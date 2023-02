Gợi ý quà tặng cho các cặp đôi ngày Valentine thêm mặn nồng

Valentine chính là ngày tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng, hạnh phúc và ngọt ngào. (Ảnh minh họa).

Nguồn gốc về ngày lễ tình nhân - Valentine

Valentine là một linh mục dưới thời Hoàng đế La Mã Claudius II. Lúc bấy giờ là thế kỷ thứ 3, Đế quốc La Mã phải tham gia nhiều cuộc chiến tranh đẫm máu và không được dân ủng hộ. Do gặp phải khó khăn khi kêu gọi các chàng trai trẻ gia nhập vào quân đội, Claudius II cho rằng nguyên nhân chính là đàn ông La Mã không muốn rời xa gia đình hay người yêu của họ và hôn nhân chỉ làm người đàn ông yếu mềm; do đó, Claudius II ra lệnh cấm tổ chức các đám cưới hoặc lễ đính hôn để tập trung cho các cuộc chiến.

Linh mục Valentine ở thành La Mã, cùng Thánh Marius đã chống lại sắc lệnh của vị hoàng đế hùng mạnh và tiếp tục cử hành lễ cưới cho các đôi vợ chồng trẻ trong bí mật. Khi bị phát hiện, linh mục Valentine đã bị bắt và kết án tử hình bằng hình thức kéo lê và bị ném đá cho đến chết.

Theo đó, trước khi ra pháp trường, ông gửi tấm "thiệp Valentine" đầu tiên cho cô con gái của viên cai tù Asterius, người thiếu nữ mù lòa bẩm sinh đã được ông chữa lành bằng phép lạ trước đó, và ký tên "dal vostro Valentino" - from your Valentine ("Từ Valentine của con"). Cho đến nay, các cặp tình nhân vẫn có truyền thống ký tên bằng cụm từ "From your Valentine" của ngày xưa thay vì tên mình trong các tấm thiệp Valentine.

Dần dần, ngày 14 tháng hai hàng năm đã trở thành ngày trao đổi các bức thông điệp của tình yêu và Thánh Valentine đã trở thành vị Thánh bổn mạng của những lứa đôi. Người ta kỷ niệm ngày này bằng cách gửi cho nhau những bài thơ và tặng cho nhau những món quà truyền thống là hoa hồng và socola.

Trên thực tế dù là Valentine Đỏ, Valentine Trắng hay Valentine Đen thì ngày nào cũng có một màu sắc riêng và đều ngọt ngào. Cho dù bạn có độc thân hay đang yêu cũng đừng quên tự thưởng cho mình và người yêu thương những lời chúc ngọt ngào.

Những món quà lý tưởng tặng người yêu ngày Valentine

Ở phương Tây, Valentine tổ chức vào ngày 14/2 (tức Valentine Đỏ) là ngày chính thống và nếu xét theo nguồn gốc thì vào ngày này, con trai sẽ chủ động tặng quà con gái. Còn theo phong tục của Nhật Bản, Valentine Đỏ sẽ là dịp để các cô gái dành tặng đến chàng trai mà họ yêu thương một món quà để thể hiện tình cảm, nếu tình cảm ấy được chấp nhận, họ sẽ được chàng trai đó tặng lại quà vào Valentine Trắng, tức 14/3.

Tùy theo phong tục từng đất nước và tùy quan niệm của mỗi người để quyết định ai tặng quà cho ai. Nhưng hiện nay, hầu hết các bạn trẻ không phân biệt trai hay gái, họ đều tặng quà cho nhau vào những ngày này để thể hiện tình cảm, tình yêu với nhau.

Ngày lễ tình yêu cận kề nhưng bạn vẫn bối rối trong việc lựa chọn quà tặng hoàn hảo cho cô gái mình yêu. Bạn có thể tham khảo những gợi ý dưới đây:

Socola tình yêu: Socola đã được coi là biểu tượng của tình yêu và đây chính là món quà phù hợp nhất cho ngày Valentine. Socola cũng là một món quà phù hợp cho những bạn muốn tỏ tình với người mình yêu trong ngày Valentine.

Hoa hồng đỏ: Hoa hồng đỏ là một trong những món quà được nhiều người lựa chọn nhất để tặng cho người mình yêu vào ngày Valentine. Chính vì vậy việc tặng hoa hồng đỏ cho người yêu mang ý nghĩa đó là một tình yêu chân thành, mãnh liệt kèm với thông điệp là "Anh yêu em".

Đồ đôi: Nhân dịp Valentine, mọi người có thể mua: Áo đôi, giày đôi, mũ đôi,...để làm quà tặng cho đối phương. Ngoài những món quà trên thì mỹ phẩm, đồ trang sức, đồ công nghệ, sách cũng là một trong những món quà có thể tặng đối phương vào ngày Valentine.

Nước hoa: Nước hoa là một trong những món quà có thể dành tặng cho cả nam giới và nữ giới. Nếu không chắc chắn về hương nước hoa mà người mình yêu thường xuyên sử dụng, mọi người nên chọn những loại có mùi hương dịu nhẹ, thanh mát.

Gấu bông: Không chỉ riêng các cô gái mà nhiều chàng trai cũng có sự yêu thích đặc biệt đối với gấu bông. Vì vậy nếu phân vân không biết tặng gì cho người mình yêu thì gấu bông chính là món quà hợp lý. Bên cạnh việc tặng gấu bông, mọi người đừng quên tặng kèm tấm thiệp cùng với những lời chúc yêu thương dành cho đối phương của mình.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/goi-y-qua-tang-cho-cac-cap-doi-ngay-valentine-them-man-nong-a592610.h...Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/goi-y-qua-tang-cho-cac-cap-doi-ngay-valentine-them-man-nong-a592610.html