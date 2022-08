Hàng loạt vụ thiếu nữ mất tích trong thời gian gần đây cảnh báo các bậc cha mẹ điều không thể bỏ qua để bảo vệ con cái

Liên tục các vụ mất tích

Vụ việc cô gái 23 tuổi ở Chương Mỹ, Hà Nội mất tích bí ẩn nhiều ngày nay thu hút sự quan tam lớn của dư luận. Lương Hải Như được xác định mất tích từ ngày 14/7.

Trưa 2/8, gia đình phát hiện một chiếc dép của Hải Như ở khu vực cầu Cù Sơn, huyện Hoài Đức. Trưa 6/8, gia đình tìm thấy túi xách và một số vật dụng cá nhân của Hải Như ở bờ sông Tân Phú, huyện Quốc Oai, cách nơi tìm thấy chiếc dép khoảng 500-600 m.

Gia đình Hải Như vẫn chưa tìm được con gái sau hơn một tháng mất tích.

Sau đó, gia đình cùng cơ quan công an tìm thấy xe, ví tiền và điện thoại của nạn nhân tại bãi gửi xe Tân Thành, phố Tú Mỡ, quận Cầu Giấy, cách nơi nhặt được dép và túi xách 15 km.

Hơn một tháng qua, cả cơ quan chức năng lẫn gia đình tích cực tìm kiếm nhưng chưa thấy tung tích của Hải Như.

Chị gái nạn nhân tiết lộ Hải Như và người yêu cũ tên T.N.T. (sinh năm 1997) có mẫu thuẫn về tiền bạc và tình cảm. T. từng chặn đường, hành hung Hải Như và bị cơ quan công an khu vực bắt viết giấy cam kết không tiếp tục đe doạ hay làm hại người khác.

Một vụ nữ sinh mất tích khác xảy ra ở TP.HCM cũng đang nhận được nhiều sự chú ý của dư luận. Nữ sinh Hoàng Minh Thư (14 tuổi, ngụ phường 10) mất tích sau khi nhận 5 triệu đồng qua tài khoản ngân hàng từ người lạ. Hiện công an quận 8 đang khẩn trương truy tìm tung tích của nữ sinh này.

Thư mất tích đến nay đã 21 ngày. Ảnh: Gia đình cung cấp.

Ông Hoàng Minh Phúc (36 tuổi, cha Thư) cho biết những ngày qua, gia đình ông như ngồi trên đống lửa vì đi tìm khắp nơi nhưng không thấy con.

Trước đó, ngày 30/7, Thư xin số tài khoản ngân hàng của người thân trong dòng họ nhờ nhận 5 triệu đồng từ người lạ chuyển vào. Sau đó, Thư đã rút số tiền này ra.

Sáng hôm sau, Thư bất ngờ ôm quần áo rời khỏi nhà trên đường Âu Dương Lân, phường 10 (quận 8), mất tích đến nay đã 3 tuần. Khi đi, Thư có mang theo điện thoại nhưng gia đình không liên lạc được.

Gia đình cho biết Thư đang trong thời gian ở nhà nghỉ hè, chuẩn bị học lên lớp 9.

Trước đó, vụ nữ sinh Đại học Hà Nội mất tích sau đó được tìm thấy tử vong tại nhà trọ cũng để lại nhiều xót xa.

Ngày 31/5/2022, nữ sinh viên Nguyễn Thu H. (SN 2000, quê Thanh Hóa) mất tích được tìm thấy trong tình trạng đã tử vong tại nhà trọ trên địa bàn phường Dịch Vọng.

Bước đầu, xác định nữ sinh Nguyễn Thu H. tử vong do tự tử bằng uống thuốc sâu.

Nữ sinh viên Nguyễn Thu H. trước khi mất tích

Trước đó, sau nhiều ngày mất liên lạc với nữ sinh Nguyễn Thu H., người thân nữ sinh đã trình báo sự việc với cơ quan công an, nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

Thông tin từ người thân của H., gia đình mất liên lạc với H. từ 17h ngày 29/5. Điện thoại của H. vẫn đổ chuông nhưng không ai bắt máy. Gia đình cũng gọi cho cả bạn bè của H. nhưng các bạn cũng không biết H. ở đâu.

Theo người nhà nữ sinh, đầu tháng 5, H. bắt đầu đi thực tập. Đến giữa tháng 5, H. chuyển nơi ở trọ. Gia đình không nắm được thông tin về nơi nữ sinh thực tập và địa chỉ thuê trọ mới của cô gái.

Những kỹ năng cha mẹ cần giáo dục con gái

Việc giúp con phát triển thành một người tự lập và có trình độ học vấn chính là cách nuôi dạy con gái đúng đắn nhất mà bố mẹ nên làm. Bạn cần nhấn mạnh tầm quan trọng của tri thức đối với tương lai của con. Hãy quan tâm và dành nhiều thời gian để tìm hiểu về những hoạt động ở trường của trẻ, thường xuyên kiểm tra bài tập về nhà, trò chuyện cùng con và ưu tiên tham gia các sự kiện của trường cùng con (nếu có thể).

