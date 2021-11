Gã chồng ngoại tình và bí mật trong ngôi nhà ven hồ hé lộ kế hoạch tàn độc dành cho vợ

Thứ Sáu, ngày 26/11/2021 13:20 PM (GMT+7)

Ngoại tình với nhiều người đàn ông chỉ là chơi bời qua đường, tuy nhiên, cũng có những gã chồng lún sâu vào đó để rồi có những hành vi mất nhân tính với người bạn đời của mình.

Người ta thường nói "Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng". Nói cách khác, hôn nhân là thứ quyết định cuộc sống nửa đời còn lại của phụ nữ sẽ ra sao. Và không phải người phụ nữ nào cũng gặp được người đàn ông tốt, có những người đã rơi vào bi kịch khi kết hôn với những gã chồng lăng nhăng, tàn bạo. Deborah Hollerman những tưởng mình có cuộc hôn nhân hạnh phúc cho đến khi bộ mặt người chồng hoàn hảo lộ ra thì đã quá muộn để cô quay đầu.

Steve Hollerman và Deborah Hollerman kết hôn được 14 năm. Trong mắt bạn bè, họ là một cặp đôi hoàn hảo. Tuy nhiên, nhiều nhân chứng cho biết vào đêm xảy ra tai nạn năm 2002, tại bệnh viện, Steve không hề tỏ ra đau buồn khi biết tin vợ qua đời.

Tìm hiểu về vụ tai nạn ô tô, sĩ quan Tony Snyder đã đến hiện trường vào ngày hôm sau để chụp ảnh chiếc xe của Steve thì được biết Steve rất sốt sắng đòi chiếc xe về.

Chiếc xe Jeep màu đỏ của vợ chồng Steve. Ảnh: Filmrise.

Nhớ lại lời khai của Steve rằng hai vợ chồng đi ăn tối và mua sắm tại một số cửa hàng ở Cambridge trước khi trở về nhà để rồi xảy ra tai nạn, các nhà điều tra đã kiểm tra băng ghi hình cũng như biên lai mua hàng thì phát hiện một chi tiết kỳ lạ.

Theo đó, hai vợ chồng nhà Steve rời cửa hàng cuối cùng vào khoảng 19h25. Và tới khoảng 22h, Tony Snyder mới nhận được cuộc gọi báo tai nạn. Vậy khoảng thời gian trống khá dài kia họ đã ở đâu khi quãng đường từ chỗ mua sắm về nơi ở của họ ở Princeton chỉ khoảng 20 phút lái xe?

Sau đó, cảnh sát nhận được một cuộc gọi nặc danh tiết lộ Steve đang ngoại tình với một đồng nghiệp tại bệnh viện. Khi được hỏi, người tình của Steve cũng thừa nhận đã quen anh ta khoảng một năm, chiều hôm đó hai người vừa "thân mật" tại căn nhà dã ngoại ven hồ của vợ chồng Steve.

Ngôi nhà này cách hiện trường vụ tai nạn chỉ khoảng 2,4km, nằm giữa Cambridge và Princeton. Lục soát căn nhà, cảnh sát phát hiện hai vợ chồng đã ghé qua đây trước khi lái xe về nhà.

Tổ chức thực nghiệm hiện trường vụ tai nạn, cảnh sát tin rằng họ đang đối mặt với vụ án mạng chứ không còn là vụ tai nạn giao thông. Khám xét kỹ chiếc xe, điều tra viên xác định hung khí gây án là núm điều chỉnh gương chiếu hậu vì xung quanh núm điều chỉnh dính đầy máu và nhiều sợi tóc dài màu nâu của Deborah. Cảnh sát cho rằng Steve đã liên tục đập đầu Deborah vào núm điều chỉnh gương chiếu hậu, dẫn đến các vết rách trên da đầu và chấn thương sọ não. Steve lập tức bị bắt giữ.

Steve Hollerman.

Công tố viên cáo buộc sau khi đi mua sắm, vợ chồng Steve đi qua căn nhà dã ngoại bên hồ. Lúc này, Deborah phát hiện Steve đã đưa bạn gái tới căn nhà này vào chiều hôm đó. Trong lúc cãi vã trên xe, Steve nổi giận và đập đầu Deborah vào núm chỉnh gương chiếu hậu gây tử vong. Để che giấu tội ác, Steve cố tình tạo hiện trường vụ tai nạn trên đường về nhà hòng thoát tội giết người.

