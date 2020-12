Một chú rể cưới 2 người vợ cùng lúc, biết danh tính 2 cô dâu ai cũng ngỡ ngàng

Chủ Nhật, ngày 13/12/2020 08:00 AM (GMT+7)

Đám cưới của 3 người đã diễn ra trong sự chúc phúc của đông đảo người thân và bạn bè, tuy nhiên không ít dân mạng lại sốc khi biết danh tính 2 cô dâu.

Hôm 8/12 vừa qua, một đám cưới vô cùng đặc biệt đã diễn ra tại tiểu khu Khlong Narai huyện Mueang, tỉnh Chanthaburi, miền đông Thái Lan. Sở dĩ đám cưới này trở nên nổi đình nổi đám trên mạng xã hội như vậy là bởi 2 lý do. Lý do đầu tiên, đây là đám cưới giữa 3 người, một chú rể với 2 cô dâu. Và lý do thứ 2, danh tính của 2 cô dâu trong đám cưới đều là đàn ông.

Hôm đó, rất nhiều phóng viên đã có mặt để chụp ảnh và ghi lại không khí đám cưới giữa 3 người đàn ông sau khi họ quyết định kết hôn và sống chung với nhau như vợ chồng. Đám cưới được tổ chức ngay tại sân của nhà chú rể, trước mặt là ngôi nhà một tầng giản dị, sẽ là nơi chung sống của 3 vợ chồng.

Theo đó, nhân vật chính của đám cưới đặc biệt này là chú rể James Pumthong, 30 tuổi. Đứng cạnh anh là 2 "cô dâu" bao gồm anh Nong Amsapchan, 22 tuổi, sống cùng khu với chú rể và anh Nong Toei Buutawat, 24 tuổi, đến từ tỉnh Sa Kaeo lân cận.

Nói về chuyện tình 3 người vô cùng kỳ lạ này, chú rể James cho biết anh vốn là bác sĩ/chuyên gia dinh dưỡng tại một bệnh viện của tỉnh. 7 năm trước, anh James và anh Nong đã vô tình quen nhau thông qua mạng xã hội, kết bạn và chính thức yêu nhau kể từ đó.

Sau đó, anh James tiếp tục quen biết với anh Nong Toei, một người làm nghề vũ công. Sau nhiều lần nói chuyện, cả hai nhận thấy tình cảm đã thân thiết trên mức bạn bè nên cũng tiến tới yêu đương. Anh James và anh Nong Toei đã quyết định thú nhận mối quan hệ này với anh Nong và thật may mắn lại nhận được sự đồng ý, ủng hộ, sẵn sàng chấp nhận và coi nhau như gia đình.

Cả 3 người đã dọn về sống chung với nhau như vợ chồng được một thời gian dài, cùng nhau chia sẻ việc nhà và chi tiêu, thậm chí còn cùng nhau thành lập một nhóm nhảy. Anh James vô cùng trân trọng 2 "người vợ" và ngược lại, cả anh Nong lẫn anh Nong Toei đều tôn trọng đối phương để giữ gìn mối quan hệ này. Sau một thời gian, anh James quyết định sẽ tổ chức đám cưới với 2 người mình yêu.

Ngày 8/12 vừa qua, anh James đã dẫn 2 "cô dâu" về nhà để tiến hành đám cưới theo các nghi lễ truyền thống, dưới sự chứng kiến và chúc phúc của đông đảo người thân, bạn bè. Sau lễ ăn hỏi, chú rể James cùng 2 "cô dâu" đã bước ra ngoài để dự tiệc cùng mọi người. Đám cưới của họ còn có sự tham dự của các vũ công, ca sĩ tới góp vui.

Điều đặc biệt hơn cả là gia đình của chú rể James hoàn toàn ủng hộ quyết định của con trai mình, bất chấp việc họ có thể nhận về nhiều lời dị nghị, nghi ngờ và chỉ trích từ những người xung quanh.

Bà Thanayarat Phol, 48 tuổi, mẹ của anh James cho biết bà đã chứng kiến tình yêu của 3 đứa con suốt nhiều năm qua, thấu hiểu được tình cảm của chúng và rất vui khi thấy họ quyết định tổ chức đám cưới theo nghi lễ truyền thống. Bà nói: "Tôi sẽ cố gắng hết sức để chăm sóc và bảo vệ 3 đứa trẻ này, để chúng được sống bình thường như bao gia đình khác, tiếp tục một cuộc sống hạnh phúc".

Chú rể James cũng tự hào đăng tải những hình ảnh về đám cưới của mình với 2 "cô dâu" lên mạng xã hội, nhận được sự quan tâm lớn. Rất nhiều người đã chúc phúc cho 3 vợ chồng anh, cảm phục khi họ vượt qua những định kiến xã hội để đấu tranh cho tình yêu của mình.

