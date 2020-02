Giới trẻ Singapore đổ xô đi tích trữ đồ, bao cao su cũng được "vét sạch"

Thứ Ba, ngày 11/02/2020 07:42 AM (GMT+7)

Lo sợ đại dịch cúm xảy ra, người dân Singapore vội vàng tới nhiều siêu thị vơ vét nhu yếu phẩm, đến bao cao su cũng được mua sạch.

Trong những ngày vừa qua, tình hình dịch bệnh do virus Corona gây ra không ngừng tăng lên, khiến cho người dân nhiều nước cảm thấy hoang mang sợ hãi. Do vậy, họ quyết định trong những ngày mọi thứ vẫn còn đang được kiểm soát, cách tốt nhất là nên tích trữ một số đồ dùng đề phòng đại dịch xảy ra. Các nhu yếu phẩm hàng ngày tại rất nhiều siêu thị trên khắp Singapore đều được người dân mua sạch, đặc biệt giới trẻ còn "vét sạch" bao cao su.

Theo những hình ảnh mà cư dân mạng chia sẻ, những kệ đặt bao cao su trong siêu thị hoàn toàn trống trơn. Một số dân mạng nói rằng, do dịch viêm phổi cấp Vũ Hán đang bùng phát lên nhanh chóng, nhiều người sẽ không ra khỏi nhà trong một thời gian, để đảm bảo an toàn cho sức khỏe. Việc "giam mình" trong nhà sẽ giúp họ an toàn, do vậy mỗi lần đi ra khỏi nhà thì họ quyết định mua thật nhiều đồ cùng một lúc.

Ngoài đồ ăn, nước uống, một số nhu yếu phẩm khác thì người trẻ cũng không quên bỏ qua một nhu cầu khác của bản thân. Bởi vậy, họ quyết định mua thật nhiều bao cao su, đề phòng những rủi ro em bé được sinh ra trong hoàn cảnh dịch bệnh xảy ra khắp nơi.

Một số cư dân mạng còn nói đùa rằng nếu không mua bao cao su, rất có thể sau khi dịch bệnh kết thúc, rất nhiều em bé được sinh ra.

Nguồn: http://danviet.vn/song-tre/gioi-tre-singapore-do-xo-di-tich-tru-do-bao-cao-su-cung-duoc-vet-sach-1057364.html