Đi du lịch, người đàn ông may mắn đào được viên kim cương "khủng"

Mới đây, một người đàn ông tên Julien Navas, ở Paris, Pháp đến Công viên tiểu bang Crater of Diamonds ở Arkansas, Mỹ để săn tìm kho báu và may mắn tìm được viên kim cương nặng 7,46 carat...

Julien Navas may mắn tìm được viên kim cương quý.

Được biết, ban đầu Julien Navas định tới thành phố New Orleans để tham quan nhưng sau một cuộc trò chuyện với bạn bè, anh biết được có một công viên cho phép mọi người tự do tìm kiếm kim cương. Anh rất có hứng thú với điều này nên lập tức tới Công viên tiểu bang Crater of Diamonds.

Sau khi mua vé vào công viên, anh thuê một bộ dụng cụ cơ bản để đào kim cương và tiến hành cuộc săn tìm kho báu.

Anh chia sẻ với báo chí rằng: "Tôi đến công viên vào khoảng 9 giờ và bắt đầu đào xới. Tôi bận rộn cả buổi sáng mà chẳng tìm thấy gì. Buổi chiều, tôi chủ yếu tìm xem bất cứ thứ gì trông dễ thấy nhất".

Khoảng 3 tiếng sau, anh mang một đống hiện vật thu lượm được tới Trung tâm giám định kim cương của công viên để nhận dạng, không ngờ có một viên kim cương màu nâu nặng 7,46 carat. Viên kim cương có màu nâu socola đậm, hình tròn, kích thước bằng hạt đậu.

Viên kim cương màu nâu.

Giám đốc Công viên - Waymon Cox cho biết, nhiều viên kim cương lớn hơn cũng từng được tìm thấy tại đây. "Chúng tôi thường xuyên xới đất trong khu vực tìm kiếm để cho nước mưa làm xói mòn tự nhiên. Khi mưa rơi, nó sẽ cuốn trôi đất, làm lộ ra những tảng đá, khoáng chất và cả kim cương".

Công viên cho biết, viên kim cương màu nâu sẫm này là viên kim cương lớn nhất được phát hiện tại công viên kể từ năm 2020 và là viên kim cương lớn thứ 8 được khai quật kể từ năm 1972.

Julian vui mừng khôn xiết nói: "Tôi rất hạnh phúc và nóng lòng muốn báo tin vui cho vợ sắp cưới của mình".

Julian đã quyết định đặt tên viên kim cương là "Carine Diamond" theo tên vị hôn thê của mình, dự định cắt nó thành 2 mảnh để tặng cho vị hôn thê và con gái của mình.

Được biết, công viên tiểu bang Crater of Diamonds ở Arkansas, Mỹ là điểm tham quan có kim cương duy nhất trên thế giới mở cửa cho công chúng. Đại diện công viên cho biết, kể từ năm 1906, hơn 75.000 viên kim cương đã được phát hiện ở công viên này, trung bình mỗi ngày có 1 đến 2 viên kim cương được tìm thấy. Du khách có thể thuê các công cụ để đào bới, đồng thời có thể giữ lại những viên kim cương tìm được. Công viên cũng cung cấp dịch vụ thẩm định miễn phí.

