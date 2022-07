Dân tình xôn xao khi chú rể nhỏ con cưới cô dâu nặng hơn 200kg

Theo Sohu, một đám cưới ở Giang Tây (Trung Quốc) mới đây đã trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. Lý do là vì chú rể sở hữu thân hình thấp bé trong khi cô dâu lại khá mập, nặng tới hơn 200kg.

Sự chênh lệch về ngoại hình lộ rõ khi hai người đứng cạnh nhau. Có dân mạng cho rằng chú rể đồng ý kết hôn do gia thế của cô dâu, có người lại nghĩ anh “hạ thấp tiêu chuẩn” do khó lấy vợ.

Tuy nhiên, mọi nghi ngờ đã bị đập tan khi hôn lễ bắt đầu. Cô dâu và chú rể vô cùng dễ thương, thường xuyên cười nói vui vẻ, trao nhau ánh mắt rạng ngời hạnh phúc, cùng nhau dâng trà mời bố mẹ. Hai bên gia đình đều vui mừng khi thấy cặp đôi hạnh phúc.

Hàng xóm và các khách mời cũng vỗ tay chúc mừng, hòa vào không khí tưng bừng của đám cưới. Từ những hình ảnh chụp trong hôn lễ, có thể thấy gia thể cô dâu không “khủng” như nhiều người nghĩ, do đó lời đồn đoán về đám cưới nhuốm màu vật chất là vô căn cứ.

Cô dâu và chú rể hạnh phúc trao nhẫn cho nhau.

Sau khi biết sự thật, nhiều cư dân mạng đã gửi lời chúc phúc đến cô dâu chú rể:

- Cô dâu có mập xíu nhưng mà dễ thương lắm nha, chúc hai bạn hạnh phúc!

- Ngoại hình không quan trọng, điều đáng lưu tâm nhất chính là tình yêu mà họ dành cho nhau. Chúc hai người luôn vui vẻ, hạnh phúc!

- Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, người xinh đẹp chắc gì có tâm hồn đẹp. Hãy yêu con người của cô ấy thay vì yêu ngoại hình.

- Nhìn cặp đôi thật dễ thương. Chúc cho họ trăm năm hạnh phúc.

Trước đó, đám cưới tổ chức vào tháng 3/2022 ở Giang Tô (Trung Quốc) cũng gây xôn xao cộng đồng mạng vì cô dâu và chú rể có sự khác biệt lớn về ngoại hình. Cụ thể, chú rể có thân hình bình thường với vẻ ngoài khôi ngô tuấn tú, trong khi đó dáng người cô dâu khá to lớn, mất cân bằng, nặng hơn 200kg.

Nghe được những lời cười đùa, mỉa mai của người xung quanh về thân hình quá khổ của mình, cô dâu vô cùng buồn và tủi thân, bật khóc ngay trong đám cưới. Chú rể rất đau lòng nhưng không thể chửi mắng và can ngăn những người kia do sợ ảnh hưởng tới không khí đám cưới cũng như mặt mũi của gia đình, chỉ có thể nhẹ nhàng an ủi cô dâu rồi lên phát biểu.

Anh cảm ơn mọi người tới tham dự đám cưới, hy vọng tất cả đến để chung vui thay vì chê cười. Câu nói đầy hàm ý của chú rể khiến một số người không khỏi ngại ngùng. Bên cạnh đó, chú rể khẳng định cô dâu sinh ra và lớn lên trong gia đình nông thôn bình thường.

Hai người yêu nhau thật lòng và anh quyết phải cưới bằng được cô dâu vì tin tình yêu chân thành không liên quan tới giàu nghèo hay ngoại hình, thay vào đó là sự đồng điệu trong tâm hồn. Khi nghĩ đến những khó khăn mà mình và cô dâu từng đối mặt, chú rể bất giác rơi nước mắt.

Sau khi được chia sẻ, câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, nhiều người vô cùng ngưỡng mộ tình yêu đẹp của cặp đôi và đồng tình với quan điểm của chú rể, gửi lời chúc phúc mong cặp đôi sẽ bên nhau dài lâu.

