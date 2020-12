Gặp nhau lần đầu đã vào khách sạn, biểu hiện của chàng trai khiến cô gái hoang mang

Thứ Tư, ngày 30/12/2020 09:28 AM (GMT+7)

Kiều My đã phải đặt ra câu hỏi lớn sau lần đầu tiên vào khách sạn cùng bạn trai lúc 3 giờ sáng. Cô nàng thậm chí còn nghi ngờ giới tính của anh chàng này.

Cặp đôi có chuyện tình hài hước

Đoàn Thị Kiều My (26 tuổi, kinh doanh nông sản) và Hoàng Trọng Sang (28 tuổi, sống và làm việc tại TP.HCM) có một chuyện tình tốc độ. Cặp đôi xuất hiện trên sóng “Vợ chồng son” số mới nhất, kể về tình yêu của mình khiến hai MC cười nghiêng ngả.

Kiều My và Trọng Sang quen nhau qua mạng. Cả hai cùng tham gia một group và trong khi Trọng Sang nhiệt tình “thả thính” tất cả các cô gái đẹp thì Kiều My lại bị anh “bơ đẹp”. Mãi sau này anh mới tiết lộ lý do là vì lười yêu xa.

Trong lần group tổ chức họp mặt, Trọng Sang và Kiều My chính thức gặp nhau lần đầu tiên. Trọng Sang lúc này có cái nhìn hoàn toàn khác về Kiều My, anh ấn tượng bởi làn da trắng bóc và gương mặt đẹp của cô nàng.

Cặp đôi vào khách sạn với nhau nhưng... chỉ để ngủ

Sau 3, 4 tăng đi cà phê, đi ăn, đi hát hò, hai người rủ nhau về chung đường. Lúc này, Kiều My là người bật đèn xanh: “Thôi khuya rồi, chị em đóng cửa”. Cặp đôi đến quán cà phê nói chuyện tới 3 giờ sáng rồi cô nàng gợi ý: “Em buồn ngủ quá, thôi mình đi ngủ đi”. Kết quả là họ cùng nhau vào khách sạn lần đầu tiên.

Biểu hiện của Trọng Sang lúc này khiến Kiều My vô cùng hoang mang. Sau nhiều tăng ăn chơi đến tận 3 giờ sáng, anh nằm quay lưng lại với Kiều My rồi ngủ một giấc đến sáng, bỏ mặc cô một mình với bao câu hỏi: “Sao không làm gì tui đi trời?”. Cô thậm chí còn nghi ngờ giới tính của Trọng Sang.

Kiều My không khỏi hoang mang về biểu hiện của Trọng Sang

Về phần mình, Trọng Sang giải thích: “Lỡ vô nằm rồi, em giả bộ nhắm mắt chút xíu thôi rồi tính sau. Nào ngờ mòn mỏi quá, 3, 4 giờ sáng rồi, mệt quá rồi, em ngủ luôn. Ngủ đến 7, 8 giờ sáng mới dậy… Những lỡ thế rồi thì em phải đóng tròn vai người tử tế, thanh niên nghiêm túc”.

Từ sau lần đó, cặp đôi thân thiết với nhau hơn. Họ kết hôn sau 1 thời gian dài hẹn hò và hiện tại đã có một cô con gái nhỏ.

Cuộc hôn nhân của họ luôn tràn lập tiếng cười

Hai năm sống chung dưới một mái nhà, Trọng Sang và Kiều My càng thêm trân trọng nhau. Trọng Sang hiểu vợ từng trải qua nhiều khó khăn, vất vả nên luôn muốn chở che cho cô.

Tuy nhiên, họ cũng có những mâu thuẫn khó tránh khỏi. Trọng Sang không hài lòng khi vợ bừa bộn, hay ghen… Còn Kiều My thì không vui khi Trọng Sang quá kỹ tính, hay càm ràm và ghen tuông một cách kỳ lạ. Trên sóng truyền hình, cặp đôi chia sẻ những điều này để mong đối phương hiểu về mình hơn.