Ngoài những kiến thức mà trẻ học được ở trường lớp, hãy trang bị cho con gái bạn những kỹ năng cần thiết khác trong cuộc sống. Những việc này có thể giúp con bạn tự tin hơn khi giải quyết các vấn đề đột ngột xảy ra hằng ngày.

1. Kỹ năng đối phó khi bị lạm dụng

Lạm dụng hiện nay khá phổ biến và cha mẹ nào cũng rất lo lắng. Một khi đã bị lạm dụng, con gái thường thấy bất lực và khó khăn để đứng lên. Trong những trường hợp này, phải chắc chắn rằng chúng nói chuyện và cần trợ giúp từ người lớn. Tốt nhất là nên dạy con cách tự đánh giá một mối quan hệ là tốt hay không.

Ảnh minh hoạ

2. Kỹ năng phòng vệ và tự bảo vệ bản thân

Cha mẹ nên dạy con các kiến thức về cơ chế mang thai là như thế nào, việc quan hệ nam nữ ra sao để con có thể tự tin giao tiếp với các bạn khác giới nhưng vẫn tự vệ được.

Có nhiều trường hợp vì thiếu hiểu biết, thiếu sự quan tâm sẻ chia của gia đình mà nhiều em nhỏ đã làm mẹ ngay từ tuổi 13, 14. Ngoài ra, cũng nên dạy con các cách phòng tránh thai để đề phòng những trường hợp ngoài ý muốn.

3. Dạy con đối xử tốt với cơ thể mình

Hiện nay, các phương tiện truyền thông và mạng xã hội có thể khiến bé gái tiếp cận với những thông tin không được sạch sẽ và mang tính kích dục cao. Có một cách đơn giản giúp con gái phát triển một mối quan hệ lành mạnh và tích cực chính là thể thao.

Nghiên cứu cho thấy rằng thể thao có thể trực tiếp ảnh hưởng đến sự tự nhận thức và tự tin của một cô gái. Cha mẹ cũng nên nói chuyện với con gái về cơ thể chúng ngay khi còn bé. Dạy cho con tôn trọng cơ thể bởi nó thuộc riêng về con.

Tuổi dậy thì là mốc quan trọng trong cuộc đời mỗi con người. Hầu hết trẻ vị thành niên, không phân biệt giới tính, đều cảm thấy căng thẳng và mất thăng bằng trong giai đoạn này, tuy nhiên tỷ lệ này ở nữ giới cao hơn hẳn so với nam giới.

4. Kỹ năng kiểm soát sự căng thẳng

Việc kiểm soát sự căng thẳng không chỉ quan trọng với chính người làm cha mẹ mà còn rất quan trọng trong việc dạy con cách kiểm soát căng thẳng cũng như thư giãn.

5. Kỹ năng xử lý các mối quan hệ

Sự thành công trong các mối quan hệ của cha mẹ tạo ra cho con cái một mô hình để học hỏi các kỹ năng duy trì quan hệ lành mạnh với những người xung quanh (vợ/chồng, người thân, đồng nghiệp...).

6. Tự chủ và độc lập

Khi cha mẹ nuôi dưỡng tính tự chủ và độc lập của con cái, chúng biết rằng cha mẹ tôn trọng và tin tưởng vào khả năng của chúng.

7. Kỹ năng sống

Cung cấp kỹ năng theo nhu cầu của từng đứa trẻ và lập kế hoạch các loại kỹ năng cần có cho đứa trẻ trong tương lai. Điều này bao gồm việc dạy cho con nhìn nhận tích cực các trở ngại và thách thức trên đường đời, giúp con phát triển khả năng phục hồi sau vấp ngã cùng với tính kiên nhẫn.

8. An toàn

Cha mẹ đảm bảo cho con cái được an toàn. Điều này bao gồm việc dạy con thiết lập ranh giới an toàn và nhận thức được cách chọn bạn bè, cái gì nên và không nên. Cần phải dạy con mọi kỹ năng an toàn, từ việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đạp xe đến dạy con cách băng qua đường một cách thông minh và cả ý nghĩa của sự đồng thuận tình dục.

Cuối cùng cha mẹ phải dành sự quan tâm cho con nhiều hơn

Con gái đến tuổi dậy thì cần ba mẹ quan tâm nhiều hơn, đặc biệt là người mẹ. Quan tâm chứ không pháp can thiệp vào cuộc sống của con. Quan sát những biểu hiện cũng như sự phát triển của cơ thể con biểu lộ ra bên ngoài. Lúc đó bạn sẽ có những cách ứng xử tốt nhất với sự thay đổi đó với con.

Bé gái thường có nhiều sự thay đổi hơn nên các mẹ nên gần gũi còn nhiều để hướng dẫn con những điều cần thiết vì sự sẻ chia và quan tâm cho con sẽ giúp con phát triển tốt hơn và toàn diện.

