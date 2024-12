Kiện thầy bói vì không lấy được vợ, chàng trai gặp kết đắng 

Ảnh minh họa.

Bạn có tin vào "lời hứa" của thầy bói? Liệu những nghi thức cầu kỳ, những lời khấn nguyện có thể thay đổi số phận? Câu chuyện về một người đàn ông họ Hoàng ở Đài Trung, Đài Loan (Trung Quốc) đã đặt ra câu hỏi lớn về niềm tin vào bói toán và những hệ lụy từ nó.

Theo thông tin đăng tải, anh Hoàng với mong muốn tìm được một nửa yêu thương, đã đến tiệm bói toán của thầy Lâm, một người được mệnh danh là "thầy bói giỏi đoán mệnh nhất vùng". Hi vọng tìm được lời giải đáp cho số mệnh của mình, anh Hoàng đặt câu hỏi về khả năng kết hôn. Thầy Lâm sau khi xem xét lá số tử vi đã khẳng định anh Hoàng "không có số lấy vợ". Tuy vậy, thầy Lâm vẫn đề nghị làm lễ "nối duyên" cho anh Hoàng với giá 49.000 Đài tệ (khoảng 38,5 triệu đồng) để cầu hôn nhân hạnh phúc và sự nghiệp thuận lợi.

Đặt niềm tin vào thầy bói, anh Hoàng quyết định làm lễ theo lời thầy và chờ đợi. Thời gian trôi qua, khi sự nghiệp vẫn chẳng khá khẩm gì, tình yêu thì chẳng thấy đâu, anh Hoàng nhận ra mình đã bị thầy Lâm lừa dối.

Tức giận, anh Hoàng quyết định kiện thầy Lâm lên tòa án, yêu cầu hoàn lại số tiền 49.000 Đài tệ bởi lẽ anh cho rằng thầy Lâm đã lợi dụng niềm tin của mình.

Tuy nhiên, kết quả vụ kiện lại khiến nhiều người bất ngờ. Tòa án bác bỏ đơn kiện của anh Hoàng với lý do, việc làm lễ có giúp ích cho sự nghiệp, hôn nhân hay giải hạn là thuộc về niềm tin cá nhân, không thể kiểm chứng bằng khoa học. Hơn nữa, anh Hoàng cũng không đưa ra được bằng chứng chứng minh thầy Lâm có ý định lừa đảo.

Vụ kiện này đã thu hút sự chú ý của dư luận, đặt ra câu hỏi về niềm tin vào bói toán và cách xử lý những vụ việc liên quan đến dịch vụ tâm linh. Liệu "lời hứa" của thầy bói có thực sự có giá trị? Hay chỉ là những lời níu kéo niềm tin của con người? Câu chuyện của anh Hoàng là một lời cảnh tỉnh về những hiểm họa tiềm ẩn từ việc quá tin tưởng vào những dịch vụ tâm linh, đặc biệt là khi họ lợi dụng niềm tin và nỗi sợ hãi của người khác để trục lợi.

Nhiều người sau khi gặp khó khăn trong cuộc sống thường tìm đến thầy bói, thầy cúng để tìm kiếm lời giải đáp, hi vọng tìm được hướng đi cho bản thân. Tuy nhiên, không phải ai cũng thật tâm giúp đỡ. Có những người lợi dụng niềm tin của người khác để kiếm lời bất chính, tung ra những lời "hứa hẹn" ảo tưởng, khiến con người càng thêm hoang mang và mất phương hướng. Hãy tỉnh táo và sáng suốt trước những lời dụ dỗ về "thay đổi số phận", "giải hạn", "cầu may". Bởi lẽ, con đường hạnh phúc của mỗi người chính là do chính bản thân mình tạo ra.