Trước khi điều khiển xe lao vào chiếc xe đậu bên đường, Steve đã thắt dây an toàn và tháo dây của Deborah. Sau cú va chạm, cánh tay dính đầy máu của Deborah va vào cửa kính chắn gió, để lại vết máu in dấu sợi len từ chiếc áo cô mặc trên người. Steve sau đó cố gắng dùng chân phá cửa kính để tạo sự nghiêm trọng cho vụ tai nạn nhưng bất thành do có người qua đường dừng lại trợ giúp.

Steve Hollermann bị kết tội Giết người cấp độ II và phạt 30 năm tù.

Nhận diện những gã đàn ông không nên lấy làm chồng

Có rất nhiều phụ nữ, sau khi kết hôn mới phát hiện cuộc sống trôi qua thật sự không tốt như mình tưởng, mà trái lại còn tệ hơn lúc trước, có một số người cho rằng, nguyên nhân liên quan đến chồng mình.

Thật ra, mặc kệ là lúc nào, cuộc sống có khổ hay không, cũng chỉ chúng ta là hiểu rõ nhất, và chính chúng ta mới là người đáng tin cậy nhất để giải quyết khó khăn. Khi yêu mọi thứ đều sẽ tốt, nhưng sau khi cưới, sẽ có nhiều chuyện phát sinh, nhiều thói xấu xuất hiện. Người đàn ông thật sự yêu bạn sẽ để ý xem bạn có mệt không, sống có tốt không mà giúp đỡ bạn, làm chỗ dựa cho bạn.

Vậy trước khi kết hôn, làm sao để biết được ai là người đàn ông mình không nên lấy làm chồng? Có 3 kiểu đàn ông dưới đây, tốt nhất bạn nên tránh xa ngay từ đầu:

1. Người đàn ông ham mê cờ bạc

Khi nhận ra người đàn ông của mình ham mê cờ bạc, nhiều phụ nữ nghĩ rằng, họ sẽ cứu được anh ta, giúp anh ta thay đổi. Nhưng thực tế, xác suất thay đổi thành công một người đàn ông có máu cờ bạc cũng giống như xác suất bị rơi trúng lọ hoa khi đang đi dạo.

Anh ta sẽ không từ bỏ được đâu. Do đó, nếu phát hiện bạn trai thích cờ bạc thì dù anh ta tài giỏi đến thế nào bạn cũng không nên lấy anh ta làm chồng.

Những gì con bạc nói là điều hoàn toàn không tin được. Khi anh thua lỗ đủ lớn, tội ác sẽ được bộc lộ. Anh ta sẽ làm mọi cách vì tiền, kể cả là làm tổn hại đến bạn. Vì thế, hãy cẩn thận.

2. Mẫu người có mới nới cũ

Anh ta chỉ thích quanh quẩn với những trò chơi vui nhộn. Khi niềm vui đó qua đi, anh ta thích thử những chuyến phiêu lưu và niềm vui mới. Anh ta không muốn ràng buộc bản thân vì những kế hoạch tương lai hay những đứa trẻ, hay cuộc sống gia đình, thậm chí anh ta không để tâm nghe tâm sự của bạn.

Thực ra tuýp đàn ông này chỉ muốn nói hoặc tham gia vào những cuộc vui và tình dục mà thôi. Cho đến khi bạn bàn về chuyện cưới hỏi, sắc mặt anh ta sẽ thay đổi, cuộc vui sẽ kết thúc ngay. Điệp khúc luôn được anh ta lặp đi lặp lại là "Em đang làm hỏng giây phút vui vẻ này đấy" và hy vọng bạn sẽ lãng quên đề tài này. Lời khuyên cho bạn, hãy cân nhắc lại mối quan hệ hiện tại, bởi nếu không, chẳng bao lâu anh chàng có mới nới cũ này sẽ từ bỏ bạn và tìm một nguồn vui mới.

Ảnh minh họa

3. Bạo lực gia đình

Phụ nữ đôi khi rất nhẹ dạ, luôn nhìn người đàn ông của mình bằng đôi mắt bao dung. Thế nên họ khó mà nhận ra bản tính vũ phu của đối phương nếu anh ta tạm thời không thể hiện ra ngoài. Tuy nhiên, chỉ cần bạn thực sự chú ý vào cách cư xử của anh ta với bạn và những người xung quanh là có thể nhận ra được điều này.

Nếu anh ta thường xuyên biểu lộ tính cục cằn, thô lỗ, hay cáu gắt, khó chịu và không bao giờ nhận lỗi về bản thân thì bạn nên lập tức tránh xa. Bởi việc hôn nhân vốn đã rất phức tạp, áp lực cuộc sống trên vai lâu dài chắc chắn sẽ khiến bản tính bạo lực của anh ta bộc lộ ra ngoài. Khi ấy, phụ nữ chúng ta sẽ là người chịu khổ nhiều nhất.

