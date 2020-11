Gặp nhau lần thứ 3 đã vào khách sạn, chàng trai nói một câu khiến bạn gái nhớ đến giờ

Thứ Ba, ngày 24/11/2020 09:34 AM (GMT+7)

Yêu và cưới nhanh đến chóng mặt, cặp đôi có cuộc hôn nhân đầy sóng gió khi ly thân đến 3 lần trong 8 năm sống chung.

Cặp đôi có lần đầu tiên gặp mặt đầy bất ngờ

Cuộc sống hôn nhân sau chuyện tình “yêu nhanh cưới vội” của cặp đôi Thế Mạnh (chủ tiệm salon tóc) và Tuấn My (30 tuổi, giám đốc của công ty nội y) không hề dễ dàng. Trên sóng “Vợ chồng son” (phát sóng ngày 22/11), cặp vợ chồng trẻ kể về hành trình 8 năm đầy giông bão khi sống chung dưới một mái nhà.

Thế Mạnh và Tuấn My quen nhau qua một app hẹn hò dành cho những người độc thân. Họ quyết định cưới nhau chỉ sau 3 lần gặp mặt: lần đầu tiên đi ăn, lần thứ 2 đi nhậu và lần thứ 3 là vào khách sạn.

Tuấn My kể lại lần gặp thứ 3 đầy định mệnh của hai người: “Lúc đó em cũng hơi xỉn xỉn rồi, ảnh chở em đi khách sạn là em biết nhưng em vẫn nín thinh để ảnh chở em đi. Khi em nhận thức rõ ràng lại thì quay qua nói: “Chết rồi” và ăn vạ anh ấy liền. Em mới nói: “Anh ơi, anh có thương em không?”. Ảnh kêu: “Thương”. “Thương thì cưới em nha”. “Ờ, cưới thì cưới”…”.

Cặp đôi gặp nhau đúng 3 lần thì quyết định cưới

Đến tận lúc ra về, Tuấn My vẫn chưa tin quyết định cưới xin này là thật. Cô hỏi lại: “Anh ơi, anh nói giỡn hay thiệt đó?”. Thế Mạnh nói một câu khiến cô nhớ đến tận bây giờ: “Lời nói mà, đâu phải tờ giấy trắng muốn xé là xé”.

Nói là làm, Thế Mạnh đưa ba mẹ đến tận nhà Tuấn My hỏi cưới. Cô vẫn chưa hết bàng hoàng, tìm mọi cách cắt đứt liên lạc với anh. Cô không tin được chuyện hôn nhân cả đời của mình lại được quyết định nhanh đến vậy.

"Yêu nhanh cưới vội", chính cặp đôi cũng bất ngờ về cuộc tình của mình

Nhưng cuối cùng, Tuấn My vẫn bị sự chân thành của Thế Mạnh chinh phục. Chính cô khuyên mẹ cho phép mình làm đám cưới với lý do: “Giờ mẹ cho cưới đại đi chứ không mai mốt con có bầu thì cũng vậy”.

Vì yêu và cưới quá nhanh mà cặp đôi gặp phải không ít tình huống dở khóc dở cười. Đặc biệt là lần Thế Mạnh cùng bố vợ đi gặp gỡ họ hàng. “Ba vợ em giới thiệu với mọi người: “Thằng này cuối năm nay cưới con My”. Một người họ hàng hỏi lại: “Cháu nó tên gì hả anh Ba?”. Ba vợ em quay sang hỏi em: “Con ơi, con tên gì ấy nhỉ?”. Họ lại hỏi: “Thế cháu nó ở đâu vậy anh Ba?”. Ba vợ em quay sang hỏi tiếp: “Con ở đâu vậy con?”, Thế Mạnh kể lại khiến hai MC không khỏi ngừng cười.

Trở về từ khách sạn, cặp đôi quyết định cưới nhau

Thế Mạnh và Tuấn My đã “về chung một nhà” được 8 năm và có với nhau 3 người con. Vì “yêu nhanh cưới vội” mà cặp đôi có cuộc hôn nhân đầy sóng gió.

Cưới nhau tròn 9 tháng, Tuấn My sinh đứa con đầu lòng. Khi ấy, cả hai đều không có công việc ổn định, Thế Mạnh làm thuê cho một cửa hàng điện thoại với mức lương 2,5 triệu đồng/tháng, còn Tuấn My ở nhà nội trợ, nuôi con. Kinh tế khó khăn khiến cặp đôi cãi vã rất nhiều và đỉnh điểm là Thế Mạnh bỏ về nhà ba mẹ đẻ ở, cắt đứt mọi liên lạc với vợ con.

Hôn nhân của họ gặp nhiều sóng gió

Mặc cho Tuấn My năn nỉ, Thế Mạnh vẫn quyết bỏ đi. Cặp đôi ly thân 6 tháng trời. Trong 6 tháng đó, Tuấn My từng làm thủ tục ly dị nhưng không thành, còn Thế Mạnh tập trung làm việc kiếm tiền. Khi đã tích cóp được một khoản vốn, anh tìm đến vợ con xin được quay về.

Từ trải nghiệm hôn nhân của mình, Tuấn My rút ra: “Chuyện một túp lều tranh hai trái tim vàng là không có”. Kinh tế khó khăn đã khiến họ nảy sinh mâu thuẫn đến mức suýt ly hôn. Yêu và cưới quá nhanh, không có nhiều thời gian tìm hiểu về nhau trước khi cưới cũng là lý do khiến cặp đôi cãi vã. Trong 8 năm sống chung, cặp đôi ly thân tổng cộng 3 lần và may mắn là đến giờ, họ vẫn giữ được mái ấm trọn vẹn cho con.

Cả Tuấn My và Thế Mạnh đều có những khuyết điểm khiến đối phương chưa hài lòng. Nhưng trải qua rất nhiều lần đổ vỡ, họ vẫn hiểu rằng, đối phương tuy không hoàn hảo nhưng là “một nửa” phù hợp nhất với mình.

