể thấy vợ anh Trần sau khi biết được hành động lãng mạn của chồng đã vô cùng vui sướng và hạnh phúc. Cô liên tục nở nụ cười và cảm ơn bạn đời của mình.

Được biết, anh Trần là một thợ may có kinh nghiệm 20 năm. Trước đó, anh từng may váy, túi tặng vợ bằng cách biến tấu những chiếc quần jeans cũ. Anh cũng tự tay may quần áo cho con trai.

Câu chuyện sau khi được chia sẻ đã trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Đa số đều xuýt xoa trước hành động ấm áp của anh Trần dành cho vợ.

Một số bình luận đáng chú ý: "Chiếc áo tràn ngập tình yêu luôn là chiếc áo đẹp nhất, bất kể đường may có không hoàn hảo"; "Nếu được tặng một chiếc áo như vậy chắc tôi sẽ sung sướng đến mất ngủ"; "Bất kỳ chiếc áo hàng hiệu nào cũng không thể sánh bằng chiếc áo này"; "Ai bảo người lớn thì không biết lãng mạn. Hành động của người chồng khiến các anh thanh niên chạy dài mới theo kịp".

Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/muon-may-ao-khoac-tang-vo-yeu-nguoi-dan-ong-lam-mot-hanh-dong-kh...Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/muon-may-ao-khoac-tang-vo-yeu-nguoi-dan-ong-lam-mot-hanh-dong-khien-dan-tinh-lui-tim-a565480.html