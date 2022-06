Không phải vòng 1, đây mới là nơi mà hơn 90% đàn ông chú ý khi nhìn phụ nữ

Thứ Ba, ngày 14/06/2022 08:08 AM (GMT+7) Chia sẻ

Thứ mà đàn ông thích ngắm nhất ở phụ nữ không phải là vòng 1 căng tròn mà là chỗ bất ngờ này.

Một nhóm bạn trẻ ở Anh đã thực hiện đoạn video xem phản ứng của nam giới ra sao khi thấy một cô gái mặc chiếc quần bó sát với vòng ba hấp dẫn. Video đã hút tới 700.000 lượt xem trên Facebook và gần 100.000 lượt xem trên Youtube chỉ trong 1 tuần.

Trong video, cô gái tên Kaysheen Whiteley mặc một chiếc quần đùi màu ghi siêu ngắn, để lộ cả phần mông, vô tư đi lại tại công viên Hyde ở London, Anh. Sự xuất hiện của cô khiến ai cũng ngoái lại nhìn.

Các anh chàng đang nằm gục trên bãi cỏ cũng phải ngẩng dậy nhìn không chớp mắt. Những chàng trai khác đều cố gắng ghi lại hình ảnh của cô nàng quyến rũ này bằng điện thoại.

Một anh chàng đang ngồi cùng bạn gái trò chuyện thân mật cũng quay ra nhìn Kaysheen Whiteley không chớp mắt khiến bạn gái tức giận. Anh này nhận ngay cái tát sau đó và lặng người nhìn người yêu bỏ đi.

Trong một cuộc nghiên cứu, các nhà nghiên cứu tại Đại học Bilkent tại Thổ Nhĩ Kỳ yêu cầu 300 nam giới nhìn vào bức ảnh hình dáng cơ thể của một phụ nữ. Bức hình bao gồm các dáng phụ nữ với đường cong tính theo đường cột sống tới điểm nhô cao nhất của mông dao động từ 26 đến 61 độ. Kết quả cho thấy hầu hết nam giới đều thích phụ nữ có đường cong ở khoảng 45,5 độ. Tuy nhiên, điều họ quan tâm thường là độ cong của đoạn đốt sống giữa lưng và mông hơn là độ lớn của vòng ba.

Vòng ba gợi cảm của cô gái hút mọi ánh nhìn khi cô đi qua.

Theo lý giải của các nhà khoa học, phụ nữ có xương sống và đường cong rộng hơn sẽ dễ sinh và nuôi con hơn. Những người ít đường cong có thể gặp một số vấn đề về sức khỏe khi mang thai.

Thêm nữa, cấu trúc của xương sống với đường cong rộng sẽ giúp ích cho phụ nữ khi chuyển trọng tâm từ lưng qua hông trong quá trình mang thai. Nếu không có sự hỗ trợ này, người phụ nữ có thể gặp vấn đề đau cơ và chấn thương. Nghiên cứu này đã dẫn đến 1 kết luận đàn ông thích phụ nữ có vòng 3 to vì một lý do rất truyền thống như tổ tiên họ đã từng thích, đó là lý do duy trì nòi giống.

Có lẽ đàn ông thích phụ nữ có vòng 3 to bởi điều này có lợi cho sự phát triển của em bé trong bụng họ, dần dần điều này đã trở thành sự hấp dẫn sinh lý.

Ngoài việc "đàn ông yêu bằng mắt", tức là những cô nàng có dáng hình nóng bỏng, đồng hồ cát và vòng 3 nảy nở sẽ khiến họ cảm thấy bắt mắt hơn, đẹp hơn thì nó cũng kích thích sự hưng phấn và ham muốn tình dục của nam giới.

Nhiều nam giới thừa nhận rằng, các cô nàng có vòng 3 nảy nở sẽ đem lại cho họ những cảm xúc hưng phấn nhanh hơn, và đặc biệt, trong cuộc "yêu", các cô nàng có vòng 3 khủng sẽ đem lại cho đàn ông các trải nghiệm và khoái cảm mãnh liệt hơn.

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/khong-phai-vong-1-day-moi-la-noi-ma-hon-90-dan-ong-chu-y-khi-n...Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/khong-phai-vong-1-day-moi-la-noi-ma-hon-90-dan-ong-chu-y-khi-nhin-phu-nu-17222061316434034.htm