Hôn nhân: Đâu phải yêu thôi là đủ...

Hôn nhân muốn hạnh phúc, chỉ yêu thôi chưa đủ… Nhưng cuộc sống lứa đôi dưới một mái nhà gắn kết và quây quần bởi nhiều mối quan hệ ràng buộc đâu phải chỉ cần “ta yêu nhau là đủ”. Tình yêu sẽ chắp cánh cho hôn nhân thăng hoa, nhưng yêu thôi chưa đủ để phủ sắc hồng hạnh phúc cho hôn nhân. Hạnh phúc là sự tổng hòa của nhiều yếu tố đến từ nỗ lực của hai phía, trong đó, đặc biệt phải tuân thủ những quy tắc sau: Đừng "bung xõa" tật xấu ngay sau đám cưới Có những cặp đôi về chung nhà mới ngỡ ngàng phát hiện người ấy có quá nhiều điểm xấu xí, nào luộm thuộm ở dơ, nào ky bo keo kiệt, nào gia trưởng khe khắt… Bao nhiêu cái xấu lồ lộ hiện ra sau đám cưới quả là "gáo nước lạnh" tạt thẳng vào ánh mắt mơ mộng và trái tim rung rinh men say trong tà áo cô dâu trắng tinh khôi. Nhiều người mang tâm lý "bung xõa" thoải mái sau khi đã cưới được cô nàng ấy, đã gả được cho anh chàng kia nên vô tư, thoải mái bộc lộ con người thật của mình. Có ngờ đâu bức chân dung người chồng/ vợ hiện tại khiến người ta sững sờ và hãi hùng. "Lửa" tình yêu một khi nguội lạnh dần sẽ khó khăn vô cùng để nhen nhóm và vun bồi… Không để so đo, tính toán chen chân vào Nhiều đôi vợ chồng khá sòng phẳng với nhau trong chi phí sinh hoạt, chi phí học hành của con cái, tiền đối nội và đối ngoại… Nhưng không phải lúc nào sự sòng phẳng cũng đem lại hiệu quả nhất định. Nhiều cặp đôi cứ mải miết xích mích, hờn giận về chuyện tiền nong, bởi quỹ chi tiêu chung tiền anh/ em góp nhiều hơn, tiền gửi nội/ ngoại chênh lệch quá, rồi bất đồng với những khoản chi tiêu cá nhân khiến mâu thuẫn âm ỉ chực chờ bùng nổ. Chưa kể người ta còn so kè cả sự quan tâm, chăm sóc dành cho nhau. Lúc cơm lành canh ngọt thì chẳng vấn đề gì, bởi đơn giản rằng mình yêu nên mình chăm chút hơn cho người thương. Tuy nhiên, lúc dỗi hờn thì cứ lôi ra từng chuyện nhỏ nhoi, vặt vãnh để dằn hắt, đay nghiến, đổ lỗi cho nhau khiến tổ ấm thêm phần hoang lạnh… Lắng nghe tiếng lòng của đối phương Tiếng lòng của vợ/ chồng cần được quan tâm, thấu hiểu để đồng cảm và chia sẻ. Có như thế mới tạo nên mối quan hệ bền chắc và sẵn lòng tương trợ trong mọi hoàn cảnh sống. Tiếc thay nhiều người vì cái tôi cá nhân to đùng của mình mà lấn lướt tiếng nói của người thương, phủ nhận tiếng lòng của người thương. Người ta dễ dàng cáu gắt bởi bản thân mình đang bị tổn thương mà quên mất rằng cần đặt mình vào vị trí của đối phương để cảm nhận sâu sắc những xáo trộn tâm lý đang cuốn cơn sóng lòng của người ta lao xao… Dành thời gian quan tâm lời nói của người thương, chú tâm vào nội dung câu chuyện đối phương đang kể để gật gù đồng ý hay lắc đầu phản đối… Đó là cách đơn giản nhất để nắm giữ hạnh phúc trong từng khoảnh khắc hôn nhân.