Giàu có, độc thân, không có điểm nào đáng chê nhưng người đàn ông nhờ mai mối 12 năm vẫn ế vì lý do này

Mặc dù hội tụ đầy đủ các tố chất của một đức ông chồng mà các quý cô hằng mơ ước: giàu có, độc thân và quan trọng nhất là "hầu như không có điểm nào đáng chê", ấy vậy mà anh Larry Greenfield, 47 tuổi, sống tại thành phố New York (Mỹ) vẫn chưa tìm được ý trung nhân nào phù hợp.

Có vẻ như Larry là một người đàn ông kém may mắn. Tuy nhiên, theo tờ New York Post và Yahoo Shine, anh hẳn là một người cực kỳ khó tính. Tiêu chuẩn mà Larry đưa ra về người "nâng khăn sửa túi" cho mình là người đó phải thanh mảnh, theo đạo Do thái, có tính hài hước và không đam mê làm việc.

Chị Maureen Tara Nelson, người đã từng mai mối cho anh Larry chia sẻ: "Vấn đề của anh ấy là anh ấy "được voi đòi tiên". Sau khi xem ảnh và lý lịch của các cô gái, Larry đồng ý đi xem mặt thế mà cuối cùng lại tuyên bố chẳng cô nào hấp dẫn.

Anh Larry Greenfield

Chị Maureen nói thêm tiêu chuẩn mà anh chàng cựu nhân viên làm việc ở Phố Wall đưa ra là cực kỳ hiếm ở New York. Chị nói: "Anh ấy nghĩ rằng mình giàu có nên có thể lấy được bất cứ phụ nữ xinh đẹp nào, nhưng anh ấy không nhận ra rằng những phụ nữ xinh đẹp ở đây lại là những người đã thành đạt".

Trái với nhận xét của bà mai, anh Larry giải thích rằng thất bại của anh là lỗi của các ông bà mối. Anh cho rằng những gì họ đã "quảng cáo" khác xa với sự thật "Họ sợ bị khách hàng từ chối nên toàn hứa suông".

Trong buổi trả lời phỏng vấn của tờ New York Post, Larry tỏ ra anh thực sự đang rất mong muốn tìm được một nửa của mình. Lý do anh lấy vợ muộn là do anh muốn gây dựng sự nghiệp trước sau đó mới tìm kiếm người phụ nữ của cuộc đời. Tuy nhiên kế hoạch anh đặt ra không như anh mong muốn.

Những lý do khiến bạn có nguy cơ "ế bền vững"

Ế vì kén chọn

Tư duy "mình là số 1" - hay "ái kỷ" là một chứng bệnh mà rất nhiều người kén mắc phải. Ai cũng nghĩ mình giỏi, mình đẹp nên mình có quyền, nghĩ mình có điều kiện tốt nên việc đặt ra tiêu chuẩn cao, yêu cầu khắt khe cho người đồng hành. Vì vậy, họ biến hành trình tìm kiếm tình yêu thành một cuộc tuyển chọn.

Nhóm này thường tìm bạn đời với một danh sách dài với những điều kiện kiểu "chắt lọc hết tinh hoa" của một con người đưa vào đó.

Thậm chí có nhiều người quá ảo tưởng về bản thân. Họ không định vị đúng bản thân, không đánh giá được mình ở đâu, không nhận ra được những vấn đề, điểm hạn chế của bản thân.

Ảnh minh hoạ

Thiếu tự tin

Nếu như ngay cả đến bạn còn thiếu đi những câu khen ngợi dành cho bản thân mình thì đàn ông họ càng khó có thể phát hiện ra những ưu điểm của bạn. Một khi bạn học được cách yêu bản thân thì càng điều này càng khiến người khác dễ dàng yêu quý bạn hơn.

Một trong những lý do ngăn cản việc bạn tìm được nửa kia cho riêng mình đó chính là suy nghĩ của bạn. Tự tin lên! Hãy nhớ rằng bạn xứng đáng được hưởng hạnh phúc.

Ẩn mình

Nếu bạn từ trước đến nay chẳng mấy khi rời khỏi phòng thì làm sao có thể gặp được nửa kia của bạn? Điều bạn cần làm là nên ra ngoài nhiều.

Tuy rằng điều này nghe thì có vẻ đáng sợ, nhưng đừng nên giấu mình mãi ở trong căn phòng nhỏ, cũng đừng để cho miệng bạn không hoạt động. Điều này là để bạn thiết lập thêm các mối quan hệ với người khác, bạn cần phải giao tiếp nhiều hơn nữa.

Thích kiểm soát người khác

Ý muốn kiểm soát người khác cũng giống như bạn nghĩ rằng người yêu của mình là một bức tranh trắng toát và có thể thoải mái vẽ ra hình mẫu mà mình yêu thích. Bạn sẽ hay so sánh nửa kia với người khác, bắt đối phương phải thay đổi kiểu trang phục này nọ để giống với một hình mẫu nào đó.

Chẳng ai muốn phải bắt chước và bị so sánh với người khác cả. Nếu luôn kiểm soát về mặt ngoại hình, thời gian hay đời sống riêng tư, bạn sẽ chỉ là một người thích đòi hỏi quá nhiều trong mắt đối phương.

Sự kiểm soát quá mức sẽ chẳng đem lại sự thoải mái cho mối quan hệ. Thay vào đó, bạn nên dành không gian riêng để đối phương cảm nhận được sự tôn trọng.

