Làm gì khi mọi thứ trong tình yêu của bạn đều tuyệt vời, trừ sex?

Thời gian đầu làm "chuyện ấy" thì sex sẽ giống như pháo hoa vậy, rực rỡ và tỏa sáng, nhưng theo thời gian, cặp đôi sẽ thấy những cảm giác tuyệt vời dần giảm sút.

Bạn đang trong một mối tình lãng mạn mới mẻ hứa hẹn dưới mọi hình thức, ngoại trừ thiếu sự đồng điệu trong tình dục . Do bạn hay do anh ấy? Mối quan hệ gặp rắc rối có phải do chính bạn không thể thắp nhiệt cho nó?

Holly Richmond, Tiến sĩ, nhà tâm lý học và chuyên gia trị liệu tình dục tại miền Nam California cho biết: "Tuy phải tốn một chút công sức nhưng hâm nóng chuyện ấy là vấn đề có thể giải quyết được".

Dưới đây sẽ là vài cách xoay chuyển mọi thứ xung quanh để bạn có thể khiến cuộc yêu nóng bỏng trở lại.

Xem xét các vấn đề sức khoẻ

Bất cứ khi nào tình dục trở thành vấn đề đối với cặp vợ chồng, trước tiên hãy tìm hiểu xem liệu có bất kỳ nguyên nhân y tế tiềm ẩn nào.

Các loại thuốc như: thuốc giảm đau có thể khiến bạn cảm thấy khó chịu; một số loại thuốc chống trầm cảm như Prozac và Zoloft cũng làm mất cảm giác muốn yêu, đây chính là nguyên nhân tiềm ẩn ảnh hưởng tới ham muốn tình dục.

"Tình dục gặp trục trặc vì đau đớn, vì lo lắng hay vì loại thuốc bạn đang dùng? Nên kiểm tra sức khỏe trước khi bắt tay cải thiện mối quan hệ", Richmond nói.

Chia sẻ với bạn đời về sex

Ít ai muốn nói với nửa kia rằng họ đang mất đi ham muốn tình dục. Rachel Needle, PsyD, nhà trị liệu tình dục đồng thời là đồng giám đốc của Viện liệu pháp điều trị sex hiện đại nói: "Nếu muốn cải thiện đời sống tình dục cần tăng cường giao tiếp, chia sẻ với nửa kia", nhờ đó hai người sẽ gần gũi nhau hơn.

Nếu tần suất tình dục là một vấn đề, sao bạn không thử nói "Anh/em tò mò vì sao quan hệ tình dục của chúng ta không còn như trước đây", trái ngược với "Anh/em ghét chúng ta không quan hệ tình dục nữa".

Nếu cảm thấy không hòa hợp với người bạn đời, hãy đặt ra câu hỏi: "Dường như chúng ta không hòa hợp, anh/em nên làm gì để đồng điệu hơn?"

Khi sex có gì làm bạn không thoải mái, hãy gợi ý tế nhị lại với đối tác cách thức "âu yếm" mong muốn để cuộc trò chuyện mang tính xây dựng. Bạn có thể nói điều gì đó giống như: "Có vẻ như em/anh không thích như vậy. Nếu anh/em thay đổi áp lực hoặc nhịp điệu thì sao?". Richmond nói rằng. "Tôi mong các cặp vợ chồng thực sự rõ ràng trong việc yêu cầu những gì họ muốn".

Lên giường và thử nghiệm thay đổi ngay thôi

Một khi bạn đã đặt vấn đề ra và đưa ra cách thức giải quyết sao không cả hai không vào phòng và thử thay đổi ngay. Ví dụ cần thêm thời gian dạo đầu để cảm thấy kích thích, hoặc sự mới lạ để kích thích hơn.

Bất kể vấn đề của bạn là gì, hãy tìm ra những cách sáng tạo để giải quyết vấn đề đó, thay đổi phong cảnh, "yêu" chậm lại để giúp bạn cảm nhận được giai điệu chuyển động trong cơ thể, hoặc sử dụng đồ chơi tình dục.

Điều này có vẻ trái ngược, nhưng chuyên gia Richmond khuyến khích các cặp vợ chồng thử thủ dâm. Thay vì tập trung sự chú ý tình dục của bạn với đối tác, nó thực sự giúp ích vì thủ dâm giúp bạn tìm được điều bạn thật sự muốn khi quan hệ.

Tìm trợ giúp bên ngoài

Nếu hai bạn đã thử nhiều biện pháp để hâm nóng sex nhưng không được, hãy tìm đến sự giúp đỡ của chuyên gia. Chuyên gia trị liệu tình dục có thể giúp các đối tác xác định "mẫu khiêu dâm" của họ, nghĩa là những lần cực khoái nhất của mỗi người.

Một chuyên gia cũng có thể làm cho điều đó dễ dàng hơn để bạn tìm ra những điều bạn muốn khi trên giường.

