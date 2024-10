Đỏ mặt trước loạt ảnh thả rông vào bếp của “hot girl nông dân“

Vốn được biết đến với phong cách hở bạo, mới đây, cô nàng Niparat Konyai khiến nhiều người phải đỏ mặt với loạt ảnh thả rông hoàn toàn khi vào bếp nấu nướng, chỉ mặc mỗi tạp dề. Không chỉ vậy, cách cột tóc buông lơi cùng biểu cảm hờ hững khiến cô nàng càng thêm phần gợi cảm.

Nhiều người bày tỏ loạt ảnh này vô cùng phản cảm, cô nàng ăn mặc như vậy chủ yếu chỉ để câu view mà thôi, bởi trong những bức ảnh cô nàng cũng không có vẻ gì như đang nấu ăn, mà chỉ dùng 1 quả trứng làm đạo cụ mà thôi.

Niparat Konyai từng được gọi là hot girl nông dân, hay hot girl trồng nấm khi diện trang phục cực "mát mẻ" khi đi trồng nấm.

Trong loạt ảnh hóa thân thành nông dân, nàng hot girl diện những trang phục thiếu vải như quần jean ngắn, áo croptop. Không chỉ vậy, biểu cảm gương mặt của cô nàng cũng vô cùng gợi cảm với phần má ửng đỏ, không rõ do làm việc dưới trời nắng mệt hay do trang điểm, hay vì một lý do nào khác.

Sau khi những tấm ảnh hóa thân thành nông dân trồng nấm được cô nàng đăng lên, nhiều netizen đã có sự tranh cãi. Có người cho rằng cô ăn mặc như này là quá nhạy cảm, gợi tình và chỉ nhằm mục đích câu lấy sự chú ý.

Tuy nhiên, Niparat Konyai dường như không quá quan tâm đến những bình luận tiêu cực mà vẫn đăng tải những tấm ảnh gợi cảm tương tự lên trang cá nhân.

Trên mạng xã hội, cô nàng sở hữu 1,7 triệu fan trên Facebook, 3,7 triệu người theo dõi trên Instagram.

Mỗi bức hình đăng tải của cô nàng đều nhận về lượng tương tác khổng lồ.

Những hình ảnh của Niparat Konyai từng khiến netizen bàn tán sôi nổi.

Niparat Konyai là một người mẫu, DJ đến từ Thái Lan, đồng thời cũng là một "nông dân chính hiệu" khi có nghề kinh doanh phụ là trồng nấm. (Ảnh: IGNV)

