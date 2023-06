Khi phụ nữ không hài lòng về chồng đến cực điểm sẽ có 5 biểu hiện không thể rõ ràng hơn

Nhà văn Pháp François de La Rochefoucauld từng nói: "Tình yêu không thể giấu lâu, cũng không thể giả vờ trong một thời gian dài".

Có người từng nói, khi người đàn ông chán một người phụ nữ, mọi việc luôn được bắt đầu từ thể xác. Nhưng khi phụ nữ mệt mỏi với đối phương, mọi việc bắt đầu từ những điểm này.

1. Ánh mắt thể hiện sự chán nản với câu chuyện đùa của bạn

Có thể bạn nghĩ rằng những câu chuyện cười sẽ là cách tốt nhất để đáp lại những chuyện buồn phiền cô ấy vừa chia sẻ nhưng ánh mắt cô ấy lại thể hiện sự chán nản với điều đó.

"Phụ nữ không thích nghe những câu nói đùa, đặc biệt là khi họ đang cố gắng nói với bạn một vấn đề rất nghiêm túc. Khi bạn không ngừng đùa cợt, cô ấy sẽ cảm thấy bị gạt sang một bên và không quan trọng cho dù cô ấy thực sự nghĩ rằng bạn khá hài hước", nhà tâm lý học và tác giả của cuốn How to Talk to Your Kids About Your Divorce chia sẻ.

2. Dễ nổi cáu

Không người vợ nào yêu thương chồng mà lúc nào cũng mắng chồng, hay cáu gắt, hay giận vô cớ. Nó cũng giống như bạn ghét một ai đó nghĩ đến phải thở chung một bầu không khí với họ thôi bạn đã thấy khó chịu rồi. Một khi vợ đã chán chồng thì một hành động nhỏ của chồng cũng sẽ bị vợ bắt bẻ, nổi cáu lên.

Vì sự yên ấm của gia đình mà hầu hết mọi chị em đều đối xử nhẹ nhàng và luôn biết kiềm chế cảm xúc trước mặt chồng. Không cô vợ nào muốn tạo áp lực cho người chồng cả, yêu thương còn không hết tại sao phải bắt bẻ nhau làm gì.

Tuy nhiên khi chán chồng thì gia đình với họ không còn là yếu tố hàng đầu nữa, họ không còn muốn cam chịu vì gia đình hay nhẫn nhịn để gia đình được vui vẻ như trước nữa. Lúc này họ muốn sống cho bản thân mình, không muốn chịu đựng và sống chung với gã chồng mà họ ngán tới tận cổ nữa.

Bởi thế nên khi nhận thấy vợ mình dễ nổi nóng hay cáu giận thậm chí là mình trêu đùa cũng khiến cô ấy khó chịu và cáu gắt thì các ông cần chú ý, khả năng rất cao là họ đang chán chồng. Khi đã chán đã ghét thì việc các ông xuất hiện trước mặt nàng cũng khiến nàng chướng mắt, khó chịu chứ đừng nói đến chuyện các ông đùa cợt hay làm những điều họ không vừa ý.

3. Ngừng quan tâm chồng

Một ngày nào đó, bạn sẽ thấy vợ ngừng quan tâm chồng, không còn hỏi han: "Anh đi đâu đó, anh ăn gì, anh mặc gì, hoặc dù là bạn có hút thuốc, hay bia bọt cả ngày thì cô ấy cũng không một lời trách móc... thì bạn cần phải xem xét lại bản thân.

Khi thấy những hành động này có nghĩa là cô ấy đã quá chán chồng, thấy rất mệt mỏi với cuộc sống này.

Tuy nhiên, nếu lúc này bạn biết thấu hiểu và quan tâm thì chắc chắn sẽ khác. Thay vì nghĩ rằng vợ mình nhiều lời, bây giờ im lặng như vậy thật là tốt thì hãy hỏi han, quan tâm, hãy giúp vợ dọn dẹp và bỏ bớt thói hư tật xấu của mình đi. Hãy đặt mình vào vị thế của cô ấy để cảm nhận.

4. Trở nên chán nản

Một phụ nữ chia sẻ câu chuyện, một tối khi đang chuẩn bị nấu ăn thì nhận được điện thoại của chồng: "Hôm nay mình đi ăn ngoài, kỷ niệm ngày cưới". Cô ấy vui vẻ đến nơi hẹn, chồng hỏi: "Hôm nay là ngày đặc biệt, em có mong muốn gì không?". Cô vợ đề nghị "cuối tuần này hãy dành cho em và con một ngày nghỉ ngơi và một giấc ngủ thật ngon". Chồng cô khẽ khàng nói, công ty sẽ tăng ca vào cuối tuần.

Ngay lúc đó, cô cảm nhận được sự cô đơn và hụt hẫng, bởi đây không phải lần đầu chồng nói vậy. Những ngày cuối tuần, rất nhiều lần anh hứa sẽ đưa vợ con đi chơi, dành thời gian cho gia đình nhưng nhiều năm nay, lời hứa vẫn nói nhưng không thành hiện thực.

"Nếu bạn yêu ai đó quá nhiều và không nhận được phản hồi cho những nỗ lực của mình, cuối cùng chỉ là sự thất vọng hết lần này đến lần khác", người phụ nữ viết. Lâu dần cô nhận ra sự chán nản với chồng, cô không muốn bắt chuyện cũng như vui mừng khi anh hứa sẽ dành thời gian cho vợ con.

Có ai đó nói rằng: "Cái chết của tình yêu không hẳn là do không được đáp lại mà có thể nó tàn lụi theo những thất vọng lặp đi lặp lại".

5. Không còn khởi xướng chuyện "yêu"

Bạn biết rằng những màn yêu nóng bỏng của tuần trăng mật sẽ không kéo dài mãi nhưng với hầu hết các cặp đôi, đời sống tình dục là điều không thể thiếu trong cuộc hôn nhân. Nếu cô ấy hoàn toàn không hứng thú với chuyện chăn gối, bạn cần tìm hiểu nguyên nhân vì sao.

"Hầu hết phụ nữ có ham muốn tình dục giảm dần theo thời gian nhưng khi có tâm trạng hưng phấn, cô ấy không ngần ngại khởi xướng cuộc yêu lúc hai người gần gũi. Nếu số lần cô ấy chủ động trên giường chỉ đếm trên đầu ngón tay thì có thể sự tức giận và không hài lòng với cuộc hôn nhân đang ngăn cản cô ấy tận hưởng cuộc yêu với bạn", chuyên gia Rodman cho biết.

