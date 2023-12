Đang chụp ảnh cùng bạn gái, chàng trai vội vàng bỏ đi làm một việc bất ngờ

Chàng trai đang chụp ảnh cùng bạn gái vội vàng chạy đi giúp đỡ người bị nạn

“Em luôn tự hào vì người yêu em là bộ đội”, đó là chia sẻ của một cô gái khi chứng kiến bạn trai mình làm việc tốt không chút đắn đo. Đoạn video ghi lại hình ảnh chàng trai đang tay trong tay chụp ảnh kỷ niệm với bạn gái, bỗng vội vàng rời đi để giúp đỡ một người không may bị ngã xe bên đường trong sự ngỡ ngàng của “nửa kia” đã thu hút sự chú ý của đông đảo dân mạng. Nhiều người để lại bình luận khen ngợi hành động ý nghĩa của chàng trai. Một số người cho rằng, cô gái hẳn rất hạnh phúc và tự hào khi yêu một anh chàng tốt bụng như vậy.

Hành động của bạn trai khiến cô gái tự hào

Lê Phương An (sinh năm 2001, quê Cao Bằng) và Vũ Thành Đạt (sinh năm 1999, quê Hải Phòng) là hai nhân vật chính trong clip này. Phương An chia sẻ, cô rất bất ngờ khi câu chuyện nhỏ của cô và “nửa kia” được mọi người chú ý.

Phương An nhớ lại: “Tuần trước, bạn trai lên Cao Bằng thăm mình, tụi mình đi chụp một bộ ảnh kỷ niệm. Lúc đang chụp hình thì bên đường có một chú chở hàng cồng kềnh không may bị ngã xe do đường trơn. Nhìn thấy vậy, bạn trai mình vội chạy ra giúp chú ấy dựng xe, trong khi đường rất đông người mà không một ai dừng lại giúp. Video trên là em gái mình trong lúc chụp ảnh tình cờ quay lại được, mình muốn chia sẻ để lan tỏa một chút năng lượng tích cực đến mọi người, không ngờ lại được chú ý như vậy”.

Dẫu là hành động nhỏ nhưng Phương An rất tự hào về chàng trai của mình. Sự tốt bụng, lương thiện cũng là lý do cô nàng muốn gắn bó với chàng trai này bất chấp khoảng cách địa lý xa xôi.

Phương An và Thành Đạt đã có 3 năm bên nhau

Phương An và Thành Đạt quen nhau qua Facebook từ cuối năm 2020. Vì dịch COVID-19, cặp đôi “yêu đương online” trong suốt một năm, sau đó mới có cơ hội gặp gỡ trực tiếp.

“Tụi mình nhắn tin, gọi video chứ không có cơ hội gặp trực tiếp. Trò chuyện một thời gian, hai đứa yêu nhau lúc nào không hay. Mãi đến cuối năm 2021, tụi mình mới gặp nhau lần đầu tiên”, Phương An chia sẻ.

Ngay lần gặp gỡ đầu tiên, Phương An đã ấn tượng mạnh với sự chín chắn, nghiêm túc của Thành Đạt. Anh chàng cư xử dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ khiến cô có cảm giác thân quen như đã gặp từ rất lâu. Phương An biết, cô đã gặp đúng người.

Phương An và Thành Đạt dự định kết hôn vào năm 2024

Hai năm qua, cặp đôi tiếp tục yêu xa. Phương An sống và làm việc tại Cao Bằng, Thành Đạt công tác ở Quảng Ninh. Một năm, cặp đôi chỉ gặp nhau vài lần, mỗi lần 2-3 ngày, còn lại đều trò chuyện với nhau qua điện thoại. Cảm giác yêu xa tủi thân, trống trải nhưng vì sự nghiệp, cả hai vẫn cố gắng yêu thương, tin tưởng nhau.

“Yêu xa không tránh được những lúc buồn tủi nhưng anh ấy rất biết cách khiến mình yên lòng. Anh luôn quan tâm mình từ những thứ nhỏ nhất, luôn yêu thương, nhường nhịn mình. Mỗi buổi sáng, anh ấy đều gửi cho mình một tin nhắn chào ngày mới, chuyện gì cũng tâm sự, san sẻ với mình. Chỉ là những việc làm nhỏ thôi nhưng cũng giúp mình cảm thấy được tôn trọng”, Phương An chia sẻ.

Cặp đôi dự định năm 2024 sẽ làm đám cưới và “về chung một nhà”. Phương An tin rằng, cô đã tìm được người bạn đồng hành phù hợp với mình.

Nguồn: [Link nguồn]