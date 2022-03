Khối trưởng Lê Nguyên Chi: Khi bạn đủ nỗ lực, bạn sẽ gặt được quả ngọt xứng đáng

Các thành tích Lê Nguyên Chi đã đạt được: Top 100 Thủ khoa kì thi Tuyển sinh vào 10 thành phố Hà Nội năm 2018, đỗ vào trường THPT Chu Văn An; Giải Nhì cuộc thi Olympic Ngữ Văn cấp cụm Ba Đình - Tây Hồ (2018-2019); Giải Nhì cuộc thi Tìm hiểu Pháp luật cấp cụm Ba Đình - Tây Hồ ( 2019-2020); Tham dự kì thi tiếng Đức toàn quốc năm 2019; Học bổng giải tiếng Đức toàn quốc và tham dự trại hè thanh thiếu niên Jugendcamp 2020; Đỗ Học viện Ngoại giao theo phương thức xét tuyển của Học viện, điểm thi tốt nghiệp THPTQG 27.1; Cộng tác viên Ban Chấp hành Đoàn trường THPT Chu Văn An (2019-2020); Ban Nhân sự - Dự án Duende (2019); Giảng viên Teamwork (2019); Ban Tổ chức Sparkling (2019); Trưởng Ban Chuyên môn - Dự án Juvenli (2020); Ban PR Content - Dự án Mascota (2020); Trưởng Ban Nhân sự - Đồng Phó Ban Tổ chức - Dự án Level Up (2020); Đồng sáng lập “Sạp báo không tên”; Trưởng Ban Dự án CẦM - nhà Crystallize Sparkling Chu Văn An 2020; Khối trưởng ngành Kinh doanh Quốc tế DAV’s Leaders 2021.