Khánh Vy xuất sắc đạt học bổng toàn phần của chính phủ Anh

Khánh Vy - cô gái xinh đẹp và tài năng

Khánh Vy (sinh năm 1999, Nghệ An) là cái tên quen thuộc với giới trẻ Việt. Nhắc đến Khánh Vy, người ta nghĩ ngay đến một cô gái toàn diện cả về nhan sắc lẫn tài năng. Ở tuổi 24, hot girl xứ Nghệ sở hữu hành loạt thành tích đáng nể trong học tập cũng như sự nghiệp.

Mới đây, Khánh Vy một lần nữa khiến dân mạng trầm trồ khi chia sẻ thành tích học tập xuất sắc. Cô nàng đạt học bổng toàn phần hệ Thạc sĩ của chính phủ Anh sau 3 lần bị từ chối.

Năm 2020, hot girl Nghệ An từng nộp đơn xin 3 học bổng Thạc sĩ nhưng đều bị từ chối. Không bỏ cuộc, cô tiếp tục xin học bổng chính phủ vào 1 năm sau và giành được học bổng toàn phần.

Cô nàng ngày càng xinh đẹp và sắc sảo

Đây chỉ là một trong số rất nhiều thành tích đáng nể của cô nàng “7 thứ tiếng”. Bảng thành tích của Khánh Vy nối dài từ khi còn là học sinh trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) cho đến hiện tại.

Khánh Vy từng đạt 28,3 điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2016 và cùng lúc đỗ 4 trường đại học danh tiếng: Đại học Ngoại thương, Học viện Ngoại giao, Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Đại học FPT. Cô nàng chọn học tại Học viện Ngoại giao và tốt nghiệp loại giỏi vào năm 2020.

Khánh Vy sở hữu bảng thành tích khủng

Ngay khi còn là sinh viên, Khánh Vy đã hoạt động sôi nổi trong nhiều lĩnh vực. Cô nàng trở thành MC có tiếng cho hàng loạt chương trình tri thức của VTV như: IELTS On The Go, IELTS Face-Off, Crack'Em Up, Follow Us... Năm 2021, Khánh Vy gây tiếng vang khi thay thế MC Diệp Chi dẫn chương trình “Đường lên đỉnh Olympia”.

Khánh Vy còn là gương mặt nổi bật trong lĩnh vực sáng tạo nội dung số. Cô nàng sở hữu kênh Youtube với gần 2 triệu lượt đăng ký, chuyên chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Anh cũng như hoạt động trong cuộc sống thường ngày. Xinh đẹp, giỏi giang, có sự nghiệp rực rỡ, Khánh Vy là nguồn cảm hứng dồi dào cho nhiều người trẻ.

Khánh Vy là MC của sân chơi trí tuệ "Đường lên đỉnh Olympia"

Cô nàng có sự nghiệp rạng rỡ.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/khanh-vy-xuat-sac-dat-hoc-bong-toan-phan-cua-chinh-phu-anh-1476947.ngn